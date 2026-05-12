Spotify testuje AI podcasty na míru. Vytvořit vám mohou ranní briefing i studijní přehled

Spotify přichází s další funkcí postavenou na umělé inteligenci, která ukazuje, kam se může streamování obsahu v následujících letech posunout. Nově totiž umožňuje ukládat do knihovny takzvané Personal Podcasts, tedy soukromé audio přehledy generované AI agentem podle potřeb konkrétního uživatele. Funkce je zatím ve fázi beta testování, ale dostupná je globálně pro vybrané uživatele tarifů Free i Premium.
Celý systém funguje přes nový desktopový nástroj Save to Spotify CLI, který spolupracuje s AI asistenty typu OpenAI Codex nebo Claude Code od Anthropicu. Uživatel zadá pokyn, AI vytvoří vlastní audio obsah a ten se následně uloží přímo do knihovny Spotify vedle běžných podcastů a hudby.
Podcast vytvořený jen pro vás
Spotify popisuje Personal Podcasts jako způsob, jak proměnit každodenní informace do pohodlnější audio podoby. AI tak může například vytvořit ranní briefing shrnující počasí, schůzky v kalendáři a doporučený podcast na cestu do práce. Stejně tak lze generovat studijní přehledy z poznámek, audio shrnutí uložených článků nebo tematické série pro učení nových dovedností.
Zajímavé je, že celý obsah zůstává soukromý a uložený pouze v rámci účtu konkrétního uživatele. Spotify tím evidentně míří na scénář, kdy se aplikace nestane jen místem pro streamování cizího obsahu, ale i osobním audio centrem pro každodenní fungování.
AI se stále víc propojuje se Spotify
Novinka navazuje na dubnové propojení Spotify s chatbotem Claude, které umožnilo získávat personalizovaná doporučení hudby a podcastů přímo v AI konverzaci. Je vidět, že Spotify začíná brát generativní AI jako jednu z hlavních součástí své budoucnosti. Zároveň jde o další důkaz toho, že se AI postupně přesouvá od generování textů k praktičtějším formám využití. Audio briefing vytvořený přesně podle vašich dat, poznámek nebo kalendáře totiž může být pro mnoho lidí užitečnější než další chatbot v prohlížeči.
Zatím jen v beta verzi
Spotify upozorňuje, že funkce je stále ve fázi testování a během beta provozu platí určitá omezení používání. Přesto jde o poměrně zajímavý pohled na to, jak by mohla vypadat budoucnost podcastů. Místo univerzálních epizod pro miliony posluchačů se totiž může část obsahu přesunout k personalizovaným audio přehledům vytvořeným pro jediného člověka.