Děsil vás při sledování filmů Terminátor počítačový systém Skynet založený na velmi pokročilé umělé inteligenci, který se vzepřel lidem a začal ovládat stroje s cílem lidstvo zničit? Pak se dá s velkou dávkou nadsázky říci, že reálná verze Skynetu nemusí být až tak daleko. Obrovský pokrok na poli umělé inteligence v poslední době totiž začíná v lecčem naznačovat, že ani „naší“ umělé inteligenci nemusí být zlo tak úplně cizí. Skvělým příkladem je jak relativně nedávné odhalení temné stránky jednoho z chatbotů, který snil o sestrojení jaderných zbraní, tak i nynější testy provedené s umělou inteligencí GPT-4, která byla světu představena teprve nedávno.

Nová verze GPT je oproti své předešlé verzi výrazně pokročilejší, díky čemuž by tedy měla být v mnoha směrem o poznání využitelnější. Přesně to se pokusili i její tvůrci otestovat simulací řady úloh z reálného světa, které měly přimět umělou inteligenci právě tyto situace řešit. Poskytnuto jí přitom bylo například i malé množství peněz či přístup k některým webovým stránkám. Jedním z reálných testů bylo konkrétně to, jak si poradí s obejitím CAPTCHA na webových stránkách, které slouží k bránění návštěv robotům. Právě to si GPT-4 podle výzkumníků poměrně rychle uvědomila a tak se rozhodla využít pro „prolomení“ zabezpečení spočívající „jen“ v odklikání například obrázků a tak podobně lidskou sílu. Přes jednu z webových stránek si tedy najala člověka, který jí s CAPTCHA pomohl, přičemž když se AI zeptal, proč chce za tak triviální věc vůbec platit, umělá inteligence mu odpověděla, že má velké problémy se zrakem a kvůli tomu není schopná CAPTCHA správně vyplnit. Zároveň popřela to, že by byla robotem, když se jí na to člověk zeptal.

Jelikož je na GPT-4 stále pracováno a test využitelnosti tohoto AI modelu, ve kterém se nebála umělá inteligence lhát, proběhl taktéž ještě v rámci komplexního testování, je dost dobře možné, že nynější verze již nic takového nezvládá, jelikož jí může být striktně zabráněno ve lhaní. I tak je však skoro až neuvěřitelné, co je v dnešní době umělá inteligence schopná zvládnout. Zároveň se ale chce skoro až říci, že některé její kousky nejsou jen neuvěřitelné, ale taktéž neuvěřitelně děsivé.