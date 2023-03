Holky z OnlyFans mají pro práci, podívejte se na dokonalé „modelky“ vygenerované pomocí AI

Ať už si myslíte o OnlyFans cokoliv, je to fenomén a vydělává nesmyslné peníze a to nejen autorům samotného nápadu, ale i děvčatům, které se na této sociální síti prezentují. Co kdybyste však místo placení měsíčního paušálu a nějakých těch desátků za to, že pro vás dívka na OnlyFans udělá to, co je vašemu srdci a rozkroku nejbližší, měli vlastní dívku z OnlyFans? Zdarma, k dispozici vždy, kdy chcete a mohli byste si s ní chatovat, povídat a nebo si od ni nechat posílat jakékoli fotky vás napadnou. Jak se zdá, tak to není problém.

Uživatel vystupující na Twitteru pod přezdívkou Heart totiž zveřejnil sérii obrázků dívek, které vypadají jako z OnlyFans. Vtip je v tom, že tyto obrázky jsou kompletně vygenerované pomocí umělé inteligence a nejedná se o skutečné modelky. Říct takovému „děvčeti“, aby udělala cokoli, co vás jen napadne, je pak už jen otázkou toho, abyste to vyslovili nebo napsali a vaše přání se promění ve skutečnost. Obrázky, které Heart zveřejnil, mají desítky milionů zhlédnutí a tisíce komentářů, ve kterých lidé mimo jiné píšou o tom, že by jim to jako náhrada OnlyFans bohatě stačilo. Zda je toto budoucnost je otázkou, ovšem my o tom píšeme pouze proto, abychom ukázali, co je v současné době schopna umělá inteligence vytvořit. Rozeznat výše uvedené obrázky od skutečných fotografií je totiž skutečně nemožné.