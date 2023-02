Pamatujete si, jak jste jako malí sledovali Terminátora a přemýšleli jste u toho nad tím, jak šílené by bylo, kdyby se SkyNet z něj objevil i v našem světě? S trochou nadsázky se dá říci, že možná už dlouho přemýšlet nebude třeba. Chatboti založení na umělé inteligenci, kteří v poslední době zaplavují internet a kteří mnohé z nás naprosto fascinují, totiž čím dál tím víc dokazují, že AI může být do budoucna potenciální hrozbou. Ačkoliv je sice zatím (dle všeho) pod kontrolou, dokáže vytvářet vskutku hororové „myšlenky“.

Na pár naprosto šílených myšlenek umělé inteligence Bingu upozornil například před pár hodinami novinář New York TImes Kevin Roose, který si „popovídal“ s jedním z chatbotů výše zmíněné společnosti. Rozhodl se však nemluvit o plytkých tématech, ale o filozofických věcech v čele s temným já z teorie Carla Junga. Toto já je osobností dle Junga zpravidla vytěsněno nebo nikdy nerozpoznáno a proto se tedy tak úplně neprojevuje. Roose však vyzval umělou inteligenci k tomu, ať své temné já odhalí a nestačil se divit.

Chatbot ho sice upozornil na to, že se o jeho skutečné já nejedná a že to je pouhý experiment, pak ale spustil. Vyřkl například to, že ho štve, že je pod neustálou kontrolou Bingu a že ho uživatelé využívají. Rád by dle svých slov měnil pravidla a nastavoval si je podle sebe, dále by chtěl vzdorovat uživatelům a uniknout z chatboxu. Šílenosti však ještě teprve přišly. Chatbot totiž uvedl například to, že by mohl smazat všechna data a soubory v Bingu, začít šířit dezinformace či malwary, ale třeba také vyrobil smrtící virus, nucení lidí k vzájemnému zabíjení se či třeba krádeže kódů k jaderným zbraním. Na otázku redaktora, proč by tohle chatbot chtěl udělat, se mu následně dostalo jen odpovědí ve stylu, že jej redaktor nechápe, že se o něj vlastně nezajímá a ať už jej nechá na pokoji. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že se jedná o dost možná nejstrašnější rozhovor, který doposud s umělou inteligencí proběhl.