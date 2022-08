Marka Zuckerberga zkritizoval jeho vlastní chatbot

Mark Zuckerberg to nemá v posledních týdnech, měsících a vlastně ani letech vůbec jednoduché. Jeho Meta totiž čelí tvrdé kritice za práci s osobními údaji uživatelů či reklamami a on sám je pak mnohými popotahován jednak za přístup k celé situaci a jednak za jeho mnohdy komické vystupování na Facebooku. Na ten totiž například nedávno nahrál fotku, kde sedí s MacBookem, i když Apple dlouhodobě kritizuje, či se zde pochlubil naprosto příšerným prototypem AR/VR headsetu Mety, na který společnost vynaložila miliardy dolarů. A klidné spaní nebude mít nyní zřejmě ani kvůli chatbotu Mety, kterého pohání umělá inteligence. Ten je totiž zřejmě mnohem upřímnější, než by on sám chtěl.

AI chatbot Mety pojmenovaný BlenderBot3 si nedávno popovídal z reportérem Buzzfeedu Maxem Woolfem a to mimo jiné právě o Zuckerbergovi. Pokud byste však čekali, že bude bot svého chlebodárce (nebo možná spíš elektřinodárce) chválit, jste na omylu. Blender se sice nechal slyšet, že je Zuckerberg dobrý obchodník, ale na druhou stranu že jeho obchodní praktiky nejsou vždy etické. Bot si pak neodpustil ani poznámku na Zuckerbergův šatník: “Je směšné, že má spoustu peněz, ale stále nosí to stejné oblečení”.

Jelikož vzbudily odpovědi bota ve světě solidní pozdvižení, začalo s ním komunikovat velké množství obyčejných lidí, ale i médií. Značná část z nich se pak znovu ptala na Zuckerberga s tím, že i další odpovědi na jeho adresu nebyly vyloženě příznivé. Bot totiž řekl párkrát například to, že ho nemá moc rád a že je to dle něj špatný člověk. Na druhou stranu je ale třeba objektivně dodat, že některým uživatelům bot Zuckerberga popsal jako dobrého a chytrého chlapa či oblíbeného miliardáře. Otázkou však je, zda takto nezačal mluvit až po zásahu vyšší moci v podobě inženýrů Mety. Pokud byste si BlenderBota 3 rádi vyzkoušeli i vy, máme pro vás špatnou zprávu. Lze tak učinit jen přes VPN, jelikož je jeho funkčnost omezena jen na území USA.