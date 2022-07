Mark Zuckerberg: Nelíbí se vám nyní Instagram? Bude to ještě horší

Ano, čtete správně. Přesně takto zle totiž parafrázovat slova šéfa Mety Marka Zuckerberga, které pronesl v rámci nedávného oznámení finančních výsledku za uplynulé čtvrtletí. Řeč se v jeho průběhu totiž stačilo právě na Instagram, jehož uživatelé si v poslední době stěžují na jeho stav, načež však Zuckerberg odvětil, že prvky, které jsou nyní kritizovány, jsou ještě v plánu posílit.

Uživatelům Instagramu vadí na nynější verzi této sociální sítě zejména fakt, že se na ní výrazně upozadily fotografie a naopak se do popředí dostaly videa, která jsou v ní nyní doslova na každém rohu. Ještě větší kritiku pak vzbuzuje to, že jsou do feedu uživatelů vkládány nesledované stránky a osoby, o kterých si však Instagram myslí, že by uživatele mohly zajímat. To se ale zpravidla neděje, ba právě naopak. Na tuto kritiku reagoval Mark Zuckerberg slovy, že v současnosti je 15 % feedu tvořeno obsahem, který vybírá algoritmus, přičemž do konce příštího roku má být už 30 % feedu tvořeno tímto stylem. Jinými slovy, pokud vám nynější podoba Instagramu vadí, počítejte s tím, že bude bohužel ještě hůř a Metě, která za Instagramem stojí, to evidentně příliš žíly netrhá. Je nicméně otázkou, jak dlouho odpor ze strany uživatelů vydrží. Přeci jen, bude-li toto rozhodnutí znamenat uživatelský odliv, dovolit si podobný exces nepůjde.