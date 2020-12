10 tipů a triků pro Instagram, které by měl znát každý jeho uživatel

Instagram v současné době patří mezi jednu z nejvíce populárních sociálních sítí. Konkrétně tato sociální síť slouží především k publikování fotografií a videí, byť se v současné době funkce této sítě rozrůstají. Jestliže patříte mezi uživatele Instagramu, tak nejspíše víte, že se jedná o vcelku komplexní aplikaci, ve které se nachází nespočet různých nastavení. Primárně totiž samozřejmě slouží k vydělávání peněz do kapsy Facebooku, kterému patří, a to prostřednictvím reklam. Pokud patříte mezi uživatele Instagramu, tak se vám bude líbit tento článek – podíváme se v něm na 10 zajímavých tipů a triků v této aplikaci. Vrhněme se přímo na věc.

Odstraňte odeslanou zprávu

Každému z nás se už nejspíše stalo, že jsme nějakou zprávu napsali jinému uživateli, než jsme chtěli. Přesně pro tyto případy nabízí sociální sítě možnost pro odstranění odeslané zprávy a Instagram v tomto případě naštěstí není výjimkou. Jestliže se vám povedlo poslat nějakou zprávu jinému příjemci, tak stačí, abyste na ni v chatu podrželi prst, a poté klepnuli na možnost Zrušit odeslání. Tímto se zpráva odstraní jak u vás, tak u příjemce. U Instagramu neexistuje pro omezení pro odstranění zpráv – můžete je tedy mazat kdykoliv po odeslání.

Vkládání fotek do příběhu

Kromě toho, že můžete na Instagram publikovat klasické příspěvky na váš profil, tak můžete využít také příběhy. Do těch uživatelé vkládají méně důležité fotografie či videa. Rozdíl v příbězích oproti příspěvkům je, že se na profilu zobrazí jen po dobu 24 hodin, zatímco příspěvek na něm zůstane napořád. Pokud jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste do příběhu potřebovali vložit více rozdílných fotek, tak se nejedná o nic složitého. Fotografie totiž můžete jednoduše vkládat, stejně jako text. Stačí tedy přejít například do Fotek, klepnout na ikonu sdílení, a pak na Zkopírovat fotku. Pak se vraťte do tvoření příběhu, podržte na obrazovce prst a zvolte Vložit.

Odstranění označení na fotce

Některým z vás se dost možná stalo, že jste se jednoho dne podívali na Instagram a v tu chvíli jste zjistili, že někdo přidal fotografii, na které se nacházíte, a na které jste označení. Co si budeme nalhávat – ve většině případech na fotkách, které přidal někdo jiný než právě my, vypadáme opravdu příšerně. V tomto případě se hodí možnost pro odstranění označení na fotce. Chcete-li označení odebrat, tak přejděte na váš profil, a poté nad vašimi příspěvky klepněte na ikonu panáčka v záložce. Poté si konkrétní příspěvek rozklikněte a vpravo nahoře klepněte na tři tečky. Z menu pak vyberte Možnosti označení, a poté buď Odebrat mě z příspěvku, anebo Skrýt na mém profilu.

Upozornění na činnost uživatele

Pokud na Instagramu sledujete nějakého uživatele, například nějakou celebritu či nejlepšího kamaráda, tak si můžete nastavit, aby vás Instagram informoval o každém kroku dotyčného uživatele. Konkrétně vám můžete přijít oznámení v případě, že dotyčný uživatel přidá příspěvek, příběh, IGTV či zahájí živé vysílání. Chcete-li si upozornění nastavit, tak se na profil uživatele přesuňte, a poté klepněte vpravo nahoře na ikonu zvonečku. Pak už jen stačí upozornění u konkrétních možností přepínačem aktivovat, u živých vysílání je pak nutné kolonku rozklepnout a zvolit si jednu z možností.

Speciální typ písma

Jestliže máte profil na Instagramu už delší dobu, tak jste mohli narazit na uživatele, kteří mají jméno, životopis či popis u fotky napsaný jiným písmem, než tím výchozím. V Instagramu každopádně žádnou možnost pro změnu typu písma nenajdete. Jestliže se tedy ptáte, jakým způsobem můžete typ písma ve jméně, životopisu či u popisu fotky změnit, tak se nejedná o nic složitého. Konkrétně musíte přejít na speciální stránky, kde do textového pole vepíšete text, jehož styl písma chcete změnit. Nakonec si určitý text zkopírujete, a poté obyčejně vložíte. Podrobný postup najdete ve článku, který přikládám níže.

Prohlížení bez stisknutí srdíčka

Člověk je od přírody zvědavý – někdo samozřejmě více, někdo naopak méně. Dost možná už se vám na Instagramu při prohlížení nějakého zajímavého profilu stalo, že jste omylem nechtěně dali srdíčko nějaké fotografii, o to hůře pak v případě, že byla přidána již před několika dlouhými měsíci. Srdíčko můžete samozřejmě rychle odebrat pryč, dotyčnému uživateli se ale tak jako tak upozornění na nové to se mi líbí zobrazí. Příště, až budete opět podobně projíždět nějaký profil, tak si nezapomeňte aktivovat režim letadlo. Pokud jej aktivujete a povede se vám nějakou fotografii „olajkovat“, tak druhé straně nepřijde oznámení a srdíčko se nezapočítá.

Vypněte komentáře

Pokud na Instagram přidáte nějaký příspěvek, tak jej může ve výchozím nastavení kdokoliv okomentovat. Jestliže při publikování cítíte, že by váš příspěvek mohl vyvolat určitou kontroverzi, popřípadě pokud z jakéhokoliv jiného důvodu nechcete mít povolené komentáře, tak vám rozhodně nic nebrání. Pravdou ale je, že je možnost pro vypnutí komentářů celkem skrytá. Chcete-li komentáře deaktivovat, tak se přesuňte na poslední krok publikace, a poté sjeďte úplně dolů, kde klepněte na Pokročilá nastavení. Zde už jen stačí, abyste aktivovali možnost Vypnout komentáře.

Odstraňte historii hledání

V rámci Instagramu můžete mimo jiné také vyhledávat, a to jak jiné uživatele, tak například hashtagy. Jestliže jste zrovna vyhledali něco ne úplně slušného, popřípadě něco, o čem by neměl nikdo jiný než vy vědět, tak můžete historii hledání smazat. Stačí, abyste do vyhledávacího pole klepnuli, kde u jednotlivých položek vpravo klepněte na křížek. Popřípadě můžete rozkliknout možnost Zobrazit vše, kde poté pomocí tlačítka Vymazat vše vpravo nahoře můžete všechna nedávná vyhledávání odstranit.

Správa blízkých přátel

Kromě toho, že můžete na Instagramu přidat klasický příběh pro všechny vaše sledující, tak můžete přidat příběh také pouze pro vaše blízké přátele. Co si budeme nalhávat, čas od času můžete chtít publikovat nějaký příběh, který by neměl vidět nikdo jiný, než právě vaši blízcí přátelé. Mnoho uživatelů však neví, jakým způsobem lze blízké přátele do seznamu přidat. V tomto případě se prvně přesuňte na Instagramu na váš profil, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu menu. Z bočního menu pak vyberte možnost Blízcí přátelé, kde už si je můžete jednoduše přidat či odebrat.

QR kód

Jestliže máte na vašem Instagramu nastavené jméno či přezdívku, která se špatně diktuje, popřípadě pokud chcete rychle a jednoduše sdílet váš profil, tak k tomu můžete využít QR kód. Pokud druhá strana tento QR kód naskenuje, tak jej aplikace okamžitě přesune na váš profil. Pokud chcete váš QR kód k naskenování zobrazit, tak přejděte na váš profil, a poté vpravo nahoře klepněte na ikonu menu. Poté z bočního menu vyberte možnost QR kód. Druhé straně poté stačí, aby do tohoto rozhraní přešla také, avšak dole musí klepnout na Naskenovat QR kód. Pak už jen stačí zařízení na váš kód namířit a je hotovo.