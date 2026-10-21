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I nejvýkonnější nabíječka na světě je vám k ničemu bez kvalitního kabelu, dejte si na to pozor

Vše o Apple
R. ZavřelRoman Zavřel
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Spousta lidí řeší, jak nejrychleji nabíjet svá zařízení, a proto často sahají po co nejrychlejších a nejvýkonnějších adaptérech, často však zapomínají na dvě věci, které jsou pro rychlejší nabíjení zásadní. První a zcela nejzásadnější věcí je, jakou rychlost nabíjení podporuje nabíjené zařízení. Pokud máte zařízení podporující 60 W nabíjení, můžete k němu připojit tu nejvýkonnější nabíječku na světě, ale rychleji než 60W se zkrátka nabíjet nebude. V případě Apple aktuálně podporuje vyšší nabíjecí výkon než 60 W pouze hrstka zařízení. Konkrétně se jedná o MacBook Air M2 a novější, a to jak v 13″ tak i 15″ variantě. Tyto stroje podporují nabíjení výkonem 67-70 W. Dalším je pak MacBook Pro 14″, který od roku 2021 podporuje nabíjecí výkon až 96 W a vůbec nejrychlejší nabíjecí výkon pak podporuje MacBook Pro 16″ od roku 2021 a novější modely můžete nabíjet výkonem až 140 W. Na vše ostatní od Apple vám stačí 60 W nabíječka.

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Pokud tedy máte zařízení, které podporuje nabíjení výkonem vyšším než 60 W, je zde další důležitá věci. Mnoho lidí si totiž koupí kvalitní a výkonnou nabíječku, ale zůstanou u starého kabelu. Základ pro USB-C je přitom kabel, který nabízí rychlost přenosu dat 480 Mb/s a nabíjecí výkon až 60 W. Pokud si tedy koupíte certifikovaný USB-C na USB-C kabel, nabídne vám tento výkon, pokud na něm není napsáno, že nabízí vyšší výkon. Pozor, žádný kabel s USB-C na USB-C nenabídne vyšší přenosovou rychlost, liší se pouze nabíjecí výkon. Existují kabely na 100 W nebo dokonce na 240 W. Pokud tedy investujete peníze do nabíječky, která nabízí více než 60 W, rovnou k ní kupte také kabel, který tento nabíjecí výkon podporuje, bez něj, vám totiž nabíječka bude k ničemu, protože kabel stejně pustí jen 60 W.

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Nejprve si tedy zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje nabíjení vyšší výkonem, než jaký nabízí vaše nabíječka. Jakmile zjistíte, že to tak je a rozhodnete se pro koupi lepší, respektive výkonnější nabíječky, nezapomeňte na výkonnější kabel. Pokud bude nabíječka a zařízení disponovat vyšším výkonem než 60 W, potřebujete kabel, který to zvládá také, protože ty základní, zvládají 60 W.

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