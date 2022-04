Recenze Epico Fast Magnetic Wireless Charger: Povedené alternativa k MagSafe nabíječce

V dnešní recenzi se podíváme na další příslušenství z nabídky společnosti Epico. Do redakce nám totiž na testy dorazila konkrétně nabíječka Fast Magnetic Wireless Charger, která je designově i funkčně dost podobná MagSafe puku, který Apple představil spolu s iPhony 12. A jelikož tuto nabíječku již nějakou dobu testuji, nezbývá mi nic jiného, než vás seznámit s tím, jaká vlastně je.

Technické specifikace, design a zpracování

Fast Magnetic Wireless Charger od Epico je bezdrátová nabíječka podporující standard Qi s maximálním výkonem 15W. Designově připomíná originální MagSafe nabíječku, od které navíc přebrala i magnetické připojení k iPhonům 12 (Pro) a 13 (Pro). Horní strana nabíječky je vyrobena z polykarbonátu, boky a tělo pak ze slitiny hliníku. Co se pak týče barevných variant, nabíječku lze sehnat jak ve světlé variantě se stříbrným tělem a bílým polykarbonátem, tak i v tmavé v celočerném provedení. Samozřejmostí je zde USB-C koncovka u napájecího kabelu, který měří 1,2 metru. Nabíječka je dodávána bez napájecího adaptéru a její cena je standardně 799 Kč. Na konci tohoto článku nicméně naleznete slevový kód, díky kterému ji seženete výrazně levněji.

Fotogalerie Epico MagSafe LsA 1 Epico MagSafe LsA 3 Epico MagSafe LsA 4 Epico MagSafe LsA 5 +2 fotky Epico MagSafe LsA 6 Vstoupit do galerie

Hodnocení designu je sice ryze subjektivní záležitostí, dá se u něj však říci, že pokud se vám líbí originální MagSafe nabíječka, padne vám pravděpodobně do oka i verze od Epico. Jediným výraznějším rozdílem mezi nimi jsou totiž “rámečky”, které jsou u verze od Applu širší, a dále pak logo Epico na hliníkovém spodku. To je však vcelku nevýrazné a tudíž si jej při používání zřejmě ani nevšimnete. Kdybych pak měl hodnotit zpracování, v tom nevidím sebemenší problém. De facto jediné kritické místo ve formě vstupu napájecího kabelu do nabíjecího puku je totiž zpracováno velmi kvalitně a na zbytku se snad ani nic pokazit nedalo. Špatně na tom v žádném případě nejsou ani magnety zajišťující MagSafe připojení. Ty jsou dle mého z hlediska pevnosti připojení na stejné úrovni jako je tomu u originálního příslušenství z dílny Applu.

Testování

Vzhledem k minimalistickému zpracování nabíječky, délce kabelu i možnosti ji přichytit magneticky k zádům iPhonu není žádným překvapením, že jí lze využít s trochou nadsázky na tisíc způsobů od pracovního stolu, přes noční stolek až třeba přes nabíjení v autě a tak podobně. Právě na těchto místech jsem ji testoval v předešlých dnech i já, díky čemuž můžu nyní s odstupem času říci, že obstála velmi dobře. V kombinaci s MagSafe u iPhonů 12 a 13 je totiž nabíjení skrze ní po magnetickém přichycení velmi pohodlné, spolehlivé a vždy velmi rychle zahájené (subjektivně bych řekl dokonce výrazně rychleji než při klasickém bezdrátovém nabíjení. Při nabíjení při magnetickém přichycení nechybí nabíjecí MagSafe animace informující o jeho startu a úrovni nabití baterie, což je taktéž fajn.

A jak rychle nabíječka nabíjí? Právě zde je dle mého tak trochu zakopaný pes. Výrobce totiž sice uvádí, že maximální rychlostí u smartphonů je 15W, nicméně nikde už neuvádí (dokonce ani na svých internetových stránkách), kolik nabíječka “posílá” při magnetickém připojení do iPhonů, jelikož právě ty lze originálními či certifikovanými nabíječkami nabíjet až 15W právě přes MagSafe. Po testování nicméně musím říci, že to úplně na 15W u iPhonů nevidím, jelikož jsem se dostával na časy blízké spíš klasickým 7,5W – tedy v případě mého iPhonu 13 Pro Max zhruba na tři hodiny. Je to rychle, nebo naopak pomalu? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám, avšak za sebe musím říci, že mu tato rychlost bohatě stačí a nic rychlejšího bych ve výsledku ani při výdrži telefonu a možnosti jej zkrátka jednoduše kdykoliv magneticky připojit neocenil. Pokud vám ale jde o rychlost, originál od Applu bude v tomto směru jistější.

Fotogalerie Epico MagSafe LsA 8 Epico MagSafe LsA 7 Epico MagSafe LsA 6 Epico MagSafe LsA 5 +5 fotek Epico MagSafe LsA 4 Epico MagSafe LsA 3 Epico MagSafe LsA 2 Epico MagSafe LsA 1 Vstoupit do galerie

Zaváhání ve formě upřesnění rychlosti nabíjení iPhonů přes MagSafe je nicméně naštěstí jedinou chybou, kterou lze nabíječce vyčíst. Kromě zpracování či spolehlivého nabíjení jí totiž lze pochválit třeba i za její minimální zahřívání při nabíjení či nulové “pískání”, se kterým se u elektroniky čas od času setkávám. Možná se budete smát, ale fajn mi zde příjde třeba i to, že se na jejím těle vcelku málo zachytávají otisky prstů či jiné šmlouhy, se kterými mívám jinak na hliníku vcelku dost problém. Je ale možné, že zde nabíječka boduje jen díky tomu, že ji testuji v řádu týdnů a nikoliv měsíců.

Resumé

Jak tedy Epico Fast Magnetic Wireless Charger závěrem zhodnotit? Zkrátka jako dobrou bezdrátovou nabíječku s líbivým designem, která dokáže iPhone s MagSafe nabíjet velmi pohodlnou cestou. Hledáte-li tedy kousek, na který bude spoleh, bude zpracován minimalisticky a zároveň bude cenově dostupný, myslím si, že Fast Magnetic Wireless Charger od Epico může být právem jedním z hlavních adeptů ke koupi.

Slevový kód

Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsme si pro vás na tuto nabíječku připravili slevový kód. Stačí, abyste při objednávce do pole pro slevový kód na eshopu zadali “LSA25” a cena bude snížena z 799 Kč na 599 Kč. Ale pozor, kód lze využít jen 15x, takže si slevu užijí jen ti nejrychlejší.

Nabíječku můžete zakoupit zde