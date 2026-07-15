Apple deifinitivně přestal prodávat 5W adaptéry

Apple již v roce 2022 hlásil postupně omezené zásoby 5W adaptérů na nabíjení, které byly původně součástí balení iPhone. Stále je však nabízeli někteří prodejci třetích stran. Aktuálně již není žádný oficiální prodejce, který by tento adaptér měl skladem, ovšem stále je možné je sehnat nerozbalené na eBay nebo dalších bazarech. Za mě je to jeden z nejlepších 5W adaptérů na trhu, který díky dlouholeté historii a tomu, že jej Apple přibaloval k iPhone vyšperkoval k dokonalosti.
Pokud tedy máte doma nějaké zařízení, které nemá USB Power Delivery (USB-PD), rozhodně se podívejte na eBay nebo podobná místa a pár adaptérů, které se aktuálně prodávají za cenu okolo 10€ si pořiďte. Moje manželka používá tento 5W adaptér například na nabíjení obličejové LED masky, která díkyk onstrukci nemá USB-PD a pokud ji nabíjíte výkonnější nabíječkou než 5W, tak ji poškodíte.