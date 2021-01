Bezdrátová nabíječka pro iPhone: 6 věcí, které byste měli před koupí zvážit

Bezdrátové nabíječky se v posledních měsících stávají čím dál tím rozšířenějšími. Většina těchto nabíječek je levných a hlavně pohodlných na používání. Vaše zařízení totiž stačí vzít a položit jej na nabíječku, a to bez nutnosti připojení kabelu a dalších obtíží. Pokud se vám myšlenka bezdrátových nabíječek líbí, avšak prozatím jste se neodvážili žádnou koupit, tak jste tady naprosto správně. V tomto článku se totiž podíváme na 6 věcí, které byste měli zvážit před tím než si bezdrátovou nabíječku objednáte.

Zkontrolujte váš iPhone

V současné době nabízí bezdrátové nabíjení veškeré oficiálně prodávané iPhony. Je ale samozřejmě pochopitelné, že ne každý z nás vlastní jeden z nejnovějších iPhonů. Konkrétně tedy bezdrátové nabíjení se standardem Qi nabízí veškeré iPhony 8 (včetně) a novější. Pokud vlastníte iPhone 7 a starší, tak si bohužel na bezdrátové nabíjení musíte nechat zajít chuť. V tomto případě už byste navíc měli pomalu přemýšlet o přechodu na novější zařízení, jelikož vám zbývá cca jeden až dva roky podpory. Jestliže vlastníte jeden z nejnovějších iPhonů 12, tak kromě klasického bezdrátového nabíjení můžete využít také bezdrátové MagSafe nabíjení. Tyto nabíječky se dokáží samy pomocí magnetů přichytit na záda vaší „dvanáctky“. Výhodou je, že mají větší nabíjecí výkon, jsou ale o mnoho dražší, než klasické bezdrátové nabíječky.

Pozor na výkon

Už v minulém odstavci jsem se zmínil o výkonu. Při výběru bezdrátové nabíječky pro váš iPhone byste měli výkon rozhodně brát v potaz. Klasickým bezdrátovým nabíjením Qi můžete iPhony dobíjet maximálním výkonem 7.5 W. Pravdou ale je, že je výkon na 7.5 W omezen z původních 10 W. Není tedy vyloučeno, že bychom se někdy v budoucnu mohli dočkat odemknutí maximálního výkonu, a proto vybírejte takovou bezdrátovou nabíječku, která dokáže nabíjet výkonem alespoň zmíněných 10 W, ideálně klidně více. Větší výkon rozhodně nevadí, jelikož se bezdrátové nabíječky dokáží přizpůsobit potřebnému výkonu. Co se týče MagSafe nabíječky, tak ta dokáže iPhone 12, 12 Pro a 12 Pro Max nabíjet až výkonem 15 W, u iPhonu 12 mini je výkon omezen na 12 W.

Bezdrátové nabíjení a obal

Aby bezdrátové nabíjení fungovalo, tak musíte váš iPhone přiložit zády na bezdrátovou nabíječku. Nabíjení každopádně funguje i v případě, že iPhone od nabíječky pár milimetrů vzdálíte, ne však příliš. Právě kvůli tomu byste si měli zkontrolovat také váš obal. Většina obalů je samozřejmě s bezdrátovým nabíjením kompatibilní, jelikož nejsou příliš masivní. Především ženy však mají ve zvyku si svůj iPhone obalit do obrovských a „tlustých“ obalů, které mohou bezdrátové nabíjení omezit. Jestliže tedy máte nějaký hrubší obal, tak byste si měli vybrat nějaký tenčí. Většina výrobců u svých obalů uvádí, zdali jsou s bezdrátovým nabíjením kompatibilní. Chybu rozhodně neuděláte například u originálních Apple obalů, se kterými lze samozřejmě bez problémů iPhony bezdrátově nabíjet.

Podložka nebo stojánek?

Dá se říct, že po designové stránce se bezdrátové nabíječky dělí do dvou kategorií. V první kategorii najdete takové nabíječky, které lze klasicky položit na stůl – jedná se spíše o podložky. Druhá kategorie má poté vzhled stojánků, což se hodí především v kanceláři. Váš iPhone si totiž můžete položit na stojánek a jednak stále vidíte na jeho displej, a jednak se zároveň nabíjí. Při výběru bezdrátové nabíječky byste tedy měli zvolit, zdali chcete nabíječku ve stylu podložky, anebo ve stylu stojánku. Vše má samozřejmě svoje pro a proti, záleží jen na vašich preferencích.

Vícero zařízení

Vlastníte vícero zařízení, které lze bezdrátově nabíjecím standardem Qi nabíjet? Pokud ano, tak zvažte, zdali by se vám nevyplatilo připlatit za větší nabíjecí podložku či stojánek, na který byste mohli položit veškerá zařízení najednou. Z řady Applu můžete bezdrátově nabíjet kromě iPhonů také Apple Watch, anebo AirPods. Ojediněle se můžete ocitnout situaci, kdy potřebujete nabít veškerá tato zařízení najednou a větší bezdrátová nabíječka se v tomto případě rozhodně hodí. Rozhodně ale počítejte s tím, že takové nabíječky jsou o dost dražší, kromě toho musí také produkovat dostatečný výkon, aby bylo možné veškerá zařízení nabíjet najednou. Důležitý je taký adaptér, který musí být schopný výkon přenést. Nemůžete tedy bezdrátovou nabíječku s maximálním výkonem 30 wattů pohánět originálním jablečným adaptérem s výkonem 5 wattů.

Myslete na budoucnost

V posledních dnech se na internetu objevily různé zprávy o tom, jak by si Apple mohl bezdrátové nabíjení představovat v budoucnu. Konkrétně se objevil patent, ve kterém je bezdrátová nabíječka pro jableční zařízení umístěna přímo v těle MacBooku, a to na levé a pravé straně od trackpadu. Jestliže se vám tento koncept líbí a upřímně si myslíte, že by Apple s něčím takovým mohl v budoucnu přijít, tak rozhodně neutrácejte za bezdrátovou nabíječku zbytečně několik tisíc korun. Pořiďte si klasickou podložku za pár stovek s dostatečným výkonem, která vám poslouží perfektně. Pokud později kalifornský gigant představí MacBook s bezdrátovou nabíječkou, rozhodně vás to pak nebude tolik bolet.

