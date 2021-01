Apple chce udělat z budoucích MacBooků bezdrátovou nabíječku pro iPhony

O tom, že Apple neustále pracuje na vylepšení své technologie bezdrátového nabíjení, jsme vás na stránkách LsA informovali již několikrát. Nedávno se objevil nový patent, podle kterého by v budoucnu mohlo být možné nabíjet bezdrátově iPhone prostřednictvím iPadu nebo Macu. Samotné podání patentu samozřejmě automaticky nezaručuje jeho realizaci, zmíněný patent ale určitě stojí za prozkoumání.

Technologie bezdrátového nabíjení je v mnoha ohledech pohodlná, a pokud k tomuto účelu lze využít další elektronické zařízení, je celý proces ještě snazší. U konkurence se nejedná o žádnou novinku – společnost Samsung například u některých svých zařízení nabízí funkci PowerShare, v jejím případě se ale jedná o nabíjení drobné elektroniky, jako jsou hodinky nebo bezdrátová sluchátka, prostřednictvím mobilního telefonu. Apple chce ale bezdrátové nabíjení jednoho elektronického zařízení prostřednictvím druhého pojmout trochu jinak – patent, který si firma nedávno nechala registrovat, popisuje bezdrátové nabíjení iPhonu prostřednictvím tabletu nebo počítače. Patent, zaregistrovaný u amerického patentového úřadu, nese název „Indukční nabíjení mezi elektronickými zařízeními“. Podle popisu patentu by baterie většího zařízení měla být schopná dodat energii menšímu zařízení. K přenosu energie by mělo docházet při použití vnitřní indukční cívky se schopností přenosu a vnější cívky, která by mohla energii přijímat. V navrhovaném systému nabíjení hrají svou roli také prvky nabíjecí technologie MagSafe, které by v tomto případě mohly posloužit k lepšímu vzájemnému umístění obou zařízení. Na jedné z ilustrací v patentu můžeme vidět, že k nabíjení není nutné využívat jen zadní stranu zařízení – na zmíněném obrázku je znázorněné nabíjení přes displej iPadu.