Bitcoin: 8 zajímavostí, které jste o něm možná nevěděli

I v případě, že svět kryptoměn žádným způsobem nesledujete, tak jste dost možná zaznamenali, že Bitcoin pár dnů nazpátek výrazně zvýšil svou hodnotu. V době psaní tohoto článku má 1 BTC hodnotu okolo 750 tisíc korun, nutno ale podotknout, že Bitcoin není jedinou kryptoměnou na světě. Mezi další známé patří třeba Ethereum, Litecoin a další. Investice do kryptoměn je velmi riskantní – pokud stojí štěstí na vaší straně, můžete jednoduše zbohatnout. Tak stejně jednoduše ale můžete také přijít o všechno, co jste kdy investovali. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 8 zajímavostí o Bitcoinu, o kterých jste možná nevěděli.

Je jen 21 milionů Bitcoinů

Někteří z vás by si mohli myslet, že existuje neomezené množství Bitcoinů, a že vlastně tato kryptoměna nemůže nikdy dojít. Opak je však pravdou, jelikož i kvůli omezení má v současné době Bitcoin takovou hodnotu, kterou má. Při vytváření kryptoměny Bitcoin byl maximální počet nastaven na 21 milionů. Momentálně ve světě koluje okolo 18,6 milionů Bitcoinů a odhaduje se, že by poslední měl být vytěžen v roce 2140. Jakmile se poslední Bitcoin vytěží, tak už nikdy žádný nepřibude a lidé budou muset pracovat pouze s tím, co mají.

Zdroj: Google

Ztratíte klíč a Bitcoiny jsou fuč

Veškeré Bitcoiny si uživatelé ukládají do svých peněženek, které jsou chráněné privátním klíčem. To se může zdát jako skvělá možnost, avšak velmi často se stává, že lidé svůj privátní klíč nějakým způsobem ztratí. V tomto případě neexistuje žádná možnost, pomocí které byste mohli své Bitcoiny získat zpět. Jednou privátní klíč ztratíte a přijdete o naprosto všechno, co v peněžence máte. Podle posledních dostupných průzkumů tento jev není vůbec ojedinělý – údajně je totiž až 60 % všech kryptoměnových peněženek opuštěných.

Poprvé byla za Bitcoin koupena pizza

Některé z vás může zajímat, za co byl vlastně vůbec poprvé Bitcoin utracen. Zatímco v dnešní době můžete Bitcoinem platit v mnoha různých podnicích a obchodech, tak v minulosti tomu samozřejmě bylo jinak. Vůbec poprvé Bitcoinem zaplatil Laszlo Hanyecz, a to 22. května 2010, který si za celých 10 000 BTC zakoupil pizzu. V té době představovalo deset tisíc Bitcoinů cca 900 korun, v době psaní tohoto článku 7,5 miliardy korun. To neznamená nic jiného, než že si Laszlo Hanyecz tehdy koupil nejdražší pizzu na světě. Datum 22. května je díky této události všeobecně považováno za Bitcoin Pizza Day.

Bitcoin nemůže být nikdy zakázán

Pro mnoho nadšenců se může Bitcoin jevit jakožto perfektní platidlo, a to především kvůli anonymitě. Opačný názor na tuto kryptoměnu však mají světové vlády a úřady, kterým vadí, že jej nemohou žádným způsobem regulovat. Některé země světa, například Thajsko, Bangladéš či Bolívie, se snaží Bitcoin zakázat – nejedná se však o nic reálného. Abyste mohli Bitcoin vlastnit, tak vám totiž stačí přístup k internetu a peněženka. Určitou formu regulace získaly například státy Austrálie a Rusko, které Bitcoin přijaly jakožto oficiální platidlo.

Zdroj: Unsplash

FBI vlastní 1,5 % ze všech Bitcoinů

Pokud jste už někdy v minulosti slyšeli pojem dark web, tak vám zajisté neunikl ani pojem Silk Road. Právě Silk Road byla jedna z největších stránek dark webu, na které byly k dostání zbraně, drogy a další nelegální věci. Vzhledem k požadované anonymitě zde samozřejmě nebylo využito jiné platidlo než právě Bitcoin. FBI se v roce 2013 podařilo Silk Road uzavřít a všechny Bitcoiny získat na „svůj účet“. Později se FBI podařilo zavřít také další pokusy o znovuvybudování Silk Road. Díky tomu všemu momentálně FBI vlastní okolo 1,5 % ze všech dostupných Bitcoinů, což je okolo 28 000 BTC.

Platby nejsou zcela anonymní

O Bitcoinu se mluví jakožto o kryptoměně, která je zcela anonymní. Pravdou rozhodně je, že Bitcoin patří mezi skvěle zabezpečenou a anonymní kryptoměnu. Ve finále se ale najdou případy, ve kterých se podaří identitu jednotlivých stran dohledat. Každá provedená transakce se totiž zapíše do tzv. blockchainu, který slouží jakožto „účetní kniha“. Pomocí blockchainu lze zjistit, odkud a kam Bitcoiny putují, a pokud se někomu podaří k nějaké ze stran přiřadit nějaké informace, tak může dříve nebo později dojít k identifikaci osoby.

Hacker získal 184 milionů Bitcoinů

V roce 2010 se podařilo neznámému hackerovi odcizit celých 184 milionů Bitcoinů. Výše jsme si každopádně řekli, že Bitcoinů na světě může být jen 21 milionů, samotná ukradená částka je tedy několikanásobně větší než počet dostupných Bitcoinů. Hackerovi se tento obnos podařilo získat z bloku s číslem 74 638. Zakladatel Bitcoinu tuto chybu zaregistroval po pěti hodinách a samozřejmě došlo k nápravě s tím, že hacker o své nakradené jmění přišel.

Zdroj: Unsplash

Těžba je energeticky velmi náročná

Bitcoin jako takový nelze fyzicky chytit do ruky, můžete jej pouze těžit výpočetním výkonem a řešením složitých úloh. Odhaduje se, že při těžení Bitcoinů je na celém světě za jediný rok spotřebováno tolik energie, že by z ní mohlo rok žít celé Švýcarsko. Jen pro informaci, roční spotřeba energie Švýcarska je okolo 59 TWh. Problémem je také uhlíková stopa, která se dá přirovnat k celému jednomu milionu transatlantických letů.