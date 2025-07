iPhone 17 Pro dostane prémiový antireflexní displej, zbylé modely letos ostrouhají

Letošní podzimní řada iPhonů bude zřejmě jednou z největších změn za poslední roky. Apple totiž podle dostupných informací plánuje nasadit technologii ProMotion do všech čtyř modelů iPhonu 17, a to včetně zcela nového iPhonu 17 Air, který má zaujmout extrémně tenkým tělem a lehkostí. A právě tím by mohl ohrozit samotné modely Pro, které měly rychlejší 120Hz displej a Always-On technologii jako jednu z hlavních předností.

Aby Apple své prémiové modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max opět jasně odlišil, chystá podle spekulací zcela novou generaci displejů, které budou výrazně odolnější proti poškrábání a především méně náchylné k odleskům. Tato úprava má být exkluzivní pouze pro řadu Pro a zřejmě půjde o technologii, která má blízko k tzv. nano-texturovanému sklu, známému už z nejnovějších iPadů Pro M4, iMaců i MacBooků.

Fotogalerie iphone 17 colours 8 iphone 17 colours 7 iphone 17 colours 6 iphone 17 colours 5 iphone 17 colours 3 iphone 17 colours 4 iphone 17 colours 1 iphone 17 colours 2 Vstoupit do galerie

Pokud by Apple tuto novinku skutečně nasadil, šlo by o vítané vylepšení pro náročné uživatele, které by zároveň zachovalo důvod k nákupu dražších modelů i přesto, že ProMotion přestane být výsadou Pro řady. Otázkou však zůstává, zda se nová úprava displeje neodrazí na vyšší ceně – u iPadu Pro M4 je totiž právě nano-texturovaná úprava skla zpoplatněna příplatkem.

Finální odpověď bychom mohli znát už v září, kdy Apple tradičně představuje své nové iPhony. Pokud se však tato spekulace potvrdí, může být antireflexní displej jedním z největších taháků iPhonu 17 Pro.