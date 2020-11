Recenze Satechi Trio Wireless Charging Pad: Jedna z nejlepších bezdrátových nabíječek vůbec

V dnešní době se technologie neustále posunuje kupředu. Obrovské popularitě se těší takzvané bezdrátové nabíječky, díky kterým se u nabíjení nemusíme obtěžovat s otravnými kabely a jednoduše nám postačí, když náš iPhone na nabíječku položíme. Ne nadarmo se totiž říká, že budoucnost je bezdrátová. Přesně proto si v dnešní recenzi posvítíme na prvotřídní kousek od firmy Satechi s označením Trio Wireless Charging Pad.

Oficiální specifikace

Nejedná se ale o obyčejnou bezdrátovou nabíječku pro napájení mobilního telefonu. Model Trio Wireless Charging Pad totiž představuje komplexní řešení pro napájení nejen iPhonu, ale i Apple Watch a sluchátek AirPods s bezdrátově nabíjeným pouzdrem. Tomu samozřejmě odpovídají i rozměry. Rozměry nabíječky činí 11x22x1,3 centimetrů a váží necelých 370 gramů.

Podle oficiálních specifikací podložka nabízí napájení skrze standard Qi pro dvě zařízení a taktéž je vybavena nabíjecí kolébkou pro zmiňované hodinky Apple Watch. S pomocí tohoto produktu tak můžete nabít jakýkoliv telefon, který podporuje Qi. Výrobce garantuje 7,5W rychlost pro iPhone, maximálně 5 W pro AirPods a maximálně 2,5W pro jablečné hodinky. Na podložce se následně také nachází tři LED diody indikující nabíjení.

Produkt se nadále pyšní veškerými potřebnými certifikacemi (včetně Made for Watch), díky čemuž dokáže zajistit bezpečné nabíjení a výrazně se tak odlišuje od svých levnějších konkurentů. To jde ruku v ruce s další skvělou bezpečnostní funkcí. V případě nějakého problému se nabíječka dokáže automaticky vypnout, čímž dokáže předejít hned několika problémům.

Balení aneb cit pro dokonalost

Každý správný produkt by se měl pyšnit elegantním balením. Bezdrátová nabíječka Satechi je perfektně, a především bezpečně, zabalena do krabice, ve které se mimo jiné nachází 24W Power Delivery adaptér, metrový USB-C kabel a evropská i britská koncovka do zásuvky. Musíme uznat, že je balení zpracováno skutečně stylově a všechen prostor v krabičce je maximálně využit.

Po otevření samotné krabice se na nás jako první „usměje“ papír říkající slovo děkuji v několika světových jazycích. Tento papír můžeme následně otevřít jako knihu, čímž se dostaneme k samotné nabíjecí podložce. Ta je z důvodu bezpečnosti ještě zabalena v sáčku, aby se při transportu nepoškrábala. Na zadní straně zmiňovaného děkovného papíru nalezneme přibalenou oficiální dokumentaci.

Dokumentaci jako takovou musíme rozhodně pochválit. Zatímco u konkurence se mnohdy setkáme s nepřehledným „cárem“ papíru, na kterém je hromada nezajímavých informací, tak v případě Trio Wireless Charging Pad je tomu (naštěstí) jinak. Jedná se o dvě maličké brožurky, přičemž jedna slouží jakožto uživatelský manuál a druhá jako varování. Zde se můžeme dozvědět základní informace o produktu.

Pod samotnou podložkou se následně nachází dvě menší krabičky. V nich nalezneme zmiňovaný kabel a adaptér spolu s koncovkou do zásuvky. Jak můžete na snímcích v galerii vidět, všechny části jsou v krabičce perfektně zorganizovány a dobře zpracované nákresy nás dokáží prakticky ihned informovat o tom, co se v jaké části nachází. Pojďme se ale podívat na to nejdůležitější, čímž je samotná nabíjecí podložka.

Design – Perfektní zpracování padnoucí na každý stůl

Společnost Satechi si s tímto modelem skutečně vyhrála. Samotné zpracování je totiž na velice vysoké úrovni a designem si produkt získá každého jablíčkáře. Hlavní neboli horní strana nabízí elegantní matné provedení. Boční hrany a spodní stěna jsou potaženy hliníkem. Zespodu nadále nalezneme čtyři gumové „nožičky,“ díky kterým nabíječka neklouže po stole a perfektně tak drží svou původní pozici.

Dole si můžeme povšimnout tří teček, ve kterých se skrývají zmiňované LED diody. Ty se rozsvítí prakticky okamžitě pokaždé, když na nabíječku přiložíte například telefon. Jedná se sice o drobnost, ale musím uznat, že mě příjemně překvapila. Takto totiž máte vždy na očích, zdali se na dané pozici právě skutečně nabíjí.

V centru nabíjecí podložky se nachází samotná místa pro naše produkty. Úplně vlevo máme výklopnou napájecí kolébku pro jablečné hodinky. Do samotného středu by měla přijít sluchátka AirPods, kde přímo zapadnou do navržené prohlubně. Případně se tohle místo dá také využít pro nabíjení telefonu. Na pravou stranu by následně měl přijít iPhone.

Osobní zkušenost – Král na poli bezdrátových nabíječek?

Musím přiznat, že jsem velkým fanouškem bezdrátových nabíječek nebyl – tedy až doposud. Předtím jsem vyzkoušel pouze obyčejné levnější modely, které se mi bohužel nikdy neosvědčily, a ačkoliv fungovaly vcelku dobře, vždy jsem se vrátil k osvědčenému kabelu. Změna ale přišla spolu s produktem Satechi Trio Wireless Charging Pad. Tento prvotřídní kousek mi totiž umožnil nabíjet iPhone, Apple Watch i AirPods zároveň, přičemž je mohu mít neustále na očích.

Za dobu testování jsem se nesetkal ani s jedním zádrhelem. U některých bezdrátových nabíječek je poměrně běžné, že stačí telefon položit trošku jinak, kvůli čemuž ani nedojde k nabíjení. Tento problém mě naštěstí u tohoto produktu ani jednou nepotkal. Nabíjecí podložka má totiž parádní zpracování, díky čemuž vždy víme, kam přesně telefon umístit. Pokud bychom se ale přeci jen setkali s takovouto situací, tak si prakticky ihned všimneme, že se nerozsvítila zmiňovaná LED diodka, a že se zařízení nenabíjí. Oproti konkurenci musíme zdůraznit ještě jednu skvělou novinku. Tato bezdrátová nabíječka totiž zajišťuje napájení Apple Watch bez ohledu na to, jaký je na nich momentálně nainstalovaný operační systém.

Resumé – Vyplatí se?

Pokud jste si pozorně přečetli celou recenzi, tak odpověď na otázku, zdali se tento produkt vyplatí, už pravděpodobně znáte. Společnost Satechi u svého produktu Trio Wireless Charging Pad udělala prakticky všechno správně. Design perfektně vynikne na jakékoliv pracovní desce, produkty se bez jediného problému nabíjejí, a navíc vám dokáže posloužit jako praktický stojánek či držák pro jablečné hodinky. Osobně musím vyzdvihnout i připojení přes USB-C kabel. Pokud vás produkt zaujal, můžete si jej prohlédnout na níže přiloženém odkazu.

Slevový kód

Jestliže vás recenzovaná nabíječka zaujala, zbystřete. Ve spolupráci s naším partnerem iPouzdro.cz pro naše čtenáře přinášíme exkluzivní slevu na nákup bezdrátových nabíječek. Jednoduše vám postačí si vybrat vašeho favorita, v košíku zadat slevový kód lsa2919 a výsledná cena se vám cena automaticky sníží o skvělých 20 %. S nákupem byste ale neměli čekat, protože kód je platný pouze do 4. listopadu.