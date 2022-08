Applu unikly další prototypy zrušené nabíječky AirPower

Jen málokterý produkt budí mezi jablíčkáři takové vášně jako bezdrátová nabíječka AirPower. Paradoxní je přitom to, že tyto vášně budí i přesto, že nebyla nikdy vydána, jelikož jí Apple nedokázal zdárně dokončit a poté, co jí v roce 2017 spolu s iPhonem X slavnostně odhalil, jí o dva roky později neslavně oficiálně odpískal. V posledních letech se nicméně objevila spousta informací o tom, že Apple na nabíječce opět pracuje a přestože jí měl opět uložit k ledu, díky úniku prototypů máme nyní možnost zjistit, na čem jeho technici trávili dlouhé měsíce práce. Na prototypy se můžete podívat v galerii níže, potažmo dole na videu.

Prototypy ukazují, že vnitřní uspořádání komponentů nabíječky je oproti klasickým bezdrátovým nabíječkám extrémně složité a to z toho důvodu, že Apple chtěl, aby šlo na nabíječce nabíjet jakékoliv jeho podporované zařízení při položení kamkoliv na její plochu. Kvůli tomu tak musel vytvořit speciální nabíjecí systém minicívek, které měly tuto možnost nabídnout, byť se mu to nakonec nepodařilo. Velmi zajímavé je pak rovněž to, že kromě tvaru, který u AirPower odhalil v roce 2017, testoval podle uniklých informací i výrazně větší verzi čtvercového tvaru, přičemž pracovat na ní měl ještě v roce 2019. Je více než pravděpodobné, že se mělo typově jednat jen o větší AirPower s tím, že na ní možná mělo být nabíjeno více bezdrátových produktů. Jelikož se však iPhone, AirPods a Apple Watch vešly pohodlně i na menší AirPower, připadá v úvahu například to, zda Apple nepřemýšlel nad tím, že bezdrátové nabíjení vnukne i dalším produktům v čele s Magic periferiemi a tak podobně. Nad těmito věcmi můžeme však jen spekulovat.