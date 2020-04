Oživená nabíječka AirPower dorazí zřejmě ve dvou velikostech

Přestože již celá řada produktů z dílny Apple a jeho dceřiné společnosti Beats nabízí podporu bezdrátového nabíjení, vlastní bezdrátovou nabíječku Apple zatím ve svém portfoliu nemá. To by se však mělo v dohledné době změnit, jelikož začal podle dostupných informací znovu pracovat na bezdrátové nabíječce AirPower. Tu sice ještě nedávno považoval svět za mrtvou kvůli jejímu oficiálnímu odpískání z důvodu technických problémů, nyní však svítá na lepší časy.

Není tomu tak dávno, co jsme si mohli prohlédnout prototyp AirPower, její koncept vycházející z informací přímo z Applu či jsme si mohli vyslechnout celou řadu detailů, které poodhalovaly technické specifikace. Doposud se nicméně počítalo s tím, že AirPower dorazí jen v jedné verzi. Nyní však leaker vystupující na Twitteru jako @choco-bit přišel s velmi zajímavým tvrzením, které opírá o informace pocházející též přímo z Applu. Dočkat bychom se dle nich měli hned dvou verzí AirPower, které by se od sebe měly lišit velikostí.

Jedna verze AirPower nese interní označení C68 a měla by být schopna fungovat tak, jak Apple deklarovat v roce 2017 – tedy by měla umět nabíjet tři zařízení současně položená na jakémkoliv místě. Druhá verze nese interní označení C26 a měla by být oproti C68 o poznání menší, kvůli čemuž by měla být schopna nabíjet maximálně jedno či dvě zařízení. Od toho by se pak samozřejmě odvíjela i její cena, která by měla být nižší než v případě standardně velké AirPower.

Kdy přesně se představení nabíječek dočkáme je v tuto chvíli bohužel nejasné. Jejich testování totiž stále probíhá a vzhledem ke komplikovanosti celého projektu nejspíš ještě pěkných pár měsíců probíhat bude. I proto předpovídají nejopitimističtější zdroje její příchod na konci letošního roku, mnohé další pak na začátku roku příštího. Nezbývá tedy než doufat, že tomu tak skutečně bude a Apple si na svůj účet nepřipíše další přešlap.