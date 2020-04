Jeden z nejznámějších leakerů prozradil, kolik bude stát oživená nabíječka AirPower

Jméno Jon Prosser zřejmě nebude mnohým z vás vůbec cizí. Jedná se totiž o jednoho z nejlepších leakerů současnosti, který se nezaměřuje jen na Apple, ale i na celou řadu dalších technologických výrobců, jejichž projekty odhaluje se slušným předstihem. S Applem je však propojován suverénně nejvíce, jelikož má zdroje pocházející z vyšších pater této společnosti. I proto přichází v posledních týdnech s jednou senzací za druhou, přičemž jednu z nich na svém Twitteru vytasil teprve před pár hodinami. Jedná se konkrétně o cenu bezdrátové nabíječky Apple AirPower, na které Apple obnovil práce.

Když Apple zhruba před rokem oficiálně oznámil uložení vývoje AirPower k ledu, jablíčkáři se s tímto zajímavým produktem víceméně rozloučili a zřejmě by je nenapadlo, že by se jej mohli v blízké budoucnosti dočkat. Apple nicméně před nedávnem obnovil její vývoj a jak se zdá, daří se mu v něm daleko lépe než tomu bylo u předešlé verze. Podle Prossera už dokonce inženýři Applu testují nabíječku doma a snaží se dotáhnout k dokonalosti její softwarovou stránku a to jak z hlediska spouštění nabíjecích animací, tak softwarového řízení nabíjení zařízení jen určitou částí cívek. Pokud vše půjde podle plánu, hodlá Apple podle Prosserových zdrojů novou verzi AirPower vydat buď na konci letošního roku nebo na začátku roku příštího. Co se pak týče její ceny, ta se má pohybovat kolem 250 dolarů, tedy v přepočtu asi kolem 6120 Kč bez daně. Za téměř 250 dolarů prodává Apple v USA v současnosti například AirPods Pro. V Česku za tato sluchátka zaplatíte na 7290 Kč, což je částka, za kterou by se mohla teoreticky vzhledem k “jablečným měnovým kurzům” prodávat i AirPower. Nicméně vzhledem k postavení české koruny vůči dolaru se můžeme dostat i na částku mírně vyšší.

Je otázkou, jak velký zájem o AirPower lze s ohledem na její předpokládanou cenu, kterou odhalily velmi přesné zdroje, očekávat. Žádné terno to ale zřejmě nebude. I přes své unikátní vlastnosti totiž bude AirPower stále “jen” bezdrátovou nabíječkou sloužící pro doplnění energie Apple zařízení s její podporou. Co naplat, že nabídne chytré řízení odvodu tepla, unikátní nabíjecí animace či možnost nabíjet zařízení kdekoliv na sobě maximální možnou rychlostí. Stál se bude jednat o příslušenství, jehož hlavní práci dokáže odvézt i celá řada alternativ, byť ne tak poutavě.