Unikla fotka prototypu nové verze bezdrátové nabíječky AirPower

Před pár dny uplynul přesně rok od oficiálního zrušení bezdrátové nabíječky AirPower. Tu Apple světu představil už na podzim roku 2017, avšak kvůli komplikacím při jejím vývoji na ní pracoval další rok a půl, přičemž nakonec byl nucen její vývoj uložit k ledu. Před pár týdny se však začaly objevovat zprávy o tom, že je vývoj nabíječky obnoven, jelikož Apple zřejmě přišel na řešení tehdejších problémů. A jak se podle velmi čerstvých informací leakera Jona Prossera zdá, to se skutečně povedlo. Nabíječka už je totiž testována inženýry Applu u nich doma. Dokazuje to mimo jiné i fotka jednoho z nich, kterou se podařilo Prosserovi získat. Její kvalita je sice nevalná, podle leakera je to však záměr kvůli ochraně zdroje.

Prosserovy zdroje tvrdí, že má nabíječka kódové označení C68 a je vnitřně výrazně přepracovaná. Dočkat by se měla jak nového systému nabíjecích cívek, tak i nasazení procesoru Apple A11 Bionic, který bude zajišťovat komunikaci nabíječky s nabíjenými produkty a hlavně pak dynamicky spravovat teplo a zamezovat tak možnému přehřívání. Právě to totiž bylo hlavním kamenem úrazu první verze AirPower. Zdroje Prossera tvrdí například to, že původní AirPower se přehřívaly natolik, že se ve většině případů při nabíjení nenávratně poškodily. Hlavním viníkem pak měly být Apple Watch, k jejichž nabíjení na nabíječce mělo být využíváno daleko více energie než tomu bylo u iPhonů či AirPods a kvůli tomu jejich nabíjení generovalo i daleko více tepla.

Inženýři testující AirPower doma mají podle Prosserových zdrojů od Applu za úkol zaměřit se primárně na softwarovou komunikaci nabíječky s nabíjenými produkty, která je pro její plnou funkčnost zcela klíčová. Právě díky perfektní komunikaci má totiž být nabíječka (respektive procesor v ní) schopna nasměrovat energii zcela přesně do cívek určených pro nabíjení daného zařízení, díky čemuž bude vznikat jen nezbytné množství tepla. Nezbývá tedy než doufat, že se tentokrát podaří projekt dotáhnout do konce a my si již brzy svá Apple zařízení dobijeme na unikátní nabíječce z dílny téhož výrobce.