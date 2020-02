Apple odsunul představení levnější verze AirPods Pro

Minulý týden jsme vás informovali o vývoji zbrusu nové varianty bezdrátových sluchátek AirPods Pro. Mnoho detailů o novince sice tehdy zdroje neprozradily, naznačily však, že bychom se měli jejich představení dočkat již relativně brzy – konkrétně na WWDC, potažmo na začátku prázdnin. Jejich výroba měla totiž být naplánována na druhé čtvrtletí letošního roku, což by představení v letních měsících odpovídalo. Tyto plány však vzaly nakonec za své.

Podle zdrojů portálu DigiTimes, které minulý týden přinesly jako první zvěsti o AirPods Pro Lite, přehodnotil Apple své plány na brzké spuštění výroby a s jejím zahájení ve druhém čtvrtletí letošního roku již nyní nepočítá. Zrušení plánu na brzký start výroby tudíž odsouvá i představení finálního produktu, které tak nyní pravděpodobně proběhne až na podzim či v zimě letošního roku – konkrétně tedy na zářijové Keynote spolu s novými iPhony či na říjnové Keynote, kterou by mohl Apple uspořádat kvůli novým Macům či iPadům. Vyloučit se sice v tuto chvíli nedá ani představení skrze tiskovou zprávu, nicméně pokud bude mít Apple v plánu Keynote pro jiné produkty, pravděpodobně k nim zařadí i nové AirPods Pro Lite.

Co se týče technických specifikací, od “odlehčené” verze AirPods Pro se očekává jednak nižší cena, ale také absence aktivního potlačení okolního hluku či režimu propustnosti. Čistě teoreticky by pak mohla sluchátka přijít i o svoji voděodolnost, díky čemuž by Apple ušetřil při jejich výrobě další finance a díky tomu by tak mohl i jejich koncovou cenu nastavit na přijatelnou úroveň. Na předpovídání konkrétní částky je nicméně v tuto chvíli ještě příliš brzy.