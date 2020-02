Apple chystá levnější verzi sluchátek AirPods Pro

Líbí se vám funkce a design sluchátek AirPods Pro, ale zdají se vám příliš drahá? Pak pro vás máme velmi dobrou zprávu. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce portálu DigiTimes totiž Apple vyvíjí odlehčenou verzi těchto sluchátek, kterou by rád prodával za přívětivější cenu.

Novinku zdroje označují jako AirPods Pro Lite a tvrdí o ní, že by měla být světu představena v průběhu letošního roku. O co přesně by tato verze AirPods v porovnání s klasickou řadou Pro přišla je v tuto chvíli zcela nejasné, avšak v úvahu by připadalo třeba odebrání ANC či režimu propustnosti. Tím by se tak ze sluchátek stala de facto klasické AirPods se špunty, po kterých mnozí uživatelé volali dlouhé roky.

Je otázkou, jak výrazně by odstranění některých funkcí AirPods Pro u verze Lite zahýbalo jejich cenou. Dá se však předpokládat, že o žádný strmý propad nepůjde a jejich cena se zastaví maximálně na úrovni nynějších klasických AirPods, které Apple prodává za 4790 korun. V takovém případě bychom se bavili o slevě 2500 korun, která se zdá s ohledem na důležitost ANC a režimu propustnosti u AirPods Pro jako vcelku reálná. Na druhou stranu, dá se očekávat, že AirPods Pro Lite dorazí s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, které jejich konečnou cenu vyšponuje nad cenu klasických AIrPods se standarndím nabíjecím pouzdrem.

Jelikož slyšíme nyní o odlehčené verzi AirPods Pro poprvé, je potřeba brát tvrzení zdrojů s určitou rezervou. V minulosti se sice DigiTimes ukázalo již mnohokrát jako velmi dobře informované médium, několikrát se však ve svých předpovědích i výrazně spletlo. Lite verze AirPods Pro by nicméně portfoliu Applu jistě slušela a už tak vynikající prodeje jeho sluchátek by zaručeně povýšila na novou úroveň.