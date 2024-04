Applu unikl unikátní prototyp zrušené nabíječky AirPower!

Pamatujete si ještě na září roku 2017, kdy Apple na jedné ze svých nejdůležitějších Keynotes v novodobé historii světu kromě iPhonu X, Apple Watch Series 3 coby prvních Apple Watch s podporou LTE či Apple TV 4K představil i svou vůbec první bezdrátovou nabíječku AirPower? Vsadíme se, že určitě ano. Vždyť právě produkty, které se zde ukázaly, de facto položily základy, na kterých staví Apple svůj hardware dodnes. Tedy, většina z nich. Bezdrátová nabíječka AirPower se své realizace nikdy nedočkala a z extrémně ambiciózního produktu se tak stal naopak extrémní propadák.

Ačkoliv se Apple o dokončení AirPower snažil velmi dlouho, na jaře roku 2019 jí nakonec oficiálně odpískal s tím, že není možné nabíječku tohoto typu vyrobit při zachování vizí a standardů, které si kalifornský gigant vytyčil. Dle očekávání následovala ohromná vlna kritiky ze strany laické i odborné veřejnosti, která se točila kolem toho, že Apple nabíječku vůbec neměl ukazovat, když při její premiéře evidentně stále nebyl v jejím vývoji tak daleko, aby si podobný krok mohl dovolit. Po pár měsících však kritika utichla a na AirPower se začalo zapomínat. Tedy do doby, než se začaly na internetu objevovat videa prototypů, které se Applu z nějakého důvodu nepodařily zlikvidovat a ty se tak rozšířily mezi jablíčkáře.

Jedno velmi zajímavé video se nyní objevilo i na sociální síti X, konkrétně pak na účtu @AppleDemoYT, který v minulosti zveřejnil záběry celé řady prototypů. AirPower, ke které se tento kanál dostal, je však možná tím nejunikátnějším kouskem jeho historie. To proto, že veškeré doposud uniklé prokazatelně pravé prototypy AirPower byly schopné nabíjet jen a pouze iPhony či AirPods skrze Qi. Video, které nyní koluje po internetu, však zachycuje nabíjení Apple Watch a to bez nutnosti jejich připojení k magnetické základně. Nabíjení tedy pravděpodobně probíhá taktéž přes Qi, přičemž nabíjené Apple Watch Series 4 jsou pravděpodobně taktéž prototypem upraveným právě pro AirPower.

Prototype Apple AirPower with 16 coils (PROTO1) charging a Prototype Apple Watch Series 4 (DVT). It’s amazing that Apple Watch charging works, given wireless chargers today generally can’t charge Apple Watches. However, the Apple Watch on AirPower gets quite warm. #appleinternal pic.twitter.com/GfywG3KZS9

— Apple Demo (@AppleDemoYT) April 7, 2024