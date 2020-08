Applu unikl design a obsah balení bezdrátové nabíječky AirPower

Zatímco ještě na začátku letoška byla bezdrátová nabíječka AirPower považována naprostou většinou jablíčkářů za beznadějně ztracenou, poslední měsíce ukazují, že tomu tak prakticky 100% nebude. Díky obrovskému množství úniků informací je totiž již nyní víceméně jasné, že se Applu podařilo projekt uložený v polovině loňského roku k ledu nejen znovu nastartovat, ale dokonce i zdárně dokončit. Jeho vlastní bezdrátová nabíječka se smart funkcemi proto dorazí na pulty obchodů už během následujících několika týdnů, maximálně pak měsíců. A díky leakerovi Komiyovi už víme i to, jak bude vypadat její balení.

Jelikož má být AirPower poměrně drahá, Apple u ní z hlediska příslušenství v balení příliš šetřit nebude. Podle leakera k ní totiž přibalí 30W nabíjecí adaptér do zásuvky spolu s dvoumetrovým USB-C kabelem, který přibaluje třeba i k MacBookům. Chybět pak nebude samozřejmě ani obligátní šanon s návodem k použití a poměrně pravděpodobně i několik samolepek, které jsou pro balení Apple produktů poměrně typické. Co se pak týče designu krabičky, ten bude víceméně odpovídat krabičkám pro iPhony. Těšit se tedy můžeme na klasický box skládající se ze dvou částí s odklopnou horní stranou, ve kterém budou jednotlivé prvky poskládány klasicky „do patra“. Na to, jak bude krabička vypadat a jak v ní bude umístěné příslušenství se můžete ostatně podívat v tweetu pod tímto odstavcem.

-2m USB-C cable pic.twitter.com/EkyQHy5e30 — Komiya (@komiya_kj) August 13, 2020

Nová AirPower by měla podle dostupných informací zvládat vše, co Apple sliboval i u její předešlé generace. Problém tedy nebude například s nabíjením produktů Applu podporujících bezdrátové nabíjení kdekoliv na podložce a to včetně Apple Watch. Dočkat bychom se měli i inteligentního zobrazování stavu baterie jednotlivých zařízení na displeji iPhonu, pokud bude současně s nimi nabíjen i on sám. Je nicméně možné, že Apple připraví i speciální grafiku informující uživatele na iPhonu o stavu baterie nabíjených produktů i v případě, že jeho telefon zrovna nabíjený nebude. Ostatně, vzhledem k velkému výpočetnímu výkonu nabíječky, který by měl zajišťovat procesor Apple A11 Bionic, si může podobné vychytávky s klidným srdcem dovolit.