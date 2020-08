Apple spustil výrobu oživené AirPower, dorazí ve 2 velikostech a za slušnou cenu

Je to trochu paradox. Přestože Apple nabízí u iPhonů podporu bezdrátového nabíjení od roku 2017, ve své nabídce stále nemá vlastní bezdrátovou nabíječku a jeho uživatelé se tak musí spoléhat na řešení třetích stran. Kalifornský gigant sice světu též v roce 2017 vlastní bezdrátovou nabíječku ukázat, avšak kvůli problémům s jejím vývojem jí nakonec po více než roce uložil k ledu s nejasným výsledkem. V posledních měsících však na ní opět pracoval a co víc – dokázal jí dokončit ve formě, kterou potřeboval. Před pár dny proto podle leakera Komiyi odstartoval její hromadnou výrobu, aby jí mohl na podzim letošního roku znovu představit a následně začít prodávat.

Poměrně zajímavé je, že zatímco první bezdrátová nabíječka Applu s názvem AirPower měla dorazit jen v jedné velikosti, na letošní rok si Apple připravil hned velikosti dvě. Ty se budou mezi sebou lišit jak cenou, tak i nabíjecími možnostmi. Levnější verzí bude AirPower Mini, která bude dle všeho schopna nabíjet jen jedno zařízení a její cena bude 99 dolarů, tedy asi 2200 Kč bez daně a dalších poplatků. Dražší verze pak bude klasická AirPower, která by měla být schopna nabíjet tři kompatibilní zařízení současně kdekoliv na svém povrchu a to maximálním nabíjecím výkonem. Její cena má být 249 dolarů, tedy zhruba 5700 Kč bez daně a dalších poplatků.

Cena není tak špatná, jak se na první pohled zdá

Ačkoliv se mohou jevit tyto ceny jako naprosto šílené, faktem je, že při pohledu na současnou nabídku bezdrátových nabíječek až tak za hranou není. Sehnat nabíječku za 2200 Kč totiž není žádný problém a to se navíc nebavíme o nabíječkách, které by měly být schopné nabíjet i Apple Watch či AirPods maximální možnou rychlostí, kterou si samy inteligentně nastaví. Ani druhou cenu nelze tak úplně vnímat jako holý nesmysl, jelikož za ní dostaneme nabíječku schopnou inteligentně nabíjet tři různá zařízení, která s ní navíc budou komunikovat, díky čemuž bychom se měli dočkat například zobrazování úrovně nabití AirPods a Apple Watch na displeji nabíjeného iPhonu. “Hloupé” bezdrátové nabíječky, které dokáží jen nabíjet se přitom na trhu pohybují i kolem 4000 korun. Příplatek za zajímavou technologii tedy u Applu není až tak šílený, byť samozřejmě cenově AirPower nabíječky konkurence překoná.

Co se týče představení nabíječek, to by mělo proběhnout po boku nových iPhonů 12. Jejich oficiální termín představení sice zatím neznáme, podle leakerů by k němu však mělo dojít už zhruba za měsíc – konkrétně 8. září na Online Keynote. Na té by se měly kromě iPhonů a AirPower ukázat i nové Apple Watch a lokalizátory AirTags. Snad tedy bude stát nabíječka skutečně za to.