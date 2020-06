Oživenou AirPower pohání procesor z iPhonu X

Mysleli jste si, že vyvinout bezdrátovou nabíječku není nic složitého? Pokud nemáte ambice jako Apple, pak možná ano. V jeho případě se však z vývoje nabíječky stal několikaletý běh na neuvěřitelně dlouhou trať, na které zažil před více než rokem první velký kolaps. Jak se však nyní zdá, dokázal se z něj otřepat a nyní míří zdárně do finiše.

Včera jsme vám na našem magazínu přinesli reálné fotky prototypu AirPower, který se po měsících testování naučil konečně kromě AirPods či iPhonů naučit i Apple Watch a to bez nutnosti jakéhokoliv jejich připojení k magnetickému docku či podobným řešení. Jelikož vývoj nabíječky evidentně zdárně postupuje, podařilo se Applu zcela určitě vyřešit i hlavní neduh její předchozí verze – tedy přehřívání. Právě to mělo totiž verzi, kterou s velkou pompou představil na podzim 2018, zlomit vaz. Jak tentokrát docílil opaku?

Fotogalerie airpower unik 2 airpower unik 1 unikla fotka airpower Uniklá fotka prototypu AirPower. Zdroj: Jon Prosser new airpower Zdroj: Twitter Jonna Prossera Vstoupit do galerie

Odpovědí je nasazení velmi výkonného procesoru Apple A11 Bionic, který byl poprvé použit v roce 2018 u iPhonů 8, 8 Plus a X. Ten má v nabíječce nově řídit veškeré procesy v čele právě se správou tepla. To konkrétně znamená, že má například hlídat teploty jednotlivých cívek a podle jejich úrovně přes ně posílat maximální možnou bezpečnou energii, kterou bude nabíjet zařízení položená pod ní. Problémy s přehříváním by tak měly být minulostí.

Čipset A11 Bionic bude mít na starost i komunikaci s jednotlivými zařízeními, díky které bude nabíječka schopna určovat, kolik energie má maximálně do daného produktu posílat. Při komunikaci s iPhonem pak bude předávat i data ostatních nabíjených produktů, které se budou zobrazovat na jeho displeji a uživateli tak usnadní kontrolu nabíjení celku. V tomto směru se tedy máme rozhodně na co těšit. Snad se tedy Applu tentokrát podaří vývoj dotáhnout do zdárného konce a finální produkt si brzy vyzkoušíme.