Přesně před 4 lety zrušil Apple nabíječku AirPower, náhrada je zatím v nedohlednu

29. březen 2019 se do historie Applu zapsal jako jeden z nejpotupnějších dnů vůbec. Právě v tento den – konkrétně pak v pátek večer – totiž jeden z viceprezidentů Applu Dan Riccio portálu TechCrunch oznámil, že společnost ruší bezdrátovou nabíječku AirPower představenou v září 2017. Ta se měla do historie společnosti zapsat jako vůbec její první bezdrátová nabíječka a zároveň jako produkt, který má potenciál v následujících letech udávat trendy v nabíječkém světě. Namísto toho je však na ní vzpomínáno coby na produkt, který měl přehnané ambice.

“Po velkém úsilí jsme byli nuceni ukončit vývoj nabíječky AirPower, jelikož nedosahovala našich vysokých standardů. Projekt tak rušíme. Omlouváme se těm zákazníkům, kteří se těšili na spuštění jeho prodejů. I nadále jsme přesvědčeni, že budoucnost je bezdrátová a budeme neustále usilovat o posun bezdrátových technologií vpřed,” nechal se ve svém vyjádření zaslaném magazínu TechCrunch slyšet Dan Riccio. Mimochodem, jeho zaslání v pátek večer bylo ze strany Applu naplánováno kvůli snaze tuto nemilou informaci sice oznámit, ale v ideálním případě jí zároveň co nejvíce ututlat. Jeho vize byla taková, že do větší kritiky se médiím o víkendu chtít nebude a v pondělí pak už bude vše tak trochu zapomenuto. Opak byl ale pravdou. Oznámení totiž vyvolalo doslova mediální bouři, které Apple „fackovala“ ze všech stran. Jinak tomu nebylo ale ani u běžných jablíčkářů, kteří společnost ve velkém kritizovali za to, že nesplnila to, co slíbila.

Zda byla tehdy vlna kritiky oprávněná či nikoliv je na posouzení každého jednoho člověka. Je totiž sice pravdou, že Apple nedodržel slib, avšak pravdou je taky to, že jej položil „jen“ jednou – při představení iPhonu X v září 2017. Od té doby o AirPower nepromluvil a lidé si tak dělali naděje zejména kvůli spouště uniklých rádoby spolehlivých informací, které naznačovaly brzký příchod nabíječky. Abychom však bylo korektní, je pravda, že spousty náznaků o brzkém příchodu AirPower nechával v betách svých OS i Apple, takže nikoho nenapadlo, že by nakonec produkt přeci jen zrušil. Vždyť do té doby platilo, že když už se v OS objevila zmínka o produktu, vždy dorazil. Před čtyřmi lety se však tato skutečnost nadobro změnila.

V souvislosti s AirPower je poměrně zajímavé a zároveň úsměvné to, že její koncept byl skutečně natolik unikátní, že doposud neexistuje jiná nabíječka, která by jí ze 100 % nahradila. I kdybychom si odmysleli systémové animace, které měly na displeji iPhonu zobrazovat stav nabití dalších nabíjených produktů, stále bychom hledali nabíječku s funkcemi AirPower marně. Apple u ní totiž tehdy sliboval nabíjení tří produktů současně maximální rychlostí kdekoliv na podložce, což by v současnosti sice zvládnutelné, avšak jedině v případě, že nebudete chtít nabíjet Apple Watch. Ty totiž nevyužívají Qi, což AirPower měla. Právě v tomto směru měla být tudíž unikátní. A svou unikátnost si AirPower alespoň prozatím vzala s sebou do hrobu. Čas od času sice prosáknou na světlo světa náznaky, že je její vývoj oživen, ale vzhledem k dřívějším zkušenostem s ní je všichni berou se značnou rezervou. A není se čemu divit, bohužel.