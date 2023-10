Recenze Cubenest K200: Jedna z nejstylovějších dvojitých bezdrátových nabíječek na trhu

Bezdrátové nabíjení je v posledních letech naprostý fenomén, čemuž ostatně odpovídá i extrémně široká nabídka bezdrátových nabíječek. Byla by však chyba si myslet, že jsou všechny dostupné modely „na jedno brdo“. Na trhu totiž lze nalézt i kousky, které stojí opravdu zato zejména díky svému netradičnímu zpracování a designu. Přesně takovou je i Cubenest K200, která nám nedávno dorazila ve dvou designových verzích do redakce a kterou už mám zdárně otestovanou. Pojďme se na ní tedy podívat.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak jste se již dozvěděli z titulku této recenze, Cubenest K200 je dvojitá bezdrátová nabíječka navržená primárně navržena pro nabíjení smartphonu a Apple Watch či AirPods, popřípadě kombinace těchto zařízení, současně. Nabíjecí ploška pro telefon je pak vybavena magnetickým prstencem, který „přichytí“ skrze MagSafe kompatibilní iPhony a tím je na nabíječce napolohuje tak, jak je pro nabíjení zcela ideální – tedy přímo na indukční cívku. Maximální výkon nabíjecí plochy pro smartphone je 15W, přičemž iPhone lze na této nabíječce nabíjet maximálně 7,5W kvůli absenci certifikace Apple Made for MagSafe. U Apple Watch je pak k dispozici až 5W. Mimochodem, 20W napájecí USB-C adaptér je součástí balení nabíječky, díky čemuž tedy není třeba toto příslušenství dokupovat zvlášť.

Nabíječka jako taková měří 178 x 84 x 12 mm a váží 296 gramů. Je tvořena dřevěnou základnou ze světlého či tmavého dřeva, na které je umístěna po celé její horní straně hliníková „destička“ s integrovaným MagSafe nabíjecím místem pro smartphone a magnetickým nabíjecím pukem pro Apple Watch či AirPods. Nabíječka pro Watch je pak samozřejmě výklopná, díky čemuž na něm lze hodinky nabíjet jak vleže, tak na boku. Na spodku nabíječky jsou pak dvě silikonové protiskluzové plošky, díky kterým drží na místě jako přibitá. Není tedy třeba se obávat toho, že by vám nabíječka například sjela ze stolu, jakmile o ní nepatrně zavadíte.

Vzhledem ke kombinaci použitých materiálů asi nikoho příliš nepřekvapí, že designově je tato nabíječka alespoň v mých očích mistrovský kousek. Stříbrný či vesmírně šedý hliník v kombinaci se dřevem totiž vypadá zatraceně dobře, díky čemuž tato nabíječka dokonale zapadne i do luxusnějších interiérů. Perfektní je pak i její zpracování, čemuž se však ve výsledku snad ani nedá divit. Jedná se totiž přeci jen o velmi jednoduchý produkt, u kterého příliš velké riziko výrobních nedostatků není – tedy snad až na nepěkně obroušený hliník či špatně opracované dřevo. NA mnou testovaných kusech jsem ale podobné nedodělky hledal (naštěstí) marně.

Testování

Za posledních několik let jsem si bezdrátové nabíjení oblíbil natolik, že už prakticky k dobíjení mých produktů nepoužívám kabely. Když nám proto do redakce Cubenest svou nabíječku K200 zaslal, příliš jsem neváhal a „zabavil“ jsem jí pro svůj pracovní stůl i noční stolek, abych se s ní co nejvíce seznámil. Přeci jen, nabíječky kombinující dřevo s hliníkem jsou na trhu poměrně ojedinělé. O to víc mě potěšilo, jak skvěle vše funguje. Nabíjení jak v případě iPhonu, tak Apple Watch či AirPods na magnetickém nabíjecím puku startuje naprosto okamžitě, přičemž nabíječka jako taková se při nabíjení zahřívá jen minimálně. Pant, který zajišťuje vyklápění puku pro Apple Watch, je pak vcelku poddajný, takže není problém nabíječku z hliníkového těla vyklopit a hodinky nabíjet při umístění na bok. Aby se vám pak puk vyklápěl co nejlépe, je u něj k dispozici „výlisek“ pro snadnější vydloubnutí prstem. Pokud vás pak zajímá síla magnetu u nabíječky pro smartphone, ta je dostatečná na to, aby dokázala telefon na nabíjecí ploše ideálně „nasměrovat“, ale zároveň taková, aby šel telefon pohodlně jednou rukou odepnout v případě, že s ním potřebujete manipulovat.

Resumé

Hodnocení nabíječky Cubenest K200 po pár týdnech používání je ve své podstatě naprosto jednoduché. Jedná se totiž o jeden z nejstylovějších nabíjecích kousků, ke kterým se můžete v současnosti dostat. Je sice pravda, že absence certifikace, která by umožňovala plnohodnotné 15W MagSafe nabíjení, trochu zamrzí, ale na druhou stranu, od bezdrátového nabíjení snad ani nikdo rychlost neočekává, protože se ani v 15W nemůže jednat klasickému kabelu. Pokud tedy hledáte skutečně stylovou nabíječku, která vám umožní nabít současně iPhone a Apple Watch, právě jste ji našli.

