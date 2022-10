5W vs. 20W vs. 30W vs. 35W: Budete překvapeni, jak rychle která nabíječka nabije iPhone 14 Pro!

Pokud jste až dodnes žili v tom, že čím výkonnější nabíječku k iPhone připojíte, tím rychleji se dobije, pak budete po dnešním testu možná nemile překvapeni. Apple oficiálně uvádí pouze maximální nabíjecí výkon pro bezdrátové nabíjení. Pro nabíjení kabelem pak platí neoficiální maximální výkon nabíjení a to je 27 W. Logicky byste si tedy řekli, že cokoli, co bude 27W nebo více nabije telefon rychleji, než cokoli, co bude mít menší výkon. YouTuber SimplyPops se to rozhodl ověřit na vlastní oči a tak vzal iPhone 14 Pro, což jsou zcela nové telefony a kvalita jejich baterie nemůže být po třech týdnech ničím ovlivněna a zapojil je do nabíječek s výkone 5W, 20W, 30W a 35W.

Tak nějak byste asi očekávali, že nejrychleji se iPhone nabije pomocí 30 a 35 W nabíječky, což dává celkem logiku, vzhledem k podpoře 27W. Ovšem je tu jedno poměrně zásadní ale a to spočívá v extrémnímu zahřívání, kterému iPhony díky nabíjení těmito nabíječkami čelí. Díky opravdu značnému zahřívání baterie, které iPhone nechtěl pustit přes určitou hodnotu se tak během testu jasně ukázalo, že 35W nabíječka je sice nejrychlejší a hned v závěsu je 30W, ovšem dost často musel iPhone nabíjení těmito nabíječkami zpomalit, aby se nepřehříval a tak v určitých hodnotách, například kolem 80% nabití plné kapacity, defakto nebyl žádný rozdíl mezi tím, jakou nabíječkou nabíjíte, s výjimkou 5W.

Nakonec vše dopadlo tak, že vítězem se stala 35W nabíječka s časem nabití z 0% na 100% za 1 hodinu 51 minut a 56 vteřin. Na druhém místě poměrně překvapivě skončila 20W nabíječka, která dokázala iPhone 14 Pro nabít za 1 hodinu 54 minut a 56 vteřin, tedy pouze o 3 minuty pomaleji než 35W. Na třetím místě pak skončila 30W nabíječka, která měla největší problém s tím, že se iPhone začal přehřívat při stavu baterie 99% a extrémně dlouho trvalo nabití posledního procenta. Nakonec se ji podařilo nabít iPhone 14 Pro za 1 hodinu, 57 minut a 47 vteřin, tedy o 3 minuty pomaleji než 20W a o 6 minut než 35W. Nejhůře, co se rychlosti týká skončila 5W nabíječka, které nabití iPhone 14 Pro trvalo 3 hodiny a 50 minut. Na druhou stranu se během nabíjení iPhone nezahříval a k baterii bylo toto nabíjení rozhodně nejšetrnější.

