Apple bojuje s nedostupností i překupníky. Předobjednávky iPhone Duo omezil na dva kusy na osobu

Apple na svém e-shopu a v Apple Store zavedl přísný limit pro nákup své první skládačky. Zákazníci si mohou pořídit nanejvýš dva iPhone Duo. Při pokusu o přidání třetího zařízení je systém rovnou zastaví s upozorněním, že před zaplacením musí upravit celkové množství v košíku.
Rozporuplný start předobjednávek
Na trzích v Číně, Singapuru a Hongkongu byl „dvoukusový limit“ jasně komunikován od samého začátku. V USA se omezení zobrazí až v momentě, kdy zkusíte limit překročit. Na diskusním fóru Reddit se navíc množí rozporuplné zprávy od prvních zájemců. Někteří uživatelé tvrdí, že hned po spuštění předobjednávek 16. října bez problémů zakoupili i čtyři kusy. Jiní pak narazili na onen dvoukusový strop. Zůstává tak nejasné, zda omezení bylo aktivní ihned od startu předobjednávek, nebo jej Apple nasadil až se zpožděním kvůli překupníkům, kteří nedostatkové telefony obratem nabízejí za šílené sumy.
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Posun k lepším termínům
Úvodní zásoby určené pro samotný den zahájení prodeje zmizely během několika málo minut. Odhadované termíny doručení se tak u naprosté většiny zákazníků bleskově propadly na listopad, prosinec, nebo dokonce až na konec ledna. Nyní se ale situace začíná mírně obracet k lepšímu. Apple průběžně aktualizuje stavy dřívějších objednávek a mnoha zákazníkům posouvá termín doručení na dřívější datum. Je jasné, že okolo iPhonu Duo bude humbuk. Podle některých analytiků se Apple může do roka stát jedničkou na poli skládacích smartphonů. Uvidíme, zda se tak stane. Chystáte se na něj?