Recenze aplikace Cortisol Detox: Jak ti pomůže zhubnout

Většina lidí, kteří řeší příznaky vysokého kortizolu, už vyzkoušela klasické rady: jíst méně, víc se hýbat, chodit dřív spát. Nic z toho ale nevysvětluje, proč se ti kila tvrdohlavě drží kolem pasu, proč máš obličej některá rána oteklejší než jindy nebo proč tě kolem třetí odpoledne pokaždé přepadne chuť, která s hladem nemá nic společného. V této recenzi Cortisol Detox se podíváme na to, jak aplikace Cortisol Detox funguje, co v ní najdeš, jak zrušit předplatné a jestli opravdu splní svůj slib: pomoct ti s menším stresem, menším nafouknutím a lepší kontrolou nad váhou.
Co je aplikace Cortisol Detox?
Cortisol Detox je personalizovaná aplikace pro kortizolovou dietu a celkovou pohodu. Je navržená tak, aby pomáhala omezit přibírání ze stresu a podpořila zdravé spalování tuků. Do jednoho denního plánu spojuje antikortizolové jídelníčky, šetrné cvičení, vedené meditace, motivační výzvy a sledování pokroku. Používat ji můžeš na webu, na iPhonu přes App Store nebo na Androidu přes Google Play.
Příznaky vysokého kortizolu: proč se kila ze stresu chovají jinak
Kortizolové břicho nereaguje jako běžné přibírání. Omezení kalorií s ním skoro nepohne. Stejně tak další hodina v posilovně, protože intenzivní cvičení kortizol ještě zvedá – a tím může celý problém zhoršit. Přidej k tomu kortizolový obličej, který vypadá unaveně i po osmi hodinách spánku, chutě na sladké, které nejvíc udeří v nejstresovější části dne, a energii, která ti padá jako podle rozvrhu, jenže ne podle tvého. Najednou to vypadá míň jako problém s vůlí a spíš jako hormon, který celou dobu tahá za nitky.
Cortisol Detox vychází z toho, že výživa, pohyb, spánek a stres nejsou oddělené škatulky, které je potřeba řešit každou zvlášť. Všechny je propojuje stejný hormon. A když je řešíš dohromady, funguje to líp, než když se soustředíš jen na jednu z nich.
Co najdeš v aplikaci Cortisol Detox
- Přes 1 000 antikortizolových receptů přizpůsobených tvým cílům místo pevné šablony
- Přes 100 šetrných tréninků a lekcí jógy zaměřených na snížení stresu stejně jako na hubnutí
- Vedené meditace, které jsou součástí denního plánu, ne schované někde jako volitelný bonus
- Motivační denní a týdenní výzvy zaměřené na pravidelnost, ne na radikální změny
- Příručky o výživě a zdraví, které sepsali výživoví poradci, trenéři a psychologové
- Sledování kroků, pitného režimu, váhy a půstových oken v jednom přehledu
Personalizovaný jídelníček podle kortizolové diety
Ve stravování nejde o to osekat kalorie, jak jen to jde. Důraz je na potravinách, které podporují nižší kortizol a stabilnější hladinu cukru v krvi: dostatek bílkovin místo müsli tyčinky snědené ve spěchu cestou ze dveří a pomaleji stravitelné sacharidy místo propadu v jedenáct dopoledne, který tě dovede rovnou k automatu na sladkosti. Plán vzniká na základě personalizačního dotazníku, takže odráží tvoje skutečné chutě a preference, ne obecnou kortizolovou dietu, kterou dostane každý stejně.
Nejde o omezování. Jde o to zbavit se výkyvů cukru v krvi, které kortizol drží vysoko. Chutě, které dřív přicházely s železnou pravidelností, pak nemají tolik důvodů se ozvat.
Šetrné cvičení, které pomáhá snižovat kortizol
Většina rad, jak se cítit líp, zmiňuje nějakou formu pohybu. Spousta lidí ale netuší, že u vysokého kortizolu často platí: méně je více. Když budeš při tréninku zatínat zuby, kortizol tím nesnížíš. Místo vysoce intenzivních tréninků, po kterých kortizol vyletí nahoru, sází Cortisol Detox na šetrný pohyb. Jemný strečink a lekce jógy aktivují parasympatický nervový systém, tedy režim „odpočívej a tráv“, a pomáhají ti cítit se klidněji a vyrovnaněji.
Vedená meditace na zvládání stresu
Meditace je přímo součástí denního plánu, vedle jídla a pohybu – ne v samostatné wellness aplikaci, kterou nikdo neotevře. A na tom záleží. Zvládání stresu není jen příjemný doplněk k plánu zaměřenému na kortizol. Je to jeho hlavní princip. Nižší stres pomáhá snižovat kortizol, podporuje lepší spánek a tlumí emoční reakce, kvůli kterým náročný den skončí v devět večer u pytlíku chipsů.
Kroky, voda, váha a půst v jednom přehledu
Kroky, pitný režim, váha i půstová okna jsou v jednom zobrazení, takže snáz odhalíš souvislosti – třeba že po krátké noci máš druhý den silnější chutě. Hned vedle najdeš výzvy zaměřené na životní styl. Ty sázejí na malé změny, protože návyky se lépe uchytí po malých krůčcích než po velkých skocích.
Jak zrušit předplatné Cortisol Detox
V Cortisol Detox máš svůj plán plně pod kontrolou. Předplatné Cortisol Detox můžeš zrušit třemi způsoby:
- Na webu: Otevři stránku Správa předplatného na webu Cortisol Detox a plán tam zruš.
- Přes podporu: Pošli žádost o zrušení přes kontaktní formulář na webu Cortisol Detox a náš tým podpory se o to postará.
- Přes App Store nebo Google Play: Pokud máš předplatné přes telefon, zruš ho v nastavení předplatného ve svém zařízení.
Pamatuj, že smazáním aplikace se předplatné nezruší.
Platby, soukromí a podpora
Cena předplatného se ti jasně zobrazí ještě předtím, než potvrdíš jakoukoli platbu, a kompletní podmínky najdeš v Podmínkách předplatného na webu. Tvoje data jsou šifrovaná a přístup k nim máš jen ty. Účet můžeš kdykoli smazat. Když potřebuješ pomoc od člověka, zákaznická podpora reaguje rychle a nejčastější dotazy pokrývá centrum nápovědy Cortisol Detox.
Pro koho je aplikace Cortisol Detox
- Pro každého, kdo má podezření, že stres hraje v jeho váze větší roli, než dokáže vysvětlit samotné jídlo
- Pro lidi, kterým se intenzivní tréninky ukázaly jako neudržitelné nebo kontraproduktivní
- Pro každého, kdo bojuje s jedením ze stresu nebo s chutí na sladké, která přichází každý den ve stejnou dobu
- Pro ty, kdo chtějí mít výživu, pohyb a zvládání stresu na jednom místě místo ve třech různých aplikacích
Jak s Cortisol Detox začít
- Vyplň bezplatný personalizační dotazník
- Prohlédni si svůj plán na míru ještě předtím, než budeš cokoli platit
- Aktivuj předplatné a odemkni plný přístup
- Pusť se do denního programu a sleduj pokrok od prvního dne
Recenze aplikace na kortizolovou dietu: verdikt
Cortisol Detox na to jde jinak než většina aplikací na hubnutí. Místo toho, aby po tobě chtěl ještě víc disciplíny v jídle a cvičení, vychází z myšlenky, že proti tvým výsledkům může pracovat samotný stres – a dává ti plán, který s tím počítá. Pro každého, komu se snaha nikdy úplně nepromítla v výsledcích, je to osvěžující výchozí bod.
Odráží se to i v recenzích uživatelů Cortisol Detox: lidé opakovaně zmiňují, že se cítí klidnější a mají věci víc pod kontrolou, nejen že jsou lehčí – a právě takové výsledky obvykle vydrží. Pokud děláš všechno „správně“ a výsledky se pořád nedostavují, tahle aplikace na kortizolovou dietu je silná volba a možná právě ona je tím chybějícím dílkem.
Často kladené otázky
Kolik času mi denně zabere dodržování plánu?
Většinou zhruba 15–30 minut. Šetrný trénink může trvat třeba jen 5 minut, příprava jídla zabere maximálně 10 minut a krátká vedená meditace spolu se zapsáním kroků, pitného režimu, váhy a půstu přidá ještě pár minut. Celé je to postavené na skutečném, nabitém životě – takže na udržení plánu nikdy nemusíš blokovat celé hodiny.
Co je kortizolová dieta?
Kortizolová dieta stojí na pravidelných, vyvážených jídlech, která pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi – s dostatkem bílkovin, vlákniny a pomaleji stravitelných sacharidů. Obvykle se kombinuje se zvládáním stresu, kvalitním spánkem a šetrným pohybem.
Které potraviny pomáhají snižovat kortizol?
Vyvážená jídla s bílkovinami, zeleninou, celozrnnými obilovinami a zdravými tuky pomáhají předcházet výkyvům cukru v krvi, které mohou udržovat stresové hormony vysoko. Pomůže i omezit sladké svačiny a kofein pozdě večer.
Je aplikace Cortisol Detox důvěryhodná?
Ano. Cortisol Detox má oficiální web, aplikaci v App Storu a na Google Play, zveřejněné Podmínky předplatného, centrum nápovědy a tým podpory, na který se můžeš obrátit přes kontaktní formulář.
Hodí se aplikace Cortisol Detox pro začátečníky?
Ano. Plán ti nastaví personalizační dotazník a cvičení jsou šetrná, takže nepotřebuješ žádné předchozí zkušenosti s fitness ani výživou.
Jak zruším předplatné Cortisol Detox?
Máš tři možnosti: na stránce Správa předplatného, přes kontaktní formulář na webu Cortisol Detox nebo v nastavení předplatného v App Storu či na Google Play.