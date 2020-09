Apple přichází s parádní novinkou, která usnadní vývoj aplikací s předplatným

Kalifornský gigant každé léto pořádá konferenci známou jako WWDC, na které představuje své chystané operační systémy. Akce je každopádně primárně určena pro vývojáře. Ti zde mohou navštívit řadu různých workshopů, naučit se spoustu věcí z oblasti programování a vyzkoušet si novinky, se kterými Apple v rámci konference přišel. Jednou vychytávkou z letošního roku je i vylepšené uzavřené prostředí (enhanced sandbox testing), díky čemuž se značně usnadní testování aplikací, které nabízí určitý model předplatného.

Nová funkce totiž programátorům umožní do poslední detailu otestovat mikrotransakce v rámci jejich aplikace. To znamená, že budou moci odchytit chyby například při změně předplatného plánu, jeho zrušení a při neočekávaně ukončené transakci. Jedná se o bezesporu skvělou novinku, která by mohla opět posunout obecnou kvalitu aplikací, jež můžeme najít na jablečném obchodě App Store. Každý vývojář distribuující skrze jablečný obchod má totiž přístup k hned několika různým vývojářským nástrojům a sadám, které dokáží se samotným vývojem parádně pomoci. Je skvělé vidět, že Applu na programátorech skutečně záleží a dopřává jim tyto progresivní možnosti. Tato novinka byla představena během zmiňované konference po boku vylepšení v rámci vývojářského prostředí Xcode a rozšíření WebExtensions API pro Safari.

Jak tato novinka bude ve finále fungovat (či nefungovat) je prozatím samozřejmě nejasné. V rámci vývojářské komunity ale již nyní můžeme nalézt pozitivní ohlasy, které si vylepšené prostředí pro testování nákupů v aplikaci chválí a těší se, až jej budou moci plně využít pro vývoj svých aplikací.