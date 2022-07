Nové předplatné Netflixu s reklamami nenabídne všechny pořady

Jestli něco vzbuzuje v souvislosti s Netflixem v posledních týdnech a měsících čilé spekulace, je to bezesporu jeho plán vytvořit novou úroveň předplatného, která bude levnější než všechny dostupné nyní, ale zato bude také opatřena reklamami, které nízkou cenu Netflixu vykompenzují. Jak se však zdá, reklamy nebudou jedinou věcí, která bude třeba u nového předplatného tarifu překousnout.

Generální ředitel Netflixu Ted Sarandos před pár hodinami portálu Deadline prozradil, že se u levného předplatného bez reklam nepočítá mimo jiné s nasazením veškerého licencovaného obsahu, který je na vyšších úrovních předplatného dostupný. Originální obsah sice k dispozici bude, avšak filmy a seriály, které si Netflix přímo nevytvořil, podléhají dřívějším smlouvám o licencích a aby je tedy bylo možné do nového předplatného plánu nasadit, je třeba tyto smlouvy změnit – a to se jednak může protáhnout na dlouhé měsíce, ale nemusí se to nakonec podařit vůbec kvůli tomu, že to už pro majitele licencí nebude zkrátka výhodné. Absence filmů a seriálů by nicméně neměla být příliš vysoká.

Bohužel, informace o obsahové nabídce jsou zároveň tím jediným, co šéf Netflixu o chystaném levném předplatném prozradil. Kolik bude stát a kdy bude spuštěno tedy můžeme doposud hádat, jelikož ani jednu z těchto informací zatím streamovací gigant nevyzradil. Dřív než v příštím roce to nicméně dle dřívějších informací nebude, takže nás může reálně od startu této novinky dělit klidně ještě dobrý rok a půl.