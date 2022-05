10 tipů pro Netflix, o kterých jste zajisté nevěděli

Netflix je nejoblíbenější streamovací službou, která v současné době existuje. Najdete v ní nespočet různých filmů, seriálů a dalších pořadů, ze kterých si vyberte prakticky každý. Pokud Netflix využíváte, tak byste měli vědět o tom, že v něm existuje nespočet různých tipů a triků, o kterých byste určitě mohli vědět. Některé tyto triky jsou opravdu užitečné a nutno zmínit, že pár jich je opravdu dobře skrytých. Pokud se o nich tedy chcete dozvědět více, pokračujte ve čtení tohoto článku – ukážeme si jich rovnou desítku.

Smazání historii sledování

Cokoliv si na Netflixu pustíte, tak se automaticky zaznamenává do historie sledování. Díky tomu si můžete zpětně prohlédnout, co jste před nějakou dobou sledovali, kromě toho ale slouží historie sledování k doporučování dalšího obsahu, který by se vám mohl líbit. V některých situacích se však asi každý z nás podívá na něco, o čem by neměl nikdo vědět. Dobrou zprávou je, že historii sledování lze jednoduše promazat. Přejděte na stránky Netflix.com, kde se přihlaste a otevřete váš profil. Pak klepněte vpravo nahoře na váš profil → Account, kde si pak níže v kategorii Profile & Parental Controls rozklikněte váš profil. Následně přejděte do Viewing activity a u pořadu, který chcete z historie odstranit, klepněte na přeškrtnuté kolečko napravo.

Sledování s přáteli

Pořady na Netflixu můžete sledovat buď sami, anebo v přítomnosti vaší drahé polovičky či kamarádů. Mnoho z nás má ale rodinu či kamarády vzdálené, takže takové společné sledování Netflixu jednoduše není možné. Využít každopádně můžete rozšíření s názvem Teleparty, díky kterému si můžete vytvořit jakousi společnou místnost, do které pozvete ostatní jedince, se kterými chcete obsah sledovat. Díky tomu tak lze pořady na Netflixu sledovat společně, byť tedy pouze virtuálně – rozhodně je to ale lepší, než nic.

Co dělat, když vám chybí obsah?

V úvodu tohoto článku jsem zmínil, že se na Netflixu nachází opravdu nespočet obsahu, ve kterém si musí vybrat prakticky každý. Věřte však, že existují výjimky, kterým dosavadní obsah v rámci streamovací služby Netflix jednoduše nedostačuje. Pokud se řadíte mezi tyto uživatele a chybí vám nějaký obsah, popřípadě pokud byste do Netflixu chtěli přidat nějaké starší seriály, tak věřte, že společnosti o tom můžete dát vědět. Stačí, abyste vyplnili tento formulář, ve kterém vyplňte, které pořady byste chtěli na Netflixu v budoucnu vidět. Třeba budete mít štěstí a zrovna váš pořad Netflix opravdu přidá!

Ruleta vám pomůže s výběrem pořadu

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste přešli na Netflix, ale nemohli jste si vybrat, co vlastně budete sledovat. Mnoho pořadů už jste jednoduše viděli a u mnohých z nich máte jednoduše obavy z toho, že se vám nebudou tak úplně líbit. V takovém případě můžete využít tzv. Netflix ruletu, která vám dokáže najít pořad přesně pro vás. Buď můžete svůj osud nechat kompletně na ruletě s tím, že vám vybere zcela náhodný pořad, popřípadě můžete vyplnit několik kritérií, která by měl pořad splňovat. Pak už jen stačí ruletu roztočit a vyčkat na to, který pořad vám bude vybrán.

Zobrazte si hodnocení pořadů z jiných zdrojů

Když si na Netflixu prohlížíte jednotlivé pořady, tak si kromě krátké ukázky a popisu můžete všimnout také hodnocení. Pravdou ale je, že tento procentuální údaj není vyloženě hodnocením. Namísto toho vyjadřuje, jak moc se vybraný pořad hodí do vašeho repertoáru vzhledem k pořadům, které jste již sledovali a líbily se vám. Dobrou zprávou ale je, že si v rámci webového Netflixu můžete nechat zobrazit hodnocení jednotlivých pořadů, a to například ze známých stránek IMDb.com. Stačí, abyste si stáhli a do prohlížeče přidali rozšíření s názvem Trim. Tohle rozšíření lze kromě Netflixu využít také pro Prime Video.

Nastavte si zobrazení titulků

Většina pořadů je na Netflixu k dispozici v anglickém jazyce. Mnohým uživatelům tohle nedělá problém, každopádně si samozřejmě můžete nechat zobrazit titulky, abyste děj pochopili a rozuměli postavám. Pokud vám výchozí vzhled titulek v rámci Netflixu nevyhovuje, tak byste měli vědět, že si ho můžete změnit. Stačí, abyste přešli na Netflix.com, kde se přihlaste a přejděte do vašeho profilu. Pak vpravo nahoře klepněte na váš profil → Account, kde si níže v kategorii Profile & Parental Controls rozklikněte váš profil. Následně přejděte do Subtitle appearance a proveďte změny.

Aktivujte si zámek vašeho profilu

Prozatím je stále možné sdílet jeden Netflix účet s vícero uživateli. Při spuštění aplikace si navíc musíte vybrat profil, takže máte jistotu toho, že se vaše doporučení pořadů nebudou žádným způsobem míchat s doporučeními ostatních uživatelů. Ve výchozím nastavení se však do vašeho profilu může kdokoliv podívat. Pro zachování soukromí si však můžete nastavit zamknutí profilu prostřednictvím kódového zámku. Pro nastavení hesla k vašemu profilu přejděte na stránky Netflix.com, kde se přihlaste a přejděte do vašeho profilu. Poté vpravo nahoře klepněte na váš profil → Account, kde si níže v kategorii Profile & Parental Controls rozklikněte váš profil. Následně přejděte do Profile lock, pak zadejte heslo a potvrďte ho klepnutím na Continue.

Nezapomeňte na skryté kódy

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak už jste si dost možná všimli článku, ve kterém jsme vás informovali o tzv. skrytých kódech pro Netflix. Prostřednictvím těchto skrytých kódů můžete jednoduše zobrazit pořady z velmi specifických kategorií, které nejsou klasickém rozhraní Netflixu k dispozici. Pokud byste se chtěli naučit skryté kódy využívat, tak stačí, abyste se přesunuli do článku, který přikládám níže. Věřte, že se rozhodně nejedná o nic složitého a ve finále dost možná díky nim najdete přesně takové pořady, které si zamilujete.

Vypnutí okna „stále se díváte?“

Pokud se na nějaký pořad na Netflixu díváte velmi dlouho, tak se zobrazí dialogové okno, které se vás zeptá, zdali se stále díváte. Tímto se předchází zbytečnému přehrávání pořadů například když usnete, popřípadě pokud začnete provádět nějakou jinou aktivitu. Pokud tedy nezareagujete, tak dojde k automatickému vypnutí přehrávání, což některým uživatelům nemusí vyhovovat, jelikož mohou Netflix využívat klidně jakožto jakousi „kulisu“ do pozadí. Když si však stáhnete rozšíření Never Ending Netflix, tak už se vám tohle otravné okno nikdy nezobrazí.

Stahování pořadů pro offline sledování

Sledujete Netflix také na vašem iPhonu či iPadu? Pokud jste si odpověděli kladně, tak byste měli vědět o tom, že si vybrané pořady můžete jednoduše stáhnout do lokálního úložiště, díky čemuž se na ně můžete dívat offline. To se hodí například tehdy, pokud se chystáte na dovolenou a nechcete zbytečně čerpat mobilní data, popřípadě pokud máte v plánu letět letadlem. Postup pro stažení obsahu pro offline sledování je jednoduchý. Prvně se přesuňte do aplikace Netflix, kde si vyhledejte konkrétní pořad, který chcete stáhnout, a poté u něj klepněte na Download. Veškeré stažené pořady pak najdete v sekci Downloaded v menu ve spodní části obrazovky. Zde případně můžete také klepnout na See What You Can Download pro zobrazení všech stáhnutelných pořadů – ne všechny pořady lze totiž pro offline sledování stáhnout.