Microsoft Office pro Mac za 49,99 € bez předplatného. Godeal24 nabízí zajímavé licence

Komerční sdělení: Pokud používáte Mac bez Microsoft Office, pravděpodobně jste už dříve nebo později narazili na problém: Word soubor, který nemá zcela správné rozložení, Excel tabulku vyžadující perfektní kompatibilitu nebo PowerPoint prezentaci, která jednoduše funguje lépe v ekosystému Microsoft. Dnes je k dispozici zajímavé řešení: MS Office Home & Business 2021 for Mac je na Godeal24 k dispozici za pouhých 49,99 € jako jednorázový nákup. Žádné předplatné, žádné opakované poplatky – jen klasický Office optimalizovaný pro macOS.
Co dělá tuto nabídku obzvlášť zajímavou, je doživotní licence. V době, kdy je software stále častěji spojován s měsíčními předplatnými, je možnost zaplatit jednou a nástroje následně vlastnit jednoduše příjemnou změnou. Nainstalujete jej, používáte a tím to končí – žádná správa předplatného ani připomínky k jeho obnově.
Při ceně 49,99 € nejde ani tak o luxus, jako spíše o praktický upgrade pro váš Mac. Pokud váháte mezi různými alternativami nebo stále používáte starší verzi, právě teď může být vhodná chvíle udělat krok vpřed.
Nejlepší nabídky na MS Office pro Mac
- MS Office 2021 Home and Business pro Mac – 49,99 €
- MS Office 2021 Home and Business pro 2 Macy – 96,99 € (48,49 € / Mac)
- MS Office 2024 Home pro Mac/PC – 119,99 € (místo 149 €)
Která varianta je pro vás ta pravá?
Pokud potřebujete co nejlevněji znovu získat možnost úprav dokumentů, Office 2021 Home & Business za 49,99 € svou práci odvede. Pokud ale nechcete za rok řešit stejnou situaci znovu, edice 2024 jsou bezpečnější volbou – nabízejí delší dobu podpory, nejnovější funkce (vylepšenou obnovu dokumentů a ODF 1.4 ve Word, nové dynamické matice v Excel a lepší vyhledávání a používání offline v Outlook) a bezpečnostní aktualizace pro verzi, za kterou Microsoft stále stojí.
Také používáte Windows? Letní výprodej nabízí ještě nižší ceny
Zatímco změna z 13. července týkající se režimu pouze pro čtení zasahuje Mac a iOS, řada lidí používá vedle Apple zařízení také počítač s Windows. Pokud je to i váš případ, letní výprodej Godeal24 je ideální příležitostí pořídit si licenci také pro PC – a klíče pro Windows jsou dokonce levnější než maloobchodní balíčky pro Mac:
- Windows 11 Pro – 12,25 €. Přepracované rozhraní, šifrování BitLocker, zabezpečení na podnikové úrovni a Snap Layouts pro pohodlný multitasking. Jednorázový nákup bez předplatného – ideální pro čistou instalaci nebo upgrade z Windows 10.
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) – 19,99 €. Nejnovější kancelářský balík s jednorázovou licencí a nejdelší dobou podpory. Potřebujete nastavit několik počítačů? Klíč pro 3 PC stojí 49,99 € – tedy jen 16,67 € za jeden počítač.
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) – 28,28 €. Levnější cesta k stále podporované verzi klasických aplikací – spolehlivé a známé nástroje bez nutnosti platit za nejnovější vydání.
Pořiďte balíček a ušetřete ještě více. Spojte systém a kancelářský balík do jednoho nákupu a zaplaťte méně než při samostatném nákupu:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – 31,25 € s kódem SGO62.
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 37,59 € s kódem SGO62.
Všechny nabídky fungují na principu jednorázového nákupu bez opakovaných poplatků – stejná filozofie „zaplaťte jednou“, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí více než každoroční předplatné.
Proč nakupovat u Godeal24
Dobrá cena má smysl pouze tehdy, pokud nákup proběhne bez problémů a zakoupený klíč skutečně funguje. Právě to dělá z letního výprodeje Godeal24 jednoduchou volbu:
- Okamžité digitální doručení – licenční klíč dorazí do vaší e-mailové schránky během několika minut, takže můžete začít pracovat ještě tentýž den bez čekání.
- Bezplatná technická podpora před nákupem i po něm – k dispozici je specializovaný tým, který vám pomůže s aktivací a nastavením bez zbytečného tápání.
- Tisíce spokojených zákazníků – služba se může pochlubit výborným hodnocením na Trustpilot a zákazníky z celého světa, kteří přešli na stejný způsob nákupu.
- Jednorázový nákup a dlouhodobá hodnota – žádná předplatná, žádné obnovování a žádná nepříjemná překvapení do budoucna.
Máte otázky? Tým můžete kdykoli kontaktovat na service@godeal24.com.