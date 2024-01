Netflix chystá zemětřesení! Ve hře je zrušení nejlevnějšího předplatného

Pokud vás štve, kolik v současnosti stojí Netflix a že toho na něm v poslední době moc zajímavého nevychází, máme pro vás zprávu, která vás možná utvrdí v tom, že se s ním v budoucnu rozloučíte. Vedení tohoto streamovacího giganta totiž akcionářům společnosti oznámilo, že hodlá provést zemětřesení v rozdělení předplatných, aby povyskočily firmě její celkové příjmy z něj. V první fázi se sice bude vše týkat primárně amerického trhu, nicméně vzhledem k tomu, že změny na něm jsou zpravidla předzvěstí celosvětových změn, dá se očekávat, že v dohledné budoucnosti se plány předplatného změní i zde.

Netflix plánuje na americkém trhu konkrétně zrušit nejlevnější předplatný plán bez reklam, který máme v České republice k dispozici jakožto Standard, pod kterým je ještě plán Basic. V USA však byl k dispozici namísto Basic plánu možnost Basic s reklamami, ve kterém musí uživatelé zkousnout každou hodinu několikaminutové reklamní bloky. A jak se nyní ukázalo, Basic plán s reklamami vydělával Netflixu zřejmě příliš málo, kvůli čemuž se tak společnost rozhodla pro jeho zrušení s tím, že nyní přidává reklamy k verzi Standard. V současnosti je tak možné si předplatit Standard bez reklam, Standard s reklamami a nakonec nejvyšší a nejlepší verzi Premium. Levnému sledování Netflixu je tedy v USA konec a je velkou otázkou, jak dlouho bude něco takového k dispozici ve zbytku světa. Je totiž zcela evidentní, že chce společnost své diváky přimět, aby za předplatná platili co možná nejvíce a nezdráhá se pro to ani takto čachrovat s možnostmi předplatného. Nebylo by proto absolutně překvapivé, že sem buď v budoucnu dorazí taktéž verze s reklamami, nebo zde bude zrušen plán Basic, aby bylo sledování Netflixu pro provozovatele ziskovější.