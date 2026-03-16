Adobe zaplatí 150 milionů za příliš složité rušení předplatného

Pokud patříte mezi předplatitele služeb od Adobe, dost možná jste se již setkali s tím, že „vymanit“ se z nich je docela složité. Právě na složitost zrušení předplatného u balíku Adboce Creative Cloud ostatně začala relativně nedávno upozorňovat poměrně velká skupina uživatelů s tím, že se ze strany Adobe dost možná jedná o porušování zákona. Není proto překvapením, že se celá zápletka dostala až k americkým soudům, které ji nyní definitivně rozsekly skrze dohodu mezi Adobe a americkou vládou.
Konkrétně jde o dohodu s United States Department of Justice, která uzavírá spor zahájený v červnu roku 2024. Ten se týkal především způsobu, jakým Adobe informovalo uživatele o podmínkách předplatného a jak komplikované podle úřadů bylo samotné zrušení služby. Ačkoliv Adobe po celou dobu trvá na tom, že žádné pravidlo neporušilo a jakékoliv pochybení odmítá, rozhodlo se spor ukončit smírem.
Má to však háček. Za tento mír totiž zaplatí Adobe celkem 150 milionů dolarů, přičemž polovina této částky, tedy 75 milionů dolarů, zamíří přímo americkému ministerstvu spravedlnosti. Zbývajících 75 milionů pak Adobe poskytne ve formě bezplatných služeb zákazníkům, kteří byli podle úřadů problematickými praktikami ovlivněni. Firma zároveň uvedla, že se těmto uživatelům sama ozve, jakmile budou dokončeny všechny formální kroky u soudu.
Adobe přitom ve svém vyjádření zdůrazňuje, že se s tvrzeními vlády neztotožňuje. Podle společnosti jsou totiž podmínky předplatného transparentní a proces zrušení jednoduchý. Zároveň ale firma připouští, že v posledních letech přesto provedla určité změny, které mají celý proces registrace i rušení předplatného ještě více zjednodušit a zpřehlednit. Zřejmě tak v Adobe sami interně naznali, že původní řešení není tak úplně optimální.
Zajímavé bude nyní sledovat hlavně to, jak bude vypadat samotná kompenzace pro uživatele. Adobe totiž pouze uvedlo, že poskytne služby v hodnotě 75 milionů dolarů, ale zatím není úplně jasné, co přesně to bude znamenat v praxi. Jinými slovy, zda půjde například o dočasný přístup k placeným funkcím, kredity do služeb nebo jiný typ kompenzace, není v tuto chvíli vůbec jasné. Nezbývá tak než počkat na další detaily a možná také doufat, že součástí celé „kompenzace“ nebude nutnost znovu aktivovat další automaticky se obnovující předplatné. U služeb od Adobe by totiž takový scénář rozhodně nikoho nepřekvapil.