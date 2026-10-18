O čem se šeptá u Apple: Dotykový MacBook Pro má dorazit už 6. listopadu, iPad mini prozradilo pouzdro

Podzimní novinky Applu zřejmě ještě neřekly poslední slovo. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se chystá představení MacBooků Pro s dotykovým OLED displejem, které by se mohly začít prodávat už v pátek 6. listopadu.
Vedle nich se skloňuje také nový iPad mini, na nějž tentokrát neupozornil jen některý z leakerů, ale údajně i web samotného Applu. Celé očekávání má ovšem jeden háček. Kdo si od přepracovaných MacBooků slibuje zároveň novou generaci výkonnějších čipů, bude nejspíš zklamaný.
MacBook Pro má lákat hlavně displejem
Gurman ve svém podcastu uvedl, že Apple plánuje představení novinek na 27. nebo 28. října. V Los Angeles má při této příležitosti uspořádat setkání zaměřené na tvůrce. Zda půjde o klasickou keynote, zatím jasné není, minimálně produktová videa ale Gurman očekává.
Do tohoto scénáře zapadá i údajná příprava rozsáhlejších změn v prodejnách Apple Store během noci z 5. na 6. listopadu. Právě ta podle něj může souviset se zahájením prodeje nových Maců. Samotná úprava prodejen samozřejmě termín nepotvrzuje, jako další dílek skládačky je ale zajímavá.
Hlavním lákadlem má být kombinace OLED panelu a dotykového ovládání. OLED by mohl nabídnout například čistší zobrazení světlých titulků na černém pozadí bez světelných lemů, které mohou vznikat u mini-LED podsvícení. U dotyku bude zase zásadní, jak jej Apple zapracuje do ovládání systému a aplikací. Sáhnout prstem na fotografii je jedna věc, pohodlně trefovat drobné ovládací prvky druhá.
Novinky by navíc mohly doplnit současné mini-LED modely jako dražší alternativa. Dříve zmiňovaný název MacBook Ultra už Gurman nepovažuje za tak pravděpodobný a přiklání se k zachování označení Pro.
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Nový vzhled, stejné čipy
Uvnitř OLED MacBooků mají zůstat čipy M5 Pro a M5 Max. Podle Gurmana Apple nechystá varianty M6 Pro, M6 Max ani M6 Ultra a u výkonnějších čipů zamíří rovnou k řadě M7. Základní M6 se přesto očekává v iMacu a vstupním 14palcovém MacBooku Pro.
M7 Pro a M7 Max mají dorazit až koncem roku 2027, M7 Ultra pak v první polovině roku 2028. Pro zájemce o letošní OLED modely z toho plyne podstatná věc: důvodem k výměně současného MacBooku s M5 Pro či M5 Max by byl především displej a způsob ovládání. Samotné zachování čipů nenaznačuje zásadní výkonnostní posun.
iPad mini se připomněl pouzdrem
Do říjnových plánů má patřit také iPad mini 8 s OLED displejem a údajně odolnější konstrukcí vůči vodě. Podezření přiživuje záznam pouzdra Smart Folio s označením A3632 na francouzském regulatorním webu Applu, na který upozornil MacRumors. Toto číslo podle něj neodpovídá dosavadním pouzdrům pro mini.
Nové příslušenství může naznačovat úpravu konstrukce tabletu, samo o sobě ale nedokazuje jiné rozměry ani nekompatibilitu starších obalů. Stejně tak nepotvrzuje OLED či vyšší odolnost. Na definitivní odpověď si tak ještě počkáme. Pokud však říjnový scénář vyjde, vedle dotykového MacBooku by se mohl výraznější změny konečně dočkat i nejmenší iPad.