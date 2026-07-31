Apple podpoří boj s ničivými požáry v jižní Evropě

Jižní část Evropy se v posledních týdnech potýká s katastrofální vlnou lesních požárů, které způsobují obrovské škody na majetku a životním prostředí, ale především přímo ohrožují tisíce lidských životů. Na tuto závažnou situaci se rozhodla zareagovat i společnost Apple. Její generální ředitel Tim Cook prostřednictvím příspěvku na sociální síti X oznámil, že technologický gigant z Cupertina finančně podpoří záchranné operace i následnou obnovu v oblastech, které plameny zasáhly nejtvrději.
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Ničivé požáry sužují Francii, Španělsko i Portugalsko
Situace v jižních státech je podle meteorologů i záchranných složek mimořádně vážná. Masivní požáry už několik týdnů nekontrolovaně řádí napříč Portugalskem, Španělskem a Francií. Podle posledních zpráv stanice BBC bylo v důsledku postupujícího ohně nuceno opustit své domovy již více než 300 tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že předpovědi počasí i nadále varují před extrémně vysokými teplotami a přetrvávajícím suchem, čelí zasahující požárníci a záchranáři nesmírně náročným podmínkám při snaze dostat plameny pod kontrolu. Právě do těchto krizových míst zamíří přímá finanční podpora od Applu.
Dlouhodobá tradice pomoci při přírodních katastrofách
Pro kalifornskou společnost není takový krok ničím výjimečným. Apple pod vedením Tima Cooka reaguje na podobné živelní pohromy a humanitární krize po celém světě velmi pravidelně. Před několika měsíci technologický gigant přislíbil značné finanční prostředky na pomoc a obnovu po ničivých bouřích v Asii a stejně tak okamžitě poskytl finanční podporu po tragickém požáru obytného komplexu v Hongkongu. Tim Cook opakovaně zdůrazňuje, že společenskou odpovědností velkých globálních firem je podat pomocnou ruku právě v momentech, kdy jde o lidské životy a bezprostřední bezpečí obyvatel.
Zaměstnanci Applu vybrali stovky milionů dolarů
Kromě přímých firemních darů, které v krizových situacích schvaluje samotné vedení společnosti, provozuje Apple také mimořádně úspěšný interní charitativní program s názvem Employee Giving. Tento systém funguje na principu dorovnávání finančních příspěvků samotných zaměstnanců ze strany firmy. Pokud jakýkoliv pracovník Applu přispěje na certifikovanou dobročinnou organizaci nebo věnuje svůj čas dobrovolnické činnosti, Apple jeho příspěvek ze svých zdrojů zdvojnásobí. Díky této iniciativě se zaměstnancům a společnosti podařilo na pomáhající projekty a humanitární účely po celém světě vybrat již více než 880 milionů dolarů.