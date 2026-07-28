Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Takto můžete na iPhonu sledovat tsunami a nouzová varování

Japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú zasáhlo v úterý 28. července 2026 silné zemětřesení o magnitudu 7,1. Otřesy měly podle prvních informací ohnisko v hloubce přibližně deseti kilometrů a japonské úřady následně vydaly varování před možnou vlnou tsunami pro oblasti kolem zálivu Ariake a moře Jacuširo.
Pokud se právě nacházíte v Japonsku, může se jedním z nejdůležitějších bezpečnostních nástrojů stát váš iPhone. Japonsko provozuje propracovaný systém včasného varování, který dokáže uživatele upozornit na přicházející silné otřesy, tsunami, extrémní počasí i další mimořádné události. Kromě vestavěných upozornění společnosti Apple je možné využít také několik specializovaných aplikací.
Důležité: stav varování se může rychle měnit. Aktuální informace vždy ověřujte přímo na webu Japan Meteorological Agency a řiďte se pokyny místních úřadů. Pokud jste v pobřežní oblasti a bylo vydáno varování před tsunami, nečekejte na další upozornění a přesuňte se co nejrychleji na vyvýšené místo nebo do určené evakuační budovy.
Nejprve zkontrolujte nouzová upozornění přímo v iPhonu
iPhone může na území Japonska přijímat nouzová varování od japonských úřadů. Ta zahrnují mimo jiné upozornění na silné zemětřesení, hrozící tsunami a další bezprostřední nebezpečí.
Nastavení zkontrolujete následovně:
- Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.
- Zvolte možnost Oznámení.
- Sjeďte až na samotný konec stránky.
- Vyhledejte sekci s vládními nebo nouzovými upozorněními.
- Zapněte dostupné možnosti pro zemětřesení, bezprostřední ohrožení a nouzová varování.
Názvy jednotlivých položek se mohou lišit podle jazyka systému, verze iOS, operátora a oblasti. V anglickém nastavení se mohou zobrazovat například jako Earthquake Alerts, Imminent Threat Alerts, Emergency Alerts nebo Government Alerts.
Apple uvádí, že upozornění na zemětřesení a bezprostřední ohrožení mohou být zapnuta automaticky. Přesto se vyplatí jejich stav před cestou do Japonska ručně zkontrolovat.
Oficiální návod společnosti Apple pro nouzová varování v Japonsku
Safety tips: nejlepší volba pro zahraniční turisty
Jednou z prvních aplikací, které by si měl zahraniční návštěvník Japonska nainstalovat, je Safety tips. Jde o bezplatnou aplikaci vytvořenou pod dohledem japonské agentury pro cestovní ruch, která je určena především turistům a lidem, kteří neumějí japonsky.
Aplikace dokáže posílat upozornění na:
- včasná varování před zemětřesením,
- varování před tsunami,
- sopečnou aktivitu,
- extrémní počasí,
- nebezpečná vedra,
- civilní a bezpečnostní výstrahy.
Velkou výhodou je podpora řady jazyků včetně angličtiny. Aplikace může sledovat vaši současnou polohu i ručně zvolená místa, takže ji lze použít například pro Tokio, Ósaku, Kjóto, Okinawu nebo ostrov Kjúšú.
Stáhnout Safety tips z App Storu
Oficiální informace Japan National Tourism Organization
NERV Disaster Prevention: podrobná mapa zemětřesení i tsunami
Pro uživatele, kteří chtějí sledovat situaci detailněji, patří mezi nejlepší volby aplikace NERV Disaster Prevention. Navzdory názvu inspirovanému seriálem Evangelion jde o skutečnou japonskou krizovou aplikaci zaměřenou na rychlé a přesné informování veřejnosti.
NERV zobrazuje informace o zemětřeseních, tsunami, sopečných erupcích, povodních, sesuvech půdy, extrémním počasí a dalších rizicích. Upozornění přizpůsobuje aktuální poloze uživatele a místům, která si v aplikaci uloží. Aplikace využívá data napojená na japonské meteorologické a krizové systémy. U nejzávažnějších událostí dokáže využívat kritická oznámení, která se mohou ozvat i při zapnutém tichém režimu nebo režimu soustředění. Pro správné fungování je potřeba povolit aplikaci oznámení, aktualizaci na pozadí a ideálně také přístup k poloze.
Stáhnout NERV Disaster Prevention z App Storu
Yurekuru Call vás může upozornit ještě před otřesy
Další známou aplikací je Yurekuru Call, která se specializuje především na včasné varování před zemětřesením. Využívá upozornění Japan Meteorological Agency a může zobrazit očekávanou intenzitu otřesů i odhadovaný čas, za který dorazí do nastavené oblasti.
Varování obvykle neposkytne mnoho času. V závislosti na vzdálenosti od epicentra může jít jen o několik sekund. I ty však mohou stačit k tomu, abyste se vzdálili od oken, odložili nebezpečné předměty, schovali se pod pevný stůl nebo zastavili výtah v nejbližším patře. Aplikace zobrazuje také mapy intenzity otřesů a informace o vydání či zrušení varování před tsunami.
Stáhnout Yurekuru Call z App Storu
Aktuální zemětřesení a tsunami sledujte přímo u JMA
Nejspolehlivějším zdrojem oficiálních informací zůstává Japan Meteorological Agency, tedy japonská meteorologická agentura. Na jejím webu najdete seznam posledních zemětřesení, jejich magnitudo, hloubku, oblast epicentra a naměřenou intenzitu otřesů. JMA také zveřejňuje aktuální varování před tsunami a mapy ohrožených pobřežních oblastí. Web je dostupný i v angličtině a lze jej na iPhonu uložit přímo na plochu.
Aktuální seznam zemětřesení v Japonsku
Aktuální mapa varování před tsunami
Chcete-li mít web rychle dostupný, otevřete jej v Safari, klepněte na tlačítko Sdílet a zvolte Přidat na plochu. Na iPhonu se následně objeví ikona, přes kterou se dostanete přímo k aktuálním varováním.
Zapněte aplikacím kritická oznámení
Samotná instalace aplikace nestačí. Po jejím prvním otevření povolte oznámení a u bezpečnostních aplikací také takzvaná kritická oznámení. Ta mohou zaznít i ve chvíli, kdy je iPhone přepnutý do tichého režimu nebo máte aktivní režim Nerušit.
Oprávnění zkontrolujete v nabídce:
Nastavení → Oznámení → název aplikace
Zapnuté by měly být především následující položky:
- Povolit oznámení,
- Zvuky,
- Oznámení na zamčené obrazovce,
- Kritická oznámení, pokud je aplikace podporuje,
- Aktualizace aplikací na pozadí.
U aplikací závislých na aktuální poloze zkontrolujte také nabídku Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby. Bez přístupu k poloze nemusí aplikace poznat, že jste se přesunuli do ohrožené oblasti.
Nespoléhejte pouze na jednu aplikaci
Při přírodních katastrofách může dojít k přetížení mobilních sítí, výpadku elektřiny nebo zpoždění jednotlivých služeb. Proto není rozumné spoléhat pouze na jednu aplikaci. Ideální kombinací je ponechat zapnutá systémová nouzová upozornění v iPhonu, nainstalovat aplikaci Safety tips nebo NERV a současně sledovat oficiální web Japan Meteorological Agency. Užitečná může být také přenosná powerbanka, protože při výpadku elektřiny se iPhone rychle stává hlavním zdrojem informací, navigace i komunikace.
Co dělat při varování před tsunami
Tsunami nemusí vypadat jako obrovská filmová vlna. Nebezpečí mohou představovat také rychle se zvyšující hladina, silné proudy a několik po sobě přicházejících vln. První vlna navíc nemusí být nejsilnější.
Pokud úřady vydají varování před tsunami:
- okamžitě opusťte pobřeží, pláž, přístav a ústí řek,
- přesuňte se na vyvýšené místo nebo do evakuační budovy,
- nechoďte k moři sledovat příchod vlny,
- nevracejte se zpět, dokud úřady varování oficiálně nezruší,
- řiďte se místními značkami a pokyny policie, hasičů a personálu hotelu.
Pokud jste silné nebo dlouhé otřesy cítili přímo u pobřeží, nečekejte pouze na upozornění v telefonu. Okamžitý přesun do vyšší polohy může být bezpečnější než čekání na další oficiální zprávy.
iPhone může získat několik cenných sekund
Žádná aplikace ani chytrý telefon nedokážou zemětřesení předpovědět dlouho dopředu. Japonský systém včasného varování však může zaznamenat první rychlé seizmické vlny a upozornit některé vzdálenější oblasti ještě před příchodem silnějších otřesů. Někdy jde pouze o několik sekund, jindy upozornění dorazí současně s otřesy nebo vůbec. Přesto může správně nastavený iPhone pomoci uživateli rychleji reagovat, ukrýt se, zastavit nebezpečnou činnost nebo zahájit evakuaci z pobřežní oblasti. Pokud tedy cestujete do Japonska, zkontrolujte nouzová upozornění ještě před odletem. Instalace jedné ověřené aplikace a povolení kritických oznámení zabere jen několik minut, ale v krizové situaci může mít zásadní význam.