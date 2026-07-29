Tim Cook poprvé promluvil o předání Apple. Nástupce označil za ideální volbu

Do čela Apple se už za několik týdnů postaví John Ternus, který 1. září převezme pozici generálního ředitele po Timu Cookovi. Oba manažeři nyní vůbec poprvé společně promluvili o probíhajícím předání vedení a dali jasně najevo, že změna probíhá přesně podle plánu.
Rozhovor vznikl během premiéry čtvrté řady seriálu Ted Lasso v Los Angeles. Tim Cook při této příležitosti zavzpomínal na své působení v čele společnosti a nešetřil chválou na adresu svého nástupce. „Mám obrovskou vděčnost za to, že jsem mohl být 15 let CEO Apple. Je to privilegium na celý život,“ uvedl. K předání vedení pak dodal, že „John je pro tuto roli perfektní člověk“ a že celý proces probíhá skvěle jak uvnitř společnosti, tak z pohledu investorů.
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John Ternus neskrýval nadšení z nové role. Připomněl, že v Apple působí už 25 let a možnost převzít vedení společnosti označil za příležitost, kterou je těžké popsat slovy. Na otázku, jaký bude jeho první krok po nástupu do funkce, však s úsměvem odpověděl pouze: „To si budete muset počkat.“ Řeč přišla také na Apple TV. Ternus ocenil práci Eddyho Cuea a jeho týmu a zdůraznil, že služba má podle něj skvělé tempo růstu. Cook doplnil, že Apple se nechce stát největším hráčem na trhu streamovacích služeb, ale chce nabízet ten nejkvalitnější obsah. Jako příklad uvedl spolupráci s Formulí 1, díky níž Apple vytvořil unikátní filmové kamery i exkluzivní obsah kolem šampionátu.
Na závěr zazněla i odlehčenější otázka. Tim Cook potvrdil, že čtvrtou řadu Ted Lasso plánuje sledovat na Vision Pro, stejně jako sledoval předchozí sérii. Dokonce dodal, že sledování vleže přes Vision Pro je zážitek, který podle něj jen tak něco nepřekoná.