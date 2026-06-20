Když Tim Cook poprvé ukázal Apple Watch. Byly pomalé, drahé a přesto odstartovaly novou éru nositelné elektroniky

Když Tim Cook na podzim roku 2014 pronesl onu magickou formuli znějící jako jedna další věc, sál zatajil dech. Po letech neustálých spekulací a úniků z dodavatelských řetězců Apple konečně představil svůj vstup do světa nositelné elektroniky. Původní jablečné hodinky, kterým se dnes v komunitě familiárně přezdívá nultá generace, dorazily na pulty obchodů na jaře následujícího roku a okamžitě rozdělily technologický svět na dva tábory. Zatímco tradiční švýcarští hodináři se cupertinskému výtvoru zprvu jen pobaveně smáli, fanoušci tušili, že se právě dívají na budoucí obrovský hit.
Technologický luxus s porodními bolestmi
Z dnešního pohledu, kdy na zápěstí nosíme nekompromisní modely Ultra s obří výdrží a samostatným mobilním připojením, působí první generace jako velmi zranitelný průkopník. Hodinky byly po stránce výkonu poměrně dýchavičné a pro většinu výpočetních úkonů se musely bezvýhradně spoléhat na spárovaný iPhone ve vaší kapse. Samotné uživatelské prostředí se slavnou mřížkou aplikací připomínající včelí plástev bylo sice vizuálně úchvatné, ale spuštění softwaru třetích stran trvalo často až neuvěřitelně dlouho a baterie přežila sotva jeden náročnější pracovní den.
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Zařízení nicméně přineslo naprosto inovativní prvky. Ovládání skrze mechanickou digitální korunku elegantně vyřešilo problém se zakrýváním malého displeje prsty a technologie obrazovky rozeznávající sílu přítlaku otevřela cestu k novým možnostem interakce. Obrovskou revolucí byl také vibrační motorek Taptic Engine, který namísto obyčejného hrubého bzučení majitele velmi jemně a zcela neslyšně poklepal na zápěstí pokaždé, když mu dorazila nová zpráva.
Od zlatého úletu k masovému úspěchu
Apple při uvedení na trh jasně ukázal, že nechce prodávat jen další kus chytré elektroniky, ale sebevědomě míří přímo do segmentu luxusní módy. Vedle dostupné hliníkové verze Sport a prémiovější ocelové varianty totiž gigant nabídl i exkluzivní model z osmnáctikarátového zlata, jehož cenovka startovala na neuvěřitelných deseti tisících dolarech. Tento módní experiment sice neměl dlouhého trvání, ale dokonale posloužil jako obří marketingový tahák, o kterém se psalo na titulních stránkách lifestylových magazínů po celém světě.
Základní kámen dnešního ekosystému
Úplně první jablečné hodinky možná ještě samy nevěděly, čím přesně chtějí být. Rozkročily se mezi miniaturním komunikátorem, prodlouženou rukou k telefonu a prestižním módním doplňkem. Až s příchodem dalších generací Apple naplno pochopil, že skutečný potenciál leží ve sledování zdravotních funkcí a každodenních fitness aktivitách. První verze ještě neuměla měřit EKG a dokonce nedisponovala ani vestavěným modulem GPS pro přesné sledování běžeckých tras bez přítomnosti telefonu.
Přesto by bez tohoto nedokonalého, ale neuvěřitelně odvážného kroku dnešní podoba jablečného ekosystému nevznikla. Byla to právě tato průkopnická generace, která nás naučila zvedat zápěstí k placení u terminálů pomocí Apple Pay a pomohla Applu stát se největším výrobcem hodinek na celé planetě.