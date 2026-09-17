Office 2024 Pro Plus nyní pořídíte od 16,66 €

Komerční sdělení: Office 2024 Pro Plus kombinuje základní kancelářské aplikace Microsoftu s novými funkcemi a možností jednorázového nákupu bez nutnosti pravidelného předplatného. V současnosti jej lze v rámci akce Godeal24 Office Software Sale pořídit již od 16,66 € na jeden počítač.
Office 2024 Pro Plus zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access spolu s řadou novinek, které mají usnadnit každodenní práci. Patří mezi ně například 14 nových funkcí v Excelu, Cameo v PowerPointu, vylepšené plánování v Outlooku a plnohodnotný tmavý režim.
Pro uživatele, kteří dávají přednost klasickým desktopovým aplikacím Office bez pravidelného předplatného, představuje Office 2024 jednoduchou možnost jednorázového nákupu. Licence Office 2024 Pro Plus pro 1 PC je k dispozici za 19,99 €, zatímco verze pro 3 PC snižuje cenu na 16,66 € za jeden počítač.
Uživatelé, kteří chtějí zároveň upgradovat operační systém i kancelářský software, mohou sáhnout také po balíčku Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus, který je s kódem SGO62 dostupný za 31,25 €.
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- Office 2024 Pro Plus – klíč pro 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus – klíč pro 3 PC – 49,99 € (pouze 16,66 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus – klíč pro 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus – 3 klíče – 76,25 € (pouze 25,42 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus – klíč pro 5 PC – 124 € (pouze 24,8 €/PC)
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 89 €
- Office 2014 Home pro PC/Mac – 119,99 €
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- Windows 11 Professional – klíč – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 klíče – 24,25 € (pouze 12,13 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 3 klíče – 35,25 € (pouze 11,75 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 5 klíčů – 53,25 € (pouze 10,65 €/klíč)
- Windows 11 Home – klíč – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 31,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 31,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 37,99 €
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