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Office 2024 Pro Plus nyní pořídíte od 16,66 €

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J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Office 2024 Pro Plus kombinuje základní kancelářské aplikace Microsoftu s novými funkcemi a možností jednorázového nákupu bez nutnosti pravidelného předplatného. V současnosti jej lze v rámci akce Godeal24 Office Software Sale pořídit již od 16,66 € na jeden počítač.

Office 2024 Pro Plus zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access spolu s řadou novinek, které mají usnadnit každodenní práci. Patří mezi ně například 14 nových funkcí v Excelu, Cameo v PowerPointu, vylepšené plánování v Outlooku a plnohodnotný tmavý režim.

Pro uživatele, kteří dávají přednost klasickým desktopovým aplikacím Office bez pravidelného předplatného, představuje Office 2024 jednoduchou možnost jednorázového nákupu. Licence Office 2024 Pro Plus pro 1 PC je k dispozici za 19,99 €, zatímco verze pro 3 PC snižuje cenu na 16,66 € za jeden počítač.

Uživatelé, kteří chtějí zároveň upgradovat operační systém i kancelářský software, mohou sáhnout také po balíčku Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus, který je s kódem SGO62 dostupný za 31,25 €.

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Zákazníci mají před nákupem i po něm k dispozici bezplatnou technickou podporu, která jim může pomoci s hladkým průběhem nákupu i následné aktivace softwaru. Díky tisícům recenzí a hodnocení 4,8 hvězdičky na Trustpilot si Godeal24 vybudoval silnou reputaci mezi zákazníky po celém světě.

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