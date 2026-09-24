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OpenAI je zklamaná ze zájmu uživatelů Siri o ChatGPT

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Společnost OpenAI přiznala neuspokojivé výsledky při spolupráci s Applem. ChatGPT využívá v rámci Siri jen minimum uživatelů. Vyplynulo to z dokumentů probíhajícího právního sporu mezi OpenAI a xAI. Apple přidal ChatGPT do Siri v prosinci 2024, ovšem uživatelé museli již od začátku projít vícestupňovým procesem aktivace, což pro některé z nich mohlo znamenat překážku v aktivaci. Již v lednu OpenAI uvedla, že se integrace do Siri příliš nedaří a snížila odhad počtu nových aktivací, které si původně od partnerství s Applem slibovala. Bohužel velká část dokumentu a nutno podotknout, že z kontextu vyplývá, že zřejmě ta část dokumentu, kde bychom se dozvěděli konkrétní čísla je začerněná.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
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Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
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Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
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Ovšem OpenAI je trvale za očekáváním a v březnu 2026 to dokonce vedlo k jednání mezi vedením OpenAI a Apple, jehož průběh však dokument opět neprozrazuje. OpenAI žádala Apple o dvouletou exkluzivitu, ovšem tu Apple odmítl a výslovně uvedl, že spolupráce není exkluzivní a Apple může integrovat další AI do Apple Intelligence. Přesto xAI, tedy společnost patříci Elonu Muskovi podala stížnost k antimonopolnímu úřadu vůči Applu a OpenAI. Apple přitom opakovaně uvedl, že si uživatelé budou mít možnost vybrat a že bude používat více modelů, navíc Apple uzavřel dohodu tkaé s Google jeho Gemini.

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Přes to všechno však Musk tvrdil, že mezi OpenAI a Applem existovala dohoda o exkluzivitě a že tato smlouva poškodila růst xAI i její schopnost získávat zákazníky. Oproti tomu OpenAI tvrdí, že smlouva přesně naopak dokládá to, že mezi Applem a OpenAI žádná exkluzivita nikdy neexistovala a existovat zřejmě ani nebude. Pro nás z toho vška plyne, že ačkoli v evropě řada uživatleů smutní z absence Apple Intelligence, tak v zámoří, ji přesto příliš mnoho uživatleů nevyužívá a ani neaktivovalo propojení s ChatGPT.

Zdroj
Diskuze
OpenAI

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