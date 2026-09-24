OpenAI je zklamaná ze zájmu uživatelů Siri o ChatGPT

Společnost OpenAI přiznala neuspokojivé výsledky při spolupráci s Applem. ChatGPT využívá v rámci Siri jen minimum uživatelů. Vyplynulo to z dokumentů probíhajícího právního sporu mezi OpenAI a xAI. Apple přidal ChatGPT do Siri v prosinci 2024, ovšem uživatelé museli již od začátku projít vícestupňovým procesem aktivace, což pro některé z nich mohlo znamenat překážku v aktivaci. Již v lednu OpenAI uvedla, že se integrace do Siri příliš nedaří a snížila odhad počtu nových aktivací, které si původně od partnerství s Applem slibovala. Bohužel velká část dokumentu a nutno podotknout, že z kontextu vyplývá, že zřejmě ta část dokumentu, kde bychom se dozvěděli konkrétní čísla je začerněná.
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Ovšem OpenAI je trvale za očekáváním a v březnu 2026 to dokonce vedlo k jednání mezi vedením OpenAI a Apple, jehož průběh však dokument opět neprozrazuje. OpenAI žádala Apple o dvouletou exkluzivitu, ovšem tu Apple odmítl a výslovně uvedl, že spolupráce není exkluzivní a Apple může integrovat další AI do Apple Intelligence. Přesto xAI, tedy společnost patříci Elonu Muskovi podala stížnost k antimonopolnímu úřadu vůči Applu a OpenAI. Apple přitom opakovaně uvedl, že si uživatelé budou mít možnost vybrat a že bude používat více modelů, navíc Apple uzavřel dohodu tkaé s Google jeho Gemini.
Přes to všechno však Musk tvrdil, že mezi OpenAI a Applem existovala dohoda o exkluzivitě a že tato smlouva poškodila růst xAI i její schopnost získávat zákazníky. Oproti tomu OpenAI tvrdí, že smlouva přesně naopak dokládá to, že mezi Applem a OpenAI žádná exkluzivita nikdy neexistovala a existovat zřejmě ani nebude. Pro nás z toho vška plyne, že ačkoli v evropě řada uživatleů smutní z absence Apple Intelligence, tak v zámoří, ji přesto příliš mnoho uživatleů nevyužívá a ani neaktivovalo propojení s ChatGPT.