Nový iPad mini s OLED displejem už netají ani Apple

Do představení nové generace iPadu mini zbývá podle všeho už jen pár dní a jak se zdá, tajnosti kolem tohoto produktu už přestávají bavit i samotný Apple. Ten totiž nyní příchod tohoto zařízení svým způsobem sám potvrdil tím, že na svých oficiálním webu v tichosti zveřejnil produkt, který podle všeho souvisí právě s připravovaným iPadem mini 8. A přestože nejde přímo o tablet, ale o příslušenství k němu, jedná se o další poměrně jasný signál, že se premiéra novinky skutečně nezadržitelně blíží. Příslušenství totiž zcela určitě dorazí hned po jeho boku.
Na zajímavý objev upozornil server MacRumors, kterému se podařilo na francouzské verzi regulačního webu Applu objevit dosud nepředstavené ochranné pouzdro Smart Folio pro iPad mini. To nese modelové označení A3632, které neodpovídá žádnému současnému ani dřívějšímu pouzdru určenému pro tento tablet. Navíc se zdá, že Apple položku na web přidal teprve nedávno, jelikož se nachází mezi příslušenstvím pro iPhony 18 Pro, které dorazily v září.
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Samotný záznam bohužel neprozrazuje žádné technické specifikace připravovaného iPadu mini. Naznačuje však, že se můžeme dočkat určitých konstrukčních změn. Pokud totiž Apple skutečně připravuje nové Smart Folio, je poměrně pravděpodobné, že současná pouzdra už s novou generací nebudou kompatibilní, což by mohlo znamenat právě upravené rozměry nebo jiné změny konstrukce tabletu.
Co se pak týče vylepšení samotného tabletu, podle dosavadních úniků má být iPad mini 8 jednou z největších mezigeneračních aktualizací tohoto modelu za poslední roky. Apple totiž údajně plánuje přechod ze současného LCD na OLED displej, který nabídne výrazně lepší podání černé, vyšší kontrast a celkově kvalitnější obraz. Spekuluje se také o vyšší odolnosti proti vodě, přepracovaném systému reproduktorů či výkonnějším čipu A20 Pro.
Zajímavou otázkou nicméně zůstává obnovovací frekvence displeje. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple testoval jak klasický 60Hz OLED panel, tak variantu se 120Hz technologií ProMotion. Kterou z nich nakonec zvolil, však zatím není jasné. Pokud však sáhne po nižší obnovovací frekvenci, troufám si říci, že bude za tento krok docela tvrdě kritizován. U zařízení se totiž počítá s cenovkou kolem 799 dolarů, za což by si vyšší obnovovací frekvenci jistě zasloužila. Nechme se tedy překvapit, jak se Apple nakonec rozhodne.