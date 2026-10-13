Nový iPad mini bude absurdně drahý, skoro až neprodejný. A právě to možná Apple chce

Již pěkných pár měsíců není žádným tajemstvím, že se nový iPad mini dočká přechodu z nynějšího LCD displeje na OLED, který nabídne výrazně lepší barvy, dokonalou černou či větší úsporu energie. Háček je však v tom, že ruku v ruce s lepším displejem má dorazit i vyšší cenovka, která se po jejím úniku jeví skoro až absurdně vysoká. Jenže to může svým způsobem Apple chtít kvůli budoucnosti tohoto zařízení.
Není tomu tak dávno, co Apple plošně zdražil své iPady a Macy, přičemž iPad mini nebyl v tomto směru výjimkou. Další zdražení, byť tedy související s příchodem nového produktu, se pak očekává na konci října, kdy má novinka spatřit světlo světa. Konkrétně se spekuluje o tom, že základní model zdraží ze současných 599 dolarů, což samo o sobě není zrovna málo, na ještě méně příjemných 799 dolarů. Stále bychom se přitom měli bavit o zařízení, které je sice výkonnostně kvalitní, nicméně do jisté míry omezující svými rozměry a jeho využitelnost je proto v porovnání s řadou Air či Pro nižší.
Po nedávném představeni prvního ohebného iPhone navíc začalo mnoho lidí spekulovat nad tím, zda bude mít iPad mini i nadále v nabídce Apple místo. A upřímně řečeno, pokud skutečně na podzim dojde ke zdražení této modelové řady, myslím si, že se již mnoha jejích dalších generací nedočkáme. Úhlopříčkou je totiž iPad mini dost blízký iPhone Duo (8,3“ vs. 7,6“), výkonnostně na tom bude iPhone Duo minimálně stejně dobře a věci typu multitasing, podpora Apple Pencil a tak podobně by pak měly být u obou těchto zařízení dost podobné, ne-li shodné.
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iPhone Duo bude sice stále podstatně dražší, jelikož v základu vyjde na 1999 dolarů, nicméně když si člověk uvědomí, že základní iPhone 18 Pro stojí letos 1199 dolarů, případě 1299 dolarů v případě 18 Pro Max, dostáváme se při přičtení 799 dolarů za iPad mini (2026) na částku, která je stejná, ne-li vyšší než ta, kterou si Apple účtuje za iPhone Duo. A to je za mě docela pádný argument.
Pro uživatele totiž bude dost možná rázem daleko jednodušší si obhájit koupi iPhone Duo, jelikož se jedná de facto o kombinaci klasického iPhone s iPadem mini a zároveň o zařízení, které tu ještě nebylo a už jen tím se jeví jako opravdu lákavé. Samozřejmě v případě, že člověk potřebuje mít oddělený iPhone a iPad, nedává pořízení ohebného iPhone smysl, ale komu je tato skutečnost jedno, může pro něj být právě vyšší cena nasazená pro iPad mini s OLED displejem právě pomyslným argumentem k tomu, aby dal šanci iPhone Duo, o kterém třeba ještě doteď nepřemýšlel.
Právě s ohledem na cenu bude extrémně zajímavé sledovat, jak si iPad mini v nové verzi na trhu povede. Je totiž pravda, že časy, kdy se prodával relativně levně a lidé jej používali například jako čtečku knih, jsou už dávno pryč a pokud jej Apple posune cenou skutečně ještě o pár pater výš, stane se z něj ještě víc specifické zařízení, než tomu je nyní. A kdo ví – třeba jej to bude skutečně nakonec stát elektronický život, protože jej jednoduše už nebude mít smysl v budoucnu držet v portfoliu kvůli malému množství uživatelů, jenž pro něj budou mít využití. A co myslíte vy, má iPad mini i po představení iPhone Duo v nabídce Apple své místo?
Tá limitovaná edícia AirPods vyzerá celkom dobre, aj keď je trochu škoda, že je dostupná len v Indii. Páči sa mi, že si Apple tentoraz za špeciálny dizajn nepýta nič navyše. Inak už dlhšie rozmýšľam, že by som prešiel na Apple, konkrétne na iPhone 16. Pozeral som ho aj tu http://www.planeo.sk/mobilne-telefony-apple-iphone-16 a stále ma to láka, len tá cena ma trochu brzdí. Na jednej strane sa mi páči foťák, systém aj to, ako spolu Apple zariadenia fungujú, ale na druhej rozmýšľam, či mi to za tie peniaze bude stáť. Má niekto iPhone 16 už dlhšie? Zaujímalo by ma, či ste s ním spokojní aj po roku používania, alebo by ste dnes radšej kúpili niečo iné