Best Buy prozradil příchod nového iPad mini

Apple zřejmě nepochválí Best Buy v jehož seznamu produktů se objevil nový, blíže nespecifikovaný model iPadu mini, který bude podle popisu již brzy v prodeji. Seznam produktů, který se objevil v sekci tabletů v internetovém obchodě Best Buy konkrétně obsahoval také model s označením Apple Mini Wi-Fi s tím, že produkt bude brzy k dispozici. Pokud někdo v Best Buy neudělal pouze chybu, pak by to mělo znamenat, že se již brzy dočkáme nového iPadu mini sedmé generace.

Představení iPadu mini se obecně očekává na konci tohoto měsíce, kdy by měl přijít na trh společně s novými Macy s čipy M4. Mezi novinky, které přinese bude s největší pravděpodobností patřit rychlejší čip, vylepšená přední i zadní kamera, nový displej který netrpí problémy při scrollování, podpora Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 a taktéž nové barvy. Aktuální iPad mini Apple představil v roce 2021 a přinesl 8,3″ displej, USB-C port, Touch ID a čip A15 nebo také podporu 5G. Během recenze tohoto modelu jsme však zjistili, že iPad mini svou kvalitou zpracování příliš neodpovídá ostatním Apple produktům. Později se pak objevily i problémy s displejem, který trpěl takzvaným želé efektem. Příchod nového modelu je tak pro lidi, kteří chtějí iPad mini velmi vítanou záležitostí.