Recenze iPad mini 2021: Apple to umí i líp

Recenze iPad mini 2021 vyšla v letošním roce na mě a musím říct, že jsem se na ni skutečně těšil. Přece jen je to poměrně netradiční zařízení, které může v dnešní době obrovských smartphonů působit jako něco, co si jen těžko najde místo na trhu. Opak je však pravdou a iPad mini je velmi oblíbená hračka, která se letos dočkala obrovského množství inovací. Zatímco první čtyři generace iPadu mini představil Apple vždy po roce, na tu pátou jsme čekali dlouhé čtyři roky. Když se tak letos, dva roky od vydání páté generace iPadu mini, objevila šestá generace, bylo to pro většinu fanoušků překvapení. Apple navíc představil iPad, který ve spoustě věcí přináší vše, co byla až dodnes výsada pouze iPadů Pro a Air. Je však skutečně tak dobrý, jak se může z prezentace Applu zdát? Na to si odpovíme na následujících řádcích.

Design a ergonomie

Jakmile si poprvé vezmete iPad mini do ruky, okamžitě si vybavíte filmy, které jste ještě před pár lety našli v sekci sci-fi a dnes jsou již v sekci podle skutečné události. iPad mini skutečně působí jako něco z paluby lodí ve Star Treku. Další, co vás napadne, je myšlenka na to, jak mohl Apple vyrobit něco tak lehkého. iPad je sice o 100 gramů těžší než iPhone, ovšem ten má váhu koncentrovanou na úplně jiné ploše. iPad mini tak působí neobyčejně lehkým dojmem. Jediné, čeho je škoda, je vystouplá čočka fotoaparátu, který bych například já osobně u iPadu nepotřeboval vůbec nebo by mi minimálně stačil méně výkonný, bez nutnosti udělat na zádech iPadu hrb. Chápu však, že to jsou jen osobní pocity a ostatní mohou mít zcela jiný názor. iPad mini však z každého úhlu vypadá opravdu dobře a po designové stránce mu není co vytknout. Co se však zpracování týká, přijde mi, že je opravdu poznat rozdíl mezi tím, jak Apple vyrábí iPhony, iPady Pro a iPad mini. Možná to bude znít snobsky, ale když chytíte iPad mini do ruky, nevidíte v něm ten podpis Applu, jako u ostatních produktů. Když mírně zatlačíte prsty, displej problikne, tělo se mírně promáčkne, a tak nějak si říkám, že bych klidně překousl pár gramů navíc za pevnější tělo. iPad mini je nádherný, vypadá opravdu skvěle, ovšem v porovnání s ostatními produkty Applu mi připadá, že se na něm při výrobě šetřilo.

Ruku v ruce s designem jde také ergonomie, což je ostatně to nejdůležitější, na co by se měl design soustředit. Samotný iPad je až extrémně tenký, díky čemuž se vám dobře používá v jakékoli poloze, zároveň se vám nepronese v batohu ani při delších výletech a spolu s odolným obalem si jej skutečně dokážu představit jako ideálního pomocníka pro nějaké záchranné složky, vojáky nebo lidi pohybující se někde v terénu. Jediné, co mi opravdu vadí je fakt, že Apple po dlouhých letech přesunul ovládací tlačítka pro hlasitost nahoru proti tlačítku pro zapnutí, které aktuálně slouží také jako Touch ID. Vzhledem k tomu, že dvojice tlačítek hlasitosti je stejně velká jako samotné Touch ID, je celkem těžké se zorientovat, které tlačítko máte zrovna zmáčknout, abyste iPad bleskurychle odemkli. I při hraní her nebo sledování videa se vám snadno stane, že u neustálé změně orientace budete mačkat omylem jiné tlačítko než to, které chcete. Možná to zní až směšně, když iPad obsahuje jen tři tlačítka, ale skutečně je to ergonomicky ta nejhorší věc, kterou jsem za posledních deset let od Applu vyzkoušel a to podotýkám, že používám na práci Magic Mouse. iPad nemá v podstatě žádný orientační bod a vy tak nevíte, kde je nahoře/dole, vpravo nebo vlevo a tlačítka, která v šeru nebo ve tmě není prakticky možné rozeznat, vám to příliš neusnadňují.

Co se mi však líbí a souvisí to s ergonomií je fakt, že Apple opět přinesl takovou tu malinkou blbost, která mě u jeho produktů uměla vždy nadchnout. Apple poprvé umístil tlačítka pro změnu hlasitosti na horní stranu iPadu. To sice není vrchol ergonomie, ale snažil se i přesto přijít s něčím, co vám jejich používání usnadní. Když otočíte iPad o 180 stupňů, tak se fyzicky tlačítko, které bylo nahoře, dostane dolů. Změna hlasitosti je však stále stejná a tlačítko, které je nyní nahoře, slouží k zesilování, a to spodní naopak ke snižování hlasitosti. I když se tak tlačítko, které bylo při horizontální orientaci iPadu nahoře, ocitlo nyní dole, tak se zároveň změnilo i ovládání a vždy tak tlačítko, které je aktuálně fyzicky to níže položené, slouží ke snižování hlasitosti a naopak. Je to sice blbost, ale já osobně na Applu tyto blbosti zbožňuji.

Skvěle fungující, ale přeci jen zastaralé Touch ID

Pokud se oprostíme od ergonomie spjaté s Touch ID, pak je potřeba říct, že samotné tlačítko funguje skvěle. Dříve, než jej zmáčknete a pustíte, dokáže Touch ID rozeznat váš otisk a iPad odemknout. Je jedno, jak rychle to uděláte, čtečka je vždy rychlejší než vy a nemusíte tak na nic čekat. Navíc i přesto, že se jedná o malou plochu, která snímá otisk, nebo snad možná právě proto je možné detekovat prst i v případě, kdy se jej dotknete víceméně jen hřbetem prstu. Navíc samozřejmě stejně jako u iPhone máte i zde možnost přidat si až tři otisky prstů, díky čemuž je možné tablet odemykat jiným prstem, pokud jej vezmete v horizontální a jiným prstem ve vertikální poloze. To významně usnadňuje používání a tentokrát se vám možnost tří různých otisků bude hodit mnohem víc, než v případě iPhone.

Za Touch ID tedy rozhodně palec nahoru, i když na druhou stranu si chtě nechtě položíte otázku, jak je možné, že iPhone 11, který je dva roky starý a Apple jej aktuálně prodává za totožnou cenu jako iPad mini může nabízet Face ID. Navíc pokud máte novější iPhone, bude vás chtě nechtě mást, že jednou musíte používat Face ID a jednou Touch ID. Je mi jasné, že v příští generaci se dočkáme Face ID i u iPadu mini, ovšem, nešlo to přeci jen již teď?

Zvuk, který vnímáte víc než chcete

Nově přináší iPad mini stereofonní zvuk, který sám o sobě vylepšuje oproti předchozím generacím poslech skutečně čehokoli, co si pustíte. Reproduktory jsou dostatečně hlasité, ovšem ve srovnání s iPhonem nebo iPadem Pro mají lehce plechový nádech a jsou velmi ploché. Pokud budete hrát například Call of Duty, jen stěží rozeznáte dunění Magnum od poměrně mírného zvuku spouště MP-5. Zvuk má na můj vkus velmi malou hloubku a není příliš plastický. Vše je slito velmi jednostranně a ať už se bavíme o výškách, středech nebo basech, nic příliš nevyniká a to podotýkám, že samozřejmě beru na vědomí, že hodnotím tablet, nikoli reproduktory nebo sluchátka. Zvuk mi opravdu přijde slabší než zvuk iPhone nebo iPadu Pro.

Co se mi však opravdu hodně líbí je fakt, že když si například pustíte video a někdo mluví z pravé strany, slyšíte jej stále z pravé strany i když otočíte tablet o 180 stupňů – tedy reproduktory, co byly vpravo přetočíte doleva. iPad to pozná a zvuk hraje stále z pravé strany. To platí dokonce i v případě, kdy dáte tablet do vertikální polohy.

Problém, který však mám ze zvukem ani tak nesouvisí s kvalitou samotné reprodukce, i když tak jak jsem již uvedl, by mohla být lepší, ale s vibracemi, respektive rezonancí, kterou reproduktory způsobují při hlasitosti nad zhruba 70 % maximální hlasitosti. Tu vnímáte konečky prstů, které se zpravidla dotýkají zadní části hliníkového těla. Vibrace jsou citelné a nepříjemné zejména při mluveném hlase, pokud například sledujete podcasty. Jedná se o takovou zvláštní kombinaci vibrace a rezonance, která působí jako lehké probíjení elektrického proudu. Říkal jsem si, že jsem na to možná příliš citlivý, a tak jsem iPad půjčil pár lidem, ovšem pocit každého z nich se v podstatě shodoval s mým. Eliminovat tyto vibrace můžete do značené míry použitím obalu. Ovšem i tak mě překvapilo, že se s něčím podobným setkáme v roce 2021 zrovna u Applu. Je to totiž věc, která rozhodně nepůsobí prémiovým dojmem.

Displej – dobrý standard, ale Apple to umí i lépe

Apple použil v případě iPadu mini 8,3″ displej, který nabízí LED podsvícení s technologií IPS, široký barevný gamut P3, True Tone, oleofobná úpravu, antireflexní vrstvu, podporu Apple Pencil druhé generace a jas 500 nitů. To první, čeho si všimnete je, že displej svítí o něco méně než na vašem novém iPhone, který má jas displeje až 1000 nitů (v případě iPhonů 13 Pro). Na druhou stranu i ten nejnovější iPad Pro má jen 600 nitů, takže iPad mini nijak výrazně nezaostává, navíc všechny ostatní iPady kromě Pro modelu mají 500 nitů jasu. Zcela upřímně vás to bude omezovat jen v situacích na přímém slunci nebo někde pod zářivkami. Barvy však díky použití LED displeje s „poměrně nízkým“ jasem, nepůsobí tak sytě jako na vašem iPhone a poznat to je například při hraní her, které vás dokáží na iPhone více vtáhnout do děje, obzvlášť u her jako je CoD a tak podobně. Naopak při prohlížení fotografií vypadají barvy zase o něco realističtěji, protože nejsou zbytečně přesycené.

Rozlišení iPadu mini je na 8,3 palcích 2266×1488 pixelů, což tvoří hustotu 326 pixelů na jednom palci. iPhone 13 Pro má na 6,1 palcích rozlišení 2532×1170, což tvoří hustotu 460 pixelů na palec. Vím, že Steve Jobs při představení iPhone 4 řekl, že lidské oko nedokáže rozeznat víc než 300 pixelů na palec, ale také vím, že Bill Gates jednoho dne řekl, že nikdo nikdy nebude potřebovat víc než 640kb paměti. A ty dva výroky mi připadají do jisté míry podobné. Každý má jiný zrak a každý vnímá věci jinak. Pokud se budete skutečně soustředit, ani tak sice neuvidíte jednotlivé pixely na iPadu mini, i když někdo možná ano. Pokud se však podíváte na stejné věci na iPhone 13 Pro a iPadu mini, uvidíte, že displej iPhone je zkrátka na první pohled jemnější a například přechody mezi jednotlivými čárami jsou na obou zařízeních patrně jiné.

Všechny jistě zajímá, jak je to s oním želé efektem, na který si někteří uživatelé stěžují. Zcela upřímně jsem si jej musel vyzkoušet násilím, tedy úmyslně otevřít článek a scrollovat sem a tam maximální možnou rychlostí, abych si jej všiml. Je pravda, že pokud toto uděláte, tak se text v článku (u článků je tento efekt vidět nejvíc), skutečně nahýbá na strany a vzniká vtipný efekt, který je skutečně možné přirovnat k želé. Jak jste si všimli v předchozích řádcích, rozhodně není tato recenze opěvnou ódou na Apple, ale v tomto případě se jej musím opravdu zastat. Efekt vyvolat jde, ale při běžném používání si jej nemáte v podstatě šanci všimnout. Navíc je pravda, že když jsem se na to nyní zaměřil, tak jej vidím i na svém iPadu Pro, u kterého se kolem tohoto efektu žádné velké halo nekonalo.

iPad mini má rozhodně dobrý displej, ovšem otázkou je, s čím jej porovnáváte. Pokud jste zvyklí hledět do iPhone 13 Pro, pracovat na Apple XDR Pro Displeji a večer se dívat na nejnovější OLED televizor, tak kromě toho, že brzo skončíte na očním, jste zvyklí na nějaký standard, který je hodně, ale opravdu hodně vysoko. Jakmile se pak podíváte na iPad mini, váš standard klesne. Je jasné, že je to dáno zejména cenou tohoto zařízení, ale jakmile celý den jezdíte v nejnovějším Bentley, večer se vám už nechce sedat do Superbu, i když je to pořád parádní auto. Pokud máte starší iPad mini a chcete opět zařízení v této velikosti, pak budete nadšeni, protože jste celý den jezdili ve Fábii a nyní si sednete do Superbu. Berte to spíš tak, že i když jste zvyklí mít vše jen to nejlepší, co Apple nabízí a zde vám bude vyhovovat velikost, je na iPadu mini vidět, že to Apple dokáže ještě lépe a vy si toho všimnete. Navíc, cena za iPad mini startuje celkem vysoko, přeci jen se bavíme o iPadu za 14 490Kč , což rozhodně není málo peněz. Na druhou stranu lepší displej u iPadů nabízí jen řada Pro a ta startuje na částce o dalších osm tisíc výše.

Fotoaparát, za který se rozhodně nemusíte stydět

Nikdy jsem moc nechápal lidi, kteří s iPadem fotí. Pokud mi to však u některého modelu dávalo alespoň trochu smysl, byl to právě iPad mini. Navíc není focení jako focení a fotoaparát lze využít na scanování dokumentů, rozšířenou realitu a tak podobně. Apple nenechal v případě iPadu mini nic náhodě a tablet vybavil 12MP širokoúhlým objektivem se světelností ƒ/1,8, který zvládá HDR 3, Live Photos, stabilizaci obrazu, sekvenční focení a v noci můžete využít True Tone blesk. Navíc máte k dispozici 5x násobný digitální zoom. Zní to dobře? A to ještě nevíte jak to natáčí. iPad mini totiž umí natáčet 4K video a to až při 60 snímcích za vteřinu a poradí si i se slow motion při 1080p a to až při 240 snímcích za vteřinu. Stabilizace nechybí samozřejmě ani při nahrávání videa a to až do rozlišení 4K.

Už z technických specifikací tedy jasně vyplývá, že iPad mini nemusíte používat jen na nějaké to focení v kanceláři, ale můžete s ním vyrazit i do ulic nebo do přírody. Ptáte se, proč byste to vlastně měli dělat? Vy asi ne, vy máte v kapse iPhone, ale vaše děti mohou pomocí aplikací poznávat přírodu, fotit si do herbáře různé listy nebo naopak do aplikací pro poznávání přírody fotit zvířata a vy si s ními přitom užijete spoustu zábavy. Fotky navíc budou skutečně koukatelné a dokáže je vyfotit i malé dítě a to zejména díky obrovskému 8,3″ hledáčku. Zde se je tedy potřeba oprostit od vašich zájmů a říct si, že jsou skupiny lidí, ať již děti nebo senioři, kterým se s iPadem bude fotit zkrátka lépe než s iPhonem a dokážou jej využít při spoustě aplikací. Opomenout navíc nemůžeme ani FaceTime hovory. Pokud jste na druhém konci světa, bude hovor s vašimi blízkými vypadat opět mnohem lépe než dřív. iPad mini navíc zvládá takzvané centrování záběru, které udržuje objekt, jenž zvolíte, automaticky co nejvíc uprostřed záběru. To vše zvládá díky širokoúhlému objektivu a možnosti obraz ořezat. Když se navíc rozhodnete scanovat dokumenty, rozhodně se nebudete mít za co stydět a můžete iPadem plnohodnotně nahradit obyčejný scaner.

Co se týká přední kamery, dokáže nahrávat video v kvalitě 1080p při 60 fps a její světelnost je ƒ/2,4, což sice není srovnatelné s FaceTime kamerou iPhone, ale při dobrém světle je videohovor dostatečně kvalitní. Fotoaparát a kamera, kterou iPad mini nabízí, rozhodně nepatří do starého železa a při lepším světle s ní vykouzlíte dobré a kvalitní záběry. Navíc je potřeba brát v potaz to, k čemu budete fotoaparát a kameru v iPadu primárně používat, a to splňuje naprosto dokonale. V galerii se můžete podívat na fotografie pořízené právě iPadem mini poslední generace. Všechny fototgrafie jsou bez jakýchkoli úprav.

USB-C posouvá využití iPadu mini na novou úroveň

Apple dal do výbavy iPadu mini již tradičně nejnovější standard bezdrátového připojení Wi-Fi 6.0 s technologií MIMO a dvojicí pásem na 2,4 GHz a 5 GHz. Pokud jste tedy nešetřili na routeru, máte možnost využít v podstatě nejvyšší možnou rychlost připojení k internetu, co se Wi-Fi týká. Nechybí ani Bluetooth a to ve verzi 5.0. Zde musím vyzdvihnout, že například takové AirPods se k iPadu připojují snad rychleji než je vezmete do ruky a stejně rychle se odpojí a připojí k iPhone 13 Pro v momentě, kdy z hraní na iPadu přejdete na hovor na iPhone. Dříve než hovor zvednete, máte sluchátka připojena k iPhone a můžete začít volat. Někdo by sice mohl namítat, že je již k dispozici standard Bluetooth 5.2, ovšem mám pocit, že na ty naše AirPody, nějaké ty DualSense gamepady a další blbosti, nám bohatě stačí to, co zvolil Apple.

Jednou z největších výhod, kterou přináší USB 3.1, respektive USB-C, je fakt, že díky tomuto portu máte možnost iPad nejen rychleji nabíjet, ale taktéž k němu připojit například GoPro, digitální fotoaparát, čtečku karet, externí disk a v podstatě vše, co vás napadne. Právě port zcela mění možnosti, jak lze iPad využívat a najednou se z něj stává mnohem plnohodnotnější zařízení, které navíc spolu s miniaturními rozměry přináší něco zcela nového. Jste uprostřed trailu s kamarády na kole a sotva si sundáte z hlavy GoPro, můžete jej připojit k iPadu mini, který máte celou dobu v batohu a ani o něm nevíte a záběry okamžitě editujete a pomocí 5G posíláte do světa. Nejde tedy jen o to, že USB-C v iPadu mini dokáže komunikovat rychlostí až 5 Gb/s a podporuje rychlejší nabíjení než Lightning, jde především o zcela nové možnosti, které nabízí. Pokud něco z iPadu mini udělalo plnohodnotný pracovní nástroj, pak je to právě USB-C, za které patří Applu jednoznačně velký palec nahoru!

Magické 5G

Je mi jasné, že pokud nebydlíte zrovna v Bratislavě, Praze, Brně nebo pár dalších městech, pak vás může 5G nechávat zcela chladným. Já mám však nejen doma, ale prakticky všude, kde se běžně pohybuji, možnost 5G využívat, a to v celkem solidní rychlosti a právě proto jsem se na nový iPad mini těšil. Bohužel vzhledem k omezeným dodávkám iPadu jsme na recenzi využili iPad bez 5G připojení s tím, že právě 5G otestujeme a změříme dodatečně. Sám však 5G používám v iPhone 12 Pro a nyní v iPhone 13 Pro a mohu říct, že pokud máte velký nebo neomezený datový balíček, je 5G opravdu znát, není to však nic, bez čeho byste nemohli žít. Více se o 5G při běžném používání dočtete v níže uvedeném článku a informace o rychlosti připojení doplníme jakmile k nám dorazí 5G iPad mini.

Výkon iPadu mini? Na rozdávání!

Jak výkonný je iPad mini? Takřka stejně jako váš nejnovější iPhone 13 Pro. Apple jej totiž osadil skutečně tím stejným procesorem, který dal také do nejnovějšího iPhone té nejvyšší řady. Je to až k nevíře, že jsme se dočkali v těle iPadu mini tak výkonného procesoru. Pokud opomenete na iPad Pro s M1 procesorem, pak není možné aktuálně od Applu koupit iPhone, iPad nebo iPod, který by byl výkonnější než právě iPad mini. Ať už se rozhodnete na něm spustit cokoli, máte to k dispozici dřív, než řeknete švec. Rychlost je to poslední, na co by si mohl někdo stěžovat. Výkon navíc není jen o rychlosti, ale také o výpočtech. Pokud nejste nějaký profesionál, pak věřte, že video z vašeho DJI Air 2S nebo GoPro si na iPadu mini sestříháte a exportujete stejně snadno jako na Macu.

Ať už se rozhodnete dělat cokoli iPad mini vás v tom nebude omezovat. Vím, že to, co nyní napíšu bude znít možná směšně s ohledem na to, že iPhone je ještě menší zařízení a obsahuje stejný procesor, ale opravdu je až neuvěřitelné při pohledu na tu miniaturní placku v podobě iPadu mini, jaký výkon ukrývá. Výkon jsme kromě pocitu také samozřejmě změřili, a to konkrétně nástrojem Geekbench 5, který je nejrozšířenějším a nejpopulárnějším benchmarkem na světě. iPad mini v něm dosáhl výsledku 1591 bodů v rámci Single-Core procesu a 4481 bodů v rámci Multi-Core procesů. Pro porovnání iPhone 13 Pro dosáhl výsledku 1723 bodů při Single-Core a 4812 bodů při Multi-Core procesech. Rozdíl je pak způsoben tím, že zatímco iPad mini má 4 GB operační paměti a procesor A15 na frekvenci 2,93 Ghz, iPhone 13 Pro má 6GB RAM a procesor A15 na frekvenci 3,23 Ghz. Pro porovnání jsem použil ještě iPhone 12 Pro, který dosáhl 1580 bodů v Single-Core procesech a 4029 v Multi-Core procesech.

Výdrž, která vám bude stačit, ale mohla by být lepší

Když si budete pár dní hrát s iPadem mini, zjistíte, že vám jeho baterie tak nějak dostačuje. Pár hodin ráno, pár hodin odpoledne, do toho píšete nějaké ty maily, pracujete a tak dále. V mezičasech si jej vezmete do ruky, abyste vyzkoušeli vše, co potřebujete. To je sice měření v praxi, ovšem tu praxi má každý z nás jinou, a proto jsem testoval baterii při něčem, co alespoň párkrát do týdne udělá každý z nás.

Při testování jsem nechal hodinu hrát video na YouTube ve full-screen režimu s tím, že iPad byl připojen k Wi-Fi. Jas displeje byl nastaven na maximum, ovšem zcela upřímně řečeno v případě iPadu mini, pokud chcete mít u videa jas, tak jej skutečně budete mít vždy nastaven na 100 % s výjimkou noci. Během přehrávání si iPad vzal za hodinu přesně 20% baterie z čehož plyne, že by v tomto režimu dokázal přehrávat video pět hodin. Apple sice uvádí, že by to měl iPad dokázat dělat až 10 hodin, ovšem to se bavíme o videu, které je stažené v iPadu, sníženém jasu a vypnuté Wi-Fi. Realita je tedy taková, že s novým iPadem mini můžete sledovat video na YouTube pět hodin, v případě, že vám stačí výrazně nižší jas, jste schopni tuto dobu navýšit o zhruba 30 minut.

Reálně se při hraní her, zaplé Wi-Fi a plném jasu dostanete vždy na zhruba pět až šest hodin výdrže, což z iPadu mini nedělá zařízení, které by mělo celodenní výdrž, ať už to v pojetí Applu znamená cokoli. To, zda vám pět hodin za den na iPadu mini stačí nebo ne, to už musí posoudit každý sám. Já si myslím, že vzhledem k velikosti iPadu se nejedná v tomto případě o zařízení, na kterém byste byli schopni pracovat a používali jej například místo MacBooku na celodenní práci. S ohledem na to, mi nepřipadá výdrž baterie nijak špatná, ovšem na druhou stranu dostat se tentokrát na hodnoty, které Apple uvádí v popisu produktu, se mi ukázalo jako něco, co je reálné opravdu jen za extrémně specifických podmínek. U nových iPadů nebo MacBooků to přitom nebyl žádný problém i v případě, kdy jste nedělali přesně to, co Apple a i tak jste se dokázali přiblížit nebo dokonce překonat výdrž, kterou společnost uvádí.

Co se nabíjení týká, k iPadu dostanete v balení USB-C/USB-C kabel a také světe div se 20W USB-C adaptér. Ten asi letí nějakým jiným letadlem nebo lodí, než ten, co z ekologických důvodů chybí u iPhone. Pomocí tohoto adapteru dokážete nabít iPad mini za hodinu z nuly na 70%, což rozhodně není špatný výsledek a celé nabití iPadu tak s přiloženým adaptérem zvládnete za zhruba 100 minut s tím, že posledních 20 % se pochopitelně nabíjí pomaleji. Rychlost nabíjení tedy příjemně překvapila.

Software šitý horkou jehlou

Víte, jak jsme se před pár lety smáli přístrojům s Androidem za to, že i když mají často dobrý hardware, kazí jim to software? Nechci být zlý, ale mám pocit, že v případě iPadu mini jsem se dočkal toho stejného. Prosím, nepište mi do komentářů, že je to chyba vývojářů a že za to Apple nemůže. Já jsem uživatel a věřte mi, že když koupíte vaší mamince iPad, nebude vůbec tušit, že za jednotlivými aplikacemi stojí nějací vývojáři. To, co mi vadí ze všeho nejvíc je fakt, že ať spustíte skutečně jakoukoli aplikaci, včetně těch deseti nejstahovanější v App Store, tak ani jedna nevyužije celou plochu displeje, ale vždy se díváte na okraje, kde zkrátka svítí LCD displej a vy tak máte dva rámečky. Jeden fyzický a druhý v podobě svítícího pruhu z LCD, který navíc na rozdíl od OLED je skutečně patrný a vadí vám se na něj dívat. Alespoň těm deseti nejstahovanějším aplikacím, které povětšinou patří firmám, jenž jsou velikostně podobné jako Apple, mohli pánové z Cupertina říct, jaký chystají displej a ať na něj připraví aplikace. Chápu, že se asi dočkáme aktualizací, ale kdy a u jakých aplikací?

Těch věcí, kdy není využit displej tak, jak by mohl – ať už ze strany vývojářů, kteří za to tentokrát nemohou nebo ze strany Applu – je celá řada. Už jen ikony na ploše, které jsou titěrně umístěné uprostřed a na bocích nic není. Proč si Apple nedal tu práci a neudělal pět ikon vedle sebe, když čtyři je málo a šest moc? V aplikacích jako je Mail a tak podobně je vidět, že software není dotažený přímo na daný iPad, ale Apple zkrátka jen vzal něco, co měl a nějak to narouboval na nový displej. Za mě je to obrovská škoda a kromě zpracování je to další věc, která mi připadá, že iPad mini místo toho, aby jej ukázala v nejlepším světle, sráží naopak níž a níž.

Resumé

Všemi těmi řádky jsem chtěl tak nějak říct, že i když se při představení mohl iPad mini jevit jako menší verze iPadu Pro, tak jej tak rozhodně nemůžete vnímat. iPad mini má neuvěřitelný výkon, neskutečnou váhu a v ruce působí opravdu jako hračka ze sci-fi filmu. Na druhou stranu však vzhledem ke své ceně nabízí řadu kompromisů, na které zkrátka budete muset přistoupit. Je to úžasný tablet, který je jen pár krůčků od toho, aby si mohl říkat iPad mini Pro, ovšem někoho těch pár krůčků může odradit. Naopak ti, kteří chtějí malý, kompaktní tablet a nepotřebují naprostou dokonalost v každém směru, budou nadšeni. Za své peníze dostanete hračku nabušenou výkonem. Jen musíte myslet na to, že to Apple umí i líp, ovšem jen ve větší úhlopříčce.

