Vyzkoušeli jsme, jak využitelné je 5G na iPhonu 12 Pro v reálném životě

I přes to, že mám iPhone 12 Pro v podstatě od prvního dne, kdy byl dostupný, až nyní mě napadlo vyzkoušet 5G v rámci běžného dne. Samozřejmě jsem 5G testoval do recenze iPhone 12 Pro, ovšem až nyní jsem se dokopal k tomu, abych vyzkoušel, jak ovlivní zapnutí 5G místo 4G LTE můj běžný den s iPhonem. Zajímá mě samozřejmě jednak, jak reálně pocítím rychlost, která by měla být řádově jiná než v případě LTE, na běžné věci, které s iPhonem denně dělám a zároveň, jakým způsobem tento režim ovlivní výdrž baterie.

První problém s 5G nastal hned ráno. Každý den začínám pětikilometrovou procházkou se psem, během které si volám s Jirkou a řešíme pracovní záležitosti. Chodím na Bergu, což je okrajová část Bratislavy a jak ví každý, kdo byl v Bratislavě déle než týden, je hlavní město Slovenska doslova obklíčeno Maďarskem a v tomto případě Rakouskem. I přesto, že chodím v podstatě po hranici mezi Slovenskem a Rakouskem, signál mám vždy vynikající a hovor je perfektní. Když jsem však vyrazil na stejnou procházku s 5G, začal se hovor dost často ztrácet a přerušovat. Přitom jsem šel stejnou trasou, kterou chodím už několik let den co den. Problém je v tom, že zatímco 4G a Wi-Fi má chytrý přepínač, který automaticky v případě ztráty signálu Wi-Fi zapojí 4G, tak v případě 5G můžete sice 5G buď zapnout, vypnout a nebo jej nechat v automatickém režimu, ten však funguje pouze tak, že když dochází ke zbytečné spotřebě baterie, tak se 5G přepne na 4G. Automatické přepínání nereflektuje sílu pokrytí 5G a tak se telefon snaží zuby nehty držet 5G i tam, kde již signál není ideální a 5G by bylo dobré automaticky nahradit za 4G. To však telefon sám od sebe neudělá. Já jej měl celý den nastaven tak, že bylo 5G zapnuto.

Během dne jsem pak byl v pracovně, kde mám 5G bez jakýchkoli problémů a v rychlosti, která je opravdu zcela jinde než u 4G. Problém je v tom, že jsem jej jaksi neměl jak využít a to i pře to, že mám neomezený FUP limit. Jen pro testování jsem si tak stáhl pár aplikací a her z App Store a zde musím uznat, že je rychlost stažení prakticky jakkoli velkého souboru vyšší než rychlost samotné instalace aplikace. Rychlost stahování je zkrátka neuvěřitelná a pokud vás nelimituje FUP a chcete stáhnout něco opravdu rychle, je 5G neuvěřitelný pomocník. To stejné navíc neplatí jen pro stahování souborů, her nebo aplikací ale například i pro komunikaci vašeho telefonu s iCloudem. Zálohování je bleskurychlé a například pokud používáte Photo Stream, tak díky 5G nemusíte čekat až se vám načtou fotografie z iCloudu v plné kvalitě, máte je totiž dostupné v nejvyšší kvalitě okamžitě a vaše knihovna fotografií a videí, i když je na iCloudu, tak funguje 1:1 tak, jak když máte vše uloženo přímo ve svém telefonu.

Jistý efekt pak můžete pozorovat i například při přehrávání YouTube videa, kdy i při nejvyšší možné kvalitě můžete přepínat videa naprosto neomezenou rychlostí a v momentě, kdy kliknete na další video tak se spustí a v ten stejný moment můžete načíst jakoukoli minutu daného videa a vše jede opravdu bez jakéhokoli čekání. Velmi podobně to je sice i u 4G, ovšem u 5G je vidět ještě rychlejší odezva, která je již sktuečně tak rychlá, že jediné, co ji omezuje jste vy sami. Na druhou stranu musím zcela upřímně říct, že rozdíl mezi 4G a 5G sice například u přepínání videa na YouTube je, ale je to takový rozdíl, který v podstatě postřehnete, ale není to nic, kvůli čemu byste si řekli, že musíte stůj co stůj mít 5G. Největší rozdíl poctíte skutečně v momentě, kdy pracujete s velkými soubory nebo v momentě, kdy načítáte fotky a videa z iCloudu přes Photo Stream. Musím navíc reflektovat úvod tohoto článku a narovinu napsat, že Photo Stream běžně nepoužívám a aplikace a hry instaluju tak dvě do měsíce a i to je asi přehnané. Sledování YouTube sice dělám dnes a denně, ovšem že bych měl potřebu co nejrychleji přepínat jedno video za druhým, to opravdu ne.

Rychlost 5G versus 4G LTE

Všichni víme, co slibují marketingové řeči jednotlivých operátorů a výrobců 5G telefonů. Mě však mnohem víc zajímá realita a to konkrétně tam, kde se běžně pohybuji. Rychlost připojení jsem měřil v Bratislavě v části Karlova Ves. Pro měření jsem použil aplikaci Speedtest. Ta ukázala při 5G připojení rychlost stahování dat 371 Mbps a odesílání dat 49,2 Mbps s pingem na úrovni 11 ms. V rámci 4G jsem pak dosáhl hodnoty stahování dat 253 Mbps a odesílání 27,4 Mbps s pingem 15 ms. Obě měření jsme provedl ihned po sobě, tedy v prakticky stejný čas. Je nutné podotknout, že u 5G je v současné době velmi zásadní, kdy konkrétně se nacházíte, jak daléko jste od vysílače a tak dále. Zatímco 4G již nyní prakticky nevykazuje nějaké zásadní rozdíly v rychlosti mezi tím, kdy jste na místech vzdálených od sebe 100 metrů, v případě 5G může být rozdíl 100 metrů také rozdílem 100 Mbps nahoru i dolů. Pokud jste tedy v Bratislavě, Praze nebo dalších městech se svým iPhone 12 Pro naměřili zcela jiné hodnoty na 5G, je to rozhodně možné.

Výdrž baterie iPhone 12 Pro s 5G

Protože telefon přes den téměř nikdy nenabíjím a používám jej poměrně dost a to zejména na volání, sledování videí, občas nějaké to focení a tak dále, končí většinu dní tak, že kolem osmé až deváté hodiny večer hlásí 10 % baterie. Což mi většinou stačí k tomu, aby jej dal na nabíječku až v momentě, kdy jdu spát. Nutno podotknout, že mám stále zapnuté polohové služby, jas na 100%, místo Wi-Fi používám většinou LTE a mám samozřejmě stále aktivní Bluetooth. V podstatě tedy při 4G LTE vydrží telefon celý den i přesto, že mám zaplé naplno v podstatě vše, co jej vybíjí.

Když jsem měl celý den vše nastavené stejně a dělal jsme v podstatě to stejné co každý den s jedinou výjimkou, zapnutým 5G, dopadl telefon co se výdrže baterie týká velmi podobně. Upřímně musím říct, že mě to zarazilo, ale v mém případě se skutečně aktivní 5G příliš na výdrži telefonu nepodepsalo a to i když jsem jej používal stejně jako každý den. Na druhou stranu musím řict, že dle mého názoru používám telefon tak, že jej vytěžují jiné věci víc než samotné datové připojení a tak se až tolik rozdíl mezi 4G a 5G nepodepsal. Den skončil s tím, že jsme měl večer okolo osmé hodiny 10% baterie, což je téměř stejné jako každý den.

4G versus 5G

5G tedy oceníte zejména v případě, kdy buď používáte Photo Stream a nebo posíláte opravdu velké objemy dat. Pokud jste fotograf, co někde v terénu, kde je 5G, nafotí sérii fotek ve vysokém rozlišení a poté je chce poslat do redakce, pak se 5G jednoznačně na vaší práci promítne. Pokud jste běžný uživatel iPhone a používáte jej podobně jako já, pak si jej můžete nechat zapnuté, protože alespoň co jsem já pozoroval, tak výdrž baterie nijak rapidně neovlivní, na druhou stranu vám ani nijak rapidně nezmění život.