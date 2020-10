Recenze iPhone 12 Pro: Nejchytřejší telefon, který kdy Apple vyrobil

I přes všechny překážky, které nám letošní rok nachystal, jsme se přece jen nakonec dočkali recenze iPhone 12 Pro. Se svým novým iPhonem jsem strávil uplynulý týden, vzal jsem jej na noční procházky, zajeli jsme si společně pár kol na Red Bull Ringu a vyvětral jsem jej v rakouských Alpách. To vše jsem poctivě dokumentoval, dělal si poznámky a snažil se přijít na to, v čem je jiný než jeho předchůdci. Co se za ten rok změnilo a zda se vyplatí přejít na nový model nejen těm, kteří mají starší telefon od Applu nebo se chtějí podívat od Androidu k iOS, ale i těm, kteří nosí v kapse iPhone 11 Pro? Pevně doufám, že se mi podařilo na tyto otázky najít dostatečné odpovědi, které vám pomohou při rozhodování, zda investovat minimálně tři desítky tisíc do nového iPhone 12 Pro.

Balení a hranatý design

Nikdy by mě nenapadlo, že nejkontroverznější novinka u nového iPhone bude jeho balení. Apple opět jednou stanovil trend pro příští roky a udělal to, co si může dovolit pouze on ze své pozice. Nechci se příliš bavit o tom, že vynechání sluchátek a nabíječky v balení zabalil do řečí o ekologii. Je jedno, proč to udělal, zkrátka nabíječku ani sluchátka už v balení s novým iPhonem nenajdete a myslet si o tom může každý co ho jen napadne. Balení je rozhodně zajímavé a malá krabička je sexy, ovšem přece jen minimálně ta nabíječka mi tak nějak schází – zvlášť, když v balení je dodáván kabel s USB-C koncovkou, kterou skutečně řada uživatelů mít doma na svém adaptéru nemusí. Mají ji pouze ti, kteří mají MacBook, iPad Pro a nebo iPhone 11 Pro. V balení naleznete pouze kabel, telefon a miniaturně zpracované návody a jednu nálepku s logem Applu.

Osobně jsem sáhl po iPhone 12 Pro v barvě tichomořská modrá, jak tuto tmavě modrou variantu označuje sám Apple. I když se všechny barvy mírně liší od těch, které nabízel iPhone 11 Pro, je právě tichomořská modrá jedinou skutečně novou barvou v nabídce Applu. Kromě modré, jenž nahradila zelenou, máte dále k dispozici šedou, zlatou a stříbrnou. Co se nové modré barvy týká, záleží strašně moc na tom, jaké světlo na ni dopadá. V závislosti na tom se barva mění od sytě modré až téměř k černé nebo šedé barvě. Sám však patřím mezi ty, kteří vidí barvu svého telefonu zhruba 10 vteřin mezi tím, než jej vybalí z krabičky a vloží do obalu. Nové barvy jsou vždy velkým hitem a všichni očekávají, s čím Apple přijde, ovšem nakonec skutečně drtivá většina lidí stejně používá obal a tak si myslím, že barva není to, na čem by nějak extra záleželo.

Pokud zvolíte modrou barvu stejně jako já, budete mít modré také okraje telefonu nebo chcete-li jeho boční strany. Nevím, zda bych neměl navštívit očního lékaře, ale mě zkrátka připadají boční strany černé a jen při hodně povedeném odlesku světla se tváří jako modré. Telefon je pak z přední strany vždy celý černý bez ohledu na barvu zad. Apple sice uvedl, že zmenšil rámečky telefonu, které dělí displej od šasi, ovšem vzhledem k tomu, že předchozí telefon měl hrany zaoblené a nyní jsou ostré, příliš vnímat zmenšené hrany bohužel nebudete a když si pustíte například video přes celý displej, stále jsou na můj vkus okraje příliš velké. Nezměnil se ani výřez ukrývající přední kameru, Face ID a další senzory.

Samotný displej telefonu se zvětšil o 0,3″ oproti předchozí generaci. Jedná se však o zvětšení, kterého si příliš nevšimnete a to nejen co se velikosti telefonu týká. Ta je totiž taková, že je telefon i nadále možné používat jednou rukou a oproti iPhone 11 Pro vám v ruce nebude připadat o nic moc větší. Nezvětšil se však pocitově ani co se sledování displeje týká. Rozdíl 0,3″ je sice poměrně velký, ovšem jen na papíře. Pokud oba telefony položíte vedle sebe, pak samozřejmě uvidíte, že 12 Pro je větší, ovšem při jejich samostatném používání příliš rozdíl nepoznáte.

To by mi však ani tak nevadilo. Co mi ale v souvislosti s větším displejem vadí, je fakt, že jej Apple nedokázal nijak využít. Samozřejmě, že hry a filmy budete mít větší, protože jsou přes celý displej, ale aplikace, zejména pak ty nativní nedokáží, větší displej využít nijak a jediné, co dokázaly v Applu vymyslet, je fakt, že na horní a spodní část displeje přidali zkrátka prázdné místo, které působí poměrně směšně. Podívejte se sami v galerii v tomto odstavci, jakým způsobem vypadají nativní aplikace na iPhone 12 Pro. Všechny totiž zkrátka jen zvětšily prázdný a už tak nevyužitý pruh na konci displeje a na jeho vrchu. Místo toho, aby Apple roztáhl obsah uprostřed displeje, jen přidal proužek na jeho konec, což ruku na srdce, není zrovna využitý potenciál většího displeje.

Upřímně nevím, zda je to novou modrou barvou, nebo ostrými okraji telefonu, ale musím uznat, že když se podíváte vedle sebe na 11 Pro a 12 Pro, pak novější model působí mnohem preciznějším dojmem zpracování a i když i předchůdce byl na té nejvyšší úrovni, při pohledu na 12 Pro máte pocit, že držíte v ruce ještě o něco prémiovější produkt. Sice mu samozřejmě nechybí čočky objektivu, které stále vyčnívají z těla, ale vše zkrátka vypadá tak nějak poctivěji, precizněji a odolněji. S odolností se pojí také nová nano-keramická vrstva, kterou Apple pokryl displej telefonu. Ta ve spojení s hranatým designem zaručuje 4x větší odolnost displeje vůči rozbití při pádu. Mě samotnému 11 Pro padnul na zem asi 20x a vždy jsem měl štěstí a stačilo jej zvednout a fungoval dále. Ovšem pokud patříte mezi ty, kteří měli smůlu a telefon jim nevydržel, pak by to mělo být v případě 12 Pro lepší. Osobně jsem však odolnost naštěstí zatím neměl možnost otestovat.

Osobně nejsem příliš velkým příznivcem ostrých hran a 11 Pro mi do ruky pasoval výrazně lépe a celkově mi přišlo, že se mi se zakulaceným telefonem lépe funguje. Věci jako vytahování iPhonu z kapsy a podobné záležitosti mi přišly pohodlnější, ovšem rozumím plně tomu, že se najde spousta lidí, kteří to mají přesně naopak a u zakulaceného telefonu si stěžují na to, že jim klouže v ruce. Nejen hrany, ale i povrch samotného iPhone 12 Pro přispívá k tomu, že mnohem méně klouže a drží se výrazně pevněji než jeho předchůdci. Jiný je také pocit, který budete mít při používání displeje. Ten je nyní totiž pocitově stejný, jako když prstem přejedete po perfektně umyté skleničce právě vytažené z myčky.

Prst se po displeji nepohybuje tak lehce, jako u předchozích modelů. Tím nechci říct, že by se zasekával, ale pohyb po displej je díky tomu preciznější. To stejné, co o displeji, platí i o zádech telefonu, které jsou drsnější než u předchůdce a opět méně kloužou. Otisky prstů se pak na zádech téměř nedají udělat a když už je uděláte, díky matnému povrchu nejsou příliš vidět. Zato boky telefonu se upatlají snad jen tím, že se a ně škaredě podíváte. Displej je pak proti otiskům o něco málo odolnější než předchozí modely.

5G a LiDAR: nenaplněný potenciál

Jednou z největších novinek, které se ukrývají v těle samotného telelefonu je podpora 5G. Apple podporuje konkrétně standard mmWave, se kterým můžete skutečně dosáhnout rychlosti připojení až 4 Gb/s. Má to však řadu omezení a tím zřejmě nejpodstatnějším pro našince je fakt, že v ČR právě tento standard není k dispozici. Místo toho je zde k dispozici výrazně pomalejší standard Sub-6GHz, který však Apple také podporuje. Připojit se s iPhone 12 Pro v ČR/SR k 5G sice můžete, ovšem musíte se smířit s výrazně nižší rychlostí, než kterou Apple prezentoval, a musíte pak zejména patřit mezi vyvolené, kteří mají operátora, jenž 5G podporuje a žijí ve městě, ve kterém jej podporuje. Osobně bohužel mezi tyto lidi nepatřím a tak jsem nemohl reálně změřit, jakou rychlostí máte možnost v ČR/SR surfovat přes 5G. Jedná se rozhodně o perfektní novinku, která vás však může prozatím nechat klidnými a pokud nejste maniak se skutečně neomezeným datovým tarifem, nikoli tím, který za neomezený název maskuje FUP 20GB, pak vám může být podpora 5G skutečně jedno.

Senzor pro mapování okolí LiDAR lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejzajímavějších technologií, kterou Apple v posledních letech představil. Jelikož je zjednodušeně řečeno 3D skenerem okolí telefonu před fotoaparátem, asi vás nepřekvapí, že jsou data z něj využívána právě pro potřeby fotoaparátu – a to jak přímo, tak i svým způsobem nepřímo. V prvním – tedy přímém – případě těží z LiDARu fotoaparát při ostření a to konkrétně při zhoršených světelných podmínkách, kdy jste díky němu schopni fotografovaný objekt zaostřit daleko rychleji než u starších telefonů. Rozdíl v rychlosti ostření jsem samozřejmě také testoval a můžu říci, že vidět skutečně je. Kdybych pak měl vypíchnout určitý typ fotky, u kterého je LiDAR skutečně nepostradatelným pomocníkem, jsou to noční portréty, které jsou díky němu daleko lépe doostřené než u všech předešlých iPhonů. Pokud nicméně v noci nefotíte, LiDAR prakticky neoceníte, jelikož je při dobrém světle neaktivní.

Kromě přímého využítí LiDARu u fotoaprátu jej uplatníte i v aplikacích pro rozšířenou realitu, které jsou nyní díky němu schopné daleko lépe mapovat okolí kolem vás a do něj například zasazovat AR objekty, které pak působí v prostoru daleko realističtěji. V App Store pak lze nalézt i pár aplikací, které jsou určeny přímo pro LiDAR, díky čemuž lze jeho schopnosti využít naplno. Parádními aplikacemi jsou třeba LiDar Scanner 3D nebo Room Scan Pro, pomocí kterých jste schopni jednoduše a především pak precizně zmapovat váš byt či dům, a z takto získaných dat pak můžete následně vytvořit plány, které poslouží například pro reorganizaci nábytku či jiné domácí upgrady. Funkce LiDARu jsou tedy ve výsledku vcelku zajímavé, ale na druhou stranu se nedokážu ubránit pocitu, že pro obyčejné lidi zkrátka zatím smysl nedávají. Jasně, realističtější AR je super, pomoc při focení zrovna tak a možnost zpamovat si jednoduše příbytek taktéž, ale jak často vlastně tyto věci v reálném životě využíváte? Já velmi málo a nemyslím si, že budu v tomto směru výjimka.

Výdrž a nabíjení

Nad výdrží baterie visel otazník od chvíle, kdy se na webu Applu objevila informace o tom, že iPhone 12 Pro vydrží přehrávat video o hodinu méně, než iPhone 11 Pro. Realita je taková, že mi iPhone 12 Pro vydrží celý den běžného používání při zapnutém 4G/Wi-Fi, Bluetooth a jasu na 100%. Telefon příliš nešetřím a dost často telefonuju, sleduju videa a i v autě si pouštím videa do AirPods a tak podobně. Vstávám v 6:30 a den začínám zhruba hodinu a půl dlouhou procházkou, kterou celou protelefonuji se šéfredaktorem LsA. Následně pak telefon k hovorům používám přes den další zhruba hodinu a půl. Kromě toho často sleduji sociální sítě, pouštím si videa a tak dále. Přesto večer, když jdu do postele, mám v baterii ještě zhruba 10 až 15 % baterie.

Realita je tedy taková, že telefon vydrží celý den. Bohužel na dva dny výdrže se máte šanci dostat jen v případě, kdy budete mít jas na 50 %, budete mít vyplé 4G a Bluetooth a telefon budete používat víceméně pouze na volání a sem tam nějaké ty maily. Jednodenní výdrž však zvládne iPhone 12 Pro stejně nebo ještě o fous lépe než jeho předchůdce, ovšem nic víc v oblasti výdrže bohužel očekávat nelze.

Bohužel, co se nabíjení týká, zde se Apple příliš nepředvedl. iPhone 12 Pro nabijete pomocí kabelu za zhruba hodinu a půl, tedy za zhruba stejnou dobu, za kterou jeho předchůdce. Samozřejmě můžete použít adaptér od MacBooku a rychlost nabíjení zlepšit, ovšem není to nic, co byste měli kvůli výdrži baterie dělat pravidelně. Osobně razím názor, že nemá důvod baterii příliš řešit u produktu, který stejně za rok nebo dva vyměním, a tak bych raději než její dlouhodobou životnost přesahující dva až tři roky uvítal možnost rychlého nabíjení. Žijeme přece jen v době, kdy konkurence dokáže nabít telefon z 0 na 100% za 30 minut a na baterii se to ani po roce používání příliš nepodepisuje.

Apple však, co se nabíjení týká, je zatím stále konzervativní a raději se snaží zachovat co nejlepší životnost baterie po co nejlepší dobu a tak nechce experimentovat. Je škoda, že nic jako skutečně rychlé nabíjení tak telefon nenabízí. Zrychlené není ani bezdrátové nabíjení, pokud tedy nepoužijete MagSafe nabíječku, jejíž samostatnou recenzi si můžete přečíst přímo zde.

Výkon, který neuvidíte, až na jednu výjimku

Až o 50 % rychlejší CPU a GPU než jakýkoli jiný čip v iPhone. 11,8 miliard tranzistorů. Až o 80 % rychlejší Neural Engine. Až o 70 % rychlejší akcelerátory strojového učení. První 5nm čip na trhu. 16jádrový Neural Engine. To je to, čím se Apple chlubí přímo na svých webových stránkách. Zní to fantasticky, co říkáte? Ne? Vždyť je to to, za co mimo jiné platíte a tak to zkrátka fantastické být musí, říká to totiž přece Apple. Ovšem, když pak vezmete do ruky iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro, nemáte šanci postřehnout nic z toho, co se píše výše s výjimkou fotoaparátu, který je skutečně u dvanáctky rychlejší, lepší a výkonnější.

Je super, že zde všechny ty věci máme a Apple opět posunul možnosti toho, co je možné v oblasti mobilních čipů vytvořit. Problém je však v tom, že drtivá většina lidí, stejně jako já, nemá šanci postřehnout prakticky jakýkoli rozdíl v rychlosti u posledních dvou až tří generací telefonů. Aplikací, které tento výkon využívají, je velmi málo a stále mi to, co se děje okolo čipů v iPhonech, připadá jako příprava na něco obrovského, například na to, až bude Apple schopen dopočítávat pomocí procesoru nejen fotografie, ale také video. To však stále neumí a proto mi zatím připadá, že sice skvělé, že máme rychlý a bezesporu úžasný čip, ale tak nějak jej nemáme kde využít a ocenit.

Na druhou stranu musím říct, že telefon je přece jen v některých věcech rychlejší než jeho předchůdce. Odemykání pomocí Face ID je naprosto instatní a i když se vám to tak možná zdálo i u iPhone 11 Pro, tak věřte, že iPhone 12 Pro vám ukáže, že to přece jen jde ještě rychleji. Věci jako je Find My Phone nebo například iCloud, jsou také o poznání rychlejší. Samozřejmě pocitově je rychlejší i přepínání aplikací a jejich načítání, ale zde, je jen těžké to postřehnout. Naopak to, v čem je iPhone 12 Pro až neuvěřitelně rychlý a příliš tomu nerozumím je internet. Je jedno, zda jste na 4G nebo na Wi-Fi. Jakmile načtete stránku, její načtení je naprosto instatní. I když neobsahuje nový telefon z dílny Applu podle specifikací na oficiálních stránkách společnosti co se připojení k internetu ať už přes Wi-Fi nebo 4G žádné novinky, rychlost jakou načítá stránky, prochází Spotify, Apple Music nebo App Store je zkrátka neuvěřitelná.

Neomezené možnosti díky MagSafe

Apple má jednu obrovskou výhodu, kterou nemá nikdo jiný na této planetě. Když uvede téměř cokoli, stane se z toho okamžitě obrovský hit a desítky až stovky výrobců příslušenství na novinky, které Apple představí, okamžitě reagují. Magnety nejsou ničím novým – vzpomeňme si například na Moto Mods od společnosti Motorola. Ovšem Motorola není v pozici Applu a tak i když přišla s tímto řešením dříve, má zkrátka smůlu. Apple dokáže udělat z MagSafe hit jako nikdo jiný na světě. Magnet ukrytý v těle telefonu společně s NFC čtečkou sice dnes umí připojit jen nabíječku MagSafe, pár obalů a něco, co Apple hrdě označuje jako peněženku, ovšem to, co přijde za pár týdnů a měsíců, budou stovky až tisíce nejrůznějších vychytávek, díky kterým budeme mít možnost k zádům iPhone 12 Pro připevnit vše od výmyslu světa.

MagSafe na zádech iPhone mi na rozdíl od samotné nabíječky MagSafe dává obrovský smysl a těším se, až budu mít možnost telefon připevnit ke stojánku, do auta, na kolo nebo kamkoli jinam jen pomocí magnetu. Navíc se objeví rozhodně i řada dalšího příslušenství, které si nyní ještě ani neumíme představit. Osobně si nemyslím, že je MagSafe pouze cestou k iPhone bez konektoru, i když s tím určitě souvisí, ale je to zkrátka další možnost, jak telefon vybavit příslušenstvím a to extrémně pohodlně a elegantně.

Perfektní fotky, které vyfotí kdokoli a kdekoli

Tím nejlepším, co nový iPhone 12 Pro nabízí, je jednoznačně fotoaparát a zejména pak to, jakým způsobem k němu Apple přistupuje. Víte, bavit se o počtu megapixelů, věrnosti barev a všem tom ostatním je velmi složité a nemám pocit, že by to v této recenzi mělo smysl. Drtivá většina lidí totiž udělá fotku iPhonem a pošle ji na sociální sítě nebo přes iMessage na další iPhone. Nikdo, kdo má doma iMac s 5K displejem nebo XDR Pro Display se nebude věnovat tomu, aby si tyto fotky prohlížel na daných displejích a hledal na nich chybičky. Ty tam totiž jednoznačně jsou, ale vám to může být tak nějak jedno, protože na displeji vašeho iPhone nebo iPadu vypadají fotky z iPhone 12 Pro jedinečně!

iphone 11 pro test photo iPhone 11 Pro iPhone 12 pro test photo iPhone 12 Pro

Apple dokázal vytvořit fotoaparát, u kterého je jedno, zda jej dáte do ruky profesionálnímu fotografovi, nebo vašemu pětiletému synovi. Udělal fotoaparát, kterému je jedno, zda fotíte portrét, nebo jste právě na závodním okruhu a fotíte auto svištící 300 km/h. Je jedno, zda fotíte skejťáka v pohybu při západu slunce, nebo plechovku Red Bullu položenou na stole. Výsledek bude vždy a za všech okolností vypadat skvěle. To je to, co Apple zlepšil oproti předchozí generaci a je to to nejdůležitější, co oceníte. Nemá cenu se zde bavit o ničem jiném než o tom, jak bude fotit miliarda lidí na světě. Pokud se mezi ně neřadíte, kupte si Leicu nebo zrcadlovku a pak si své fotky prohlížejte na referenčním displeji a vychytávejte detaily. Pokud ale chcete stejně jako ta miliarda lidí udělat perfektní fotku během pár vteřin, pak budete z iPhone 12 Pro nadšeni.

Apple udělal fotoaparát v iPhone tak neuvěřitelně univerzální, že nemusíte vůbec nic nastavovat, nemusíte nic řešit, zkrátka jej pouze vytáhnete z kapsy a fotíte. Máte jej vždy u sebe a můžete jej použít kdykoli bez toho, aniž byste museli nad čímkoli přemýšlet. Ano, je pravda, že fotky si stále nebudete mít možnost dát na pozadí vašeho 5K iMacu, protože byste poznali, že nejsou dokonalé, ale když je pošlete kamarádům přes iMessage nebo je dáte na Instagram, pak budou vypadat zatraceně dobře a je úplně jedno, co na nich zrovna bude. Rychlost, jakou funguje fotoaparát, je neuvěřitelná a nabízí vám zcela nové možnosti jak zachytit zkrátka cokoli, co se právě děje před objektivem.

Pokud jste v některé recenzi četli, že rozdíl mezi fotografií z iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro není zase až tak velký, je to pravda a přiznávám to i já. Rozdíl totiž není v samotné fotografii, ale v tom, jakým způsobem vzniká a co vám fotoaparát umožňuje. iPhone 12 Pro totiž umí daleko víc odpouštět to, že se vám třepou ruce, že se objekt, který fotíte, pohybuje extrémně rychle, že svítí špatné sluníčko a že jste fotili v momentě, kdy zkrátka nebylo vše dokonalé. Pokud vezmete dvě připravené fotky, které vznikaly 10 minut a jedna bude z iPhone 11 pro a druhá z iPhone 12 Pro, pak nepoznáte příliš velký rozdíl. Ten poznáte v momentě, kdy si oba telefony vezmete stejně jako já na procházku, na závodní okruh, na večeři a budete mít možnost porovnat, jak rozdílný je způsob, jakým vám iPhone „umožňuje“ fotit. Pro mě osobně je iPhone 12 Pro tím nejlepším fotoaparátem na světě pro miliardy lidí. Znovu zdůrazňuji, že pokud máte k fotografování vztah, běžte a kupte si Leicu za 200 tisíc nebo nějakou zrcadlovku. Pokud však chcete cvakat fotky kdykoli a kdekoli bez toho, aniž byste měli při sobě cokoli jiného než iPhone, pak jste na správné adrese.

iPhone 12 Pro night mode Noční režim iPhone 12 pro night Bez nočního režimu

Apple zdokonalil také noční režim, který je o něco málo rychlejší, při samotném focení se záběry nesekají a výsledek by měl být podle Applu lepší než u 11 Pro. Správně zachytit noční režim je velmi obtížné. Ten totiž nejlépe odprezentuje fotografie pořízená ze stativu, kdy máte jistotu, že nikdo s telefonem skutečně nehýbal a telefon se nemusel spoléhat pouze na svoji vlastní stabilizaci. Takové fotky však v reálném životě příliš dělat nebudete a tak jsem schválně fotil v naprosté tmě z ruky. Fotky v nočním režimu vypadají poměrně dobře a je nutné vždy brát v potaz to, že bez tohoto režimu byste zkrátka vyfotili jen černou barvu s pár odstíny šedé. Ovšem zrovna zde jsem kromě možnosti použít noční režim i u ultraširokoúhlého objektivu nějaký velký rozdíl oproti předchozí generaci nepozoroval.

iPhone 12 pro photo test Bez nočního režimu iPhone 12 Pro night mode Noční režim

Fotografie z iPhone jsou skvělé nikoli díky skvělému čipu nebo objektivu, ale zejména díky výkonu telefonu. Jedná se ostatně o jedinou věc, u které máte šanci postřehnout, že se výkon telefonu skutečně posunul. Plně chápu, že se najdou tisíce lidí, kteří budou nevěřícně kroutit hlavou a říkat si, že fotografie je přece z latiny přeloženo malování světlem, které nemá nic společného s nějakým procesorem a výkonem telefonu. Ani nevíte, jak moc vám rozumím! Však i já jsem si raději koupil Leicu Q a iPhone používám jen, když u sebe zrovna svůj foťák nemám. Ovšem vás pár tisíc si bude chtě nechtě muset uvědomit, že pro miliardy ostatních je zde iPhone. Je zde pro všechny, kteří chtějí aby jejich fotky vypadaly skvěle a je jim jedno, jak toho dosáhnou. Je jim jedno, kde je „pravda“ a vůbec je nezajímá, jak vypadala realita, když fotku fotili. Chtějí zkrátka perfektní výsledek bez ohledu na cokoli jiného.

Vyjímečný zvuk a obraz

Novinka nabízí také vylepšený záznam videa a to poměrně zásadním způsobem. iPhone 12 Pro totiž umí nahrávat v HDR a Dolby Vision. To však oceníte zejména pokud budete video pouštět opět na svém iPhone nebo jej někomu na iPhone pošlete. Pokud chcete video dát na YouTube, pak dojde k tak značné komprimaci, že jen velmi těžko poznáte rozdíl mezi iPhone 11 Pro a dvanáctkou. Když však přehrajete video na displeji svého telefonu, musím uznat, že se jedná o skutečný zážitek a právě díky zmíněné komprimaci videí, které sledujete na YouTube, vám najendou bude vaše video připadat o deset levelů dál než cokoli, co vidíte na YouTube. Abyste videli video ve stejné kvalitě na displeji svého iPhone, musíte si pustit něco z Apple TV. Videa vypadají neskutečně dobře, ovšem buď si musíte hrát dlouhou dobu s tím, jak je dostat na sociální sítě, aby byl vidět rozdíl, a nebo se musíte smířit s tím, že si je užijí jen ti, kterým je pošlete na přímo a nebo jim je zkrátka pustíte na svém telefonu. Rozdil je zde však oproti předchozí generaci znatelný.

Extrémního vylepšení oproti iPhone 11 Pro se dočkal zvuk a to jak v případě reprodukce, tak v případě záznamu. Konečně mám pocit, že zvukový zoom něco dělá a hlavně to dělá sám od sebe. Zvuk, který iPhone nově zachycuje, je daleko věrnější skutečnosti, kterou slyšíte na vlastní uši. Co se reprodukce týká, při sledování videa skutečně slyšíte, z jakého místa zvuk vychází, tedy z místa na displeji, nikoli telefonu jako takového. Když tedy projíždí auto na displeji, slyšíte jej stejně, jako když projíždí přímo před vámi ve skutečnosti. Zvuk reproduktorů je zhruba o 20 % hlasitější a především pak výrazně hutnější a kvalitnější. Za zvuk má iPhone 12 Pro u mě rozhodně velký palec nahoru.

Pár věcí, které zkrátka chybí

Je téměř rok 2021 a vy si spolu s iPhone 12 Pro kupujete nejmodernější, nejdražší a nejvýkonnější telefon od společnosti Apple a právě proto vás může zamrzet pár věcí, které zkrátka chybí. První z nich je 120Hz displej, díky kterému by videa, hry a zkrátka cokoli, co se hýbe, vypadalo na telefonu ještě výrazně lépe než nyní. Bohužel stále jediným mobilním zařízením od Applu, které tento displej nabízí, je iPad Pro. Mrzí mě také fakt, že i přesto, že Apple zavedl ochrnau proti vodě IP68, oproti IP67, stále neposkytuje záruku na poškození vodou. Je vám tak vlastně v podstatě jedno, jakou ochranu telefon nabízí, protože když by se přece jen nedej Bože stalo a do telefonu se vám dostala voda, máte stejnou smůlu, ať se do servisu dostavíte s iPhone 11 Pro nebo iPhone 12 Pro. O to překvapivější je tento fakt vzhledem k tomu, že jak víme od kamarádů ze servisu, rozebrání iPhone 12 Pro je mnohem složitější než v případě jeho předchůce a odolnosti proti vodě je opravdu výrazně lepší.

Je mi tak nějak jasné, že se Apple pomalu ale jistě připravuje na příchod telefonu, který nebude mít žádný klasický konektor. Než to však přijde, nechápu, proč zde stále máme Lightning a ne rychlejší a co se nabíjení týká výkonnější USB-C. Chybí také reverzní nabíjení, i když u této funkce je otázkou, zda by ji skutečně někdo využíval. To ale bohužel nezjistíme, protože zde není. Užší rámečky a menší výřez jsou také další věcí, která by rozhodně potěšila a tak nějak jsme na ni všichni čekali. Bohužel, ani s touto designovou novinkou se u iPhone 12 Pro nesetkáte. Na vše, co je na předcházejících řádcích, mi samozřejmě můžete říct, že je to zbytečnost nebo že byste to nechtěli, ovšem já osobně bych to chtěl a myslím si, že je to právě těch pár drobností, které novince chybí k tomu, aby udělala skutečný skok od svého předchůdce a našlo se tak víc lidí, kteří přejdou i z pouze jedné generace starého telefonu na nový. Těch drobností by se našlo zřejmě víc, jako třeba rychlé nabíjení, ovšem jedná se víceméně o osobní preference každého z nás a proto jsem záměrně vybral ty, které podle diskusí chtěla většina uživatelů.

Resumé

Pokud jste dočetli recenzi až sem, je vám jasné, že se rozhodně nejedná o revoluční telefon, který by přinášel něco zcela zázračného, snad až s výjimkou 5G a MagSafe adaptéru. I přesto z něj však mám tak nějak lepší pocit a při používání je vše rychlejší, pohodlnější a obzvlášť focení je nyní skutečně na té nejvyšší úrovni, co se mobilních telefonů týká. Apple rozhodně vyrobil telefon, který je lepší než jeho předchůdce – ostatně, aby taky ne. Ovšem otázkou je, o kolik je lepší. Pokud jste majitelem iPhone 11 Pro, musíte si najít ve výše uvedených řádcích sami odpověď na to, zda některá z novinek je pro vás osobně natolik výrazné zlepšení oproti tomu, co máte v kapse nyní, abyste do nového telefonu investovali.

Vy ostatní, kteří se chystáte přejít z telefonů starších generací nebo z Androidu, budete mít přece jen o důvod víc, abyste si novinku zamilovali a přišla vám skutečně pokroková. Jedná se rozhodně o to nejlepší, co Apple nabízí a o to nejnovější a nejpovedenější co kdy nabízel. Ovšem to vše od nového telefonu tak nějak očekáváme. Mě osobně se iPhone 12 Pro líbí a za svoji 11 Pro jej vyměním, ovšem zda byste to měli udělat také je pouze na vás a plně chápu, že vzhledem k aktuální situaci je pro většinu lidí letos mnohem těžší rozmyslet se, kam vložit svých třicet tisíc korun. Pokud se přece jen rozhodnete koupit za ně mobilní telefon, pak si osobně myslím, že lepší telefon budete na trhu hledat jen velmi těžko a to bez ohledu na operační systém. Apple iPhone 12 Pro se totiž nemusí chlubit stovkou mexapixelů nebo stonásobným optickým zoomem a podobnými věcmi, on totiž prostě funguje. Funguje naprosto dokonale a i když nepřináší papírově příliš novinek, to největší kouzlo, které přináší, uvidíte v momentě, kdy jej začnete používat. Celý telefon je jakoby chytřejší, rychlejší a intuitivnější. Věřím, že s ním budete nad míru spokojeni. Stačí se jen rozhodnout, zda vám za ty peníze stojí.