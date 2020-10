iPhone 12 s 5G v Česku: Vše, co jste potřebovali vědět

Pokud patříte mezi fanoušky jablečné společnosti, tak vám zajisté minulý týden neuniklo představení nových iPhonů 12. Abychom byli přesní, tak kalifornský gigant představil iPhone 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max. Hned na začátku části konference, která byla věnovaná právě novým vlajkovým lodím od Applu, jsme se dozvěděli, že naprosto všechny výše zmíněné iPhony budou umět 5G – konečně. Nutno podotknout, že ve světě není podpora 5G ničím novým, jelikož například zařízení od Samsungu jsou s 5G sítí schopna pracovat již prakticky dva roky. Každopádně, tak jako tak, jsme se konečně dočkali, a to je hlavní.

Při představení podpory 5G Apple samozřejmě uvedl nespočet různých informací, údajů a dalších dat, ve kterých se rozhodně nešetřilo superlativy. Mezi jednu z nejúchvatnějších informací patří, že pomocí 5G budou iPhony schopné stahovat data rychlostí až 4 Gb/s. V předchozí větě je nesmírně důležité právě slovíčko „až“, jelikož tato zmíněná rychlost platí pouze pro 5G síť mmWave, nikoliv pro „klasickou“ síť Sub-6GHz – více o rozdílech níže. Nutno podotknout, že 5G síť mmWave je k dispozici (prozatím) pouze ve Spojených státech amerických, rychlosti 5G sítě Sub-6GHz jsou poté několikanásobně menší. Rychlostem jako takovým už jsme na našem magazínu jeden článek věnovali, stačí klepnout na odkaz níže.

mmWave vs. Sub-6GHz

V případě, že jsou pro vás informace ohledně 5G úplně nové, a pokud jste ještě neměli tu čest si připojení k 5G sítí vyzkoušet, tak byste hned na začátku měli znát rozdíly mezi dvěma typy 5G sítě – konkrétně tedy mmWave vs. Sub-6GHz. Nebudeme v tomto případě zabrušovat do technologických informací, namísto toho si uvedeme takové informace, které jsou pro klasické uživatele srozumitelné. Jak už jsem zmínil výše, tak mmWave je k dispozici prozatím pouze v USA. Rychlosti této 5G sítě doopravdy mohou dosahovat až 4 Gb/s, je ale nutné podotknout, že takové rychlosti jste schopni dosáhnout pouze v případě, že máte přímý výhled na vysílač. Signálu mmWave tedy nesmí stát nic v cestě, v opačném případě se rychlosti a stabilita okamžitě zhorší. Zároveň je zavedení a provoz mmWave oproti Sub-6GHz několikanásobně dražší. Tento druhý typ 5G sítě je o mnoho rozšířenější, rychlosti pak dosahují průměrně 500 Mb/s. Signál se v tomto případě chová stejně jako například u 4G/LTE a nevadí mu tolik různé překážky. Zavedení a provoz Sub-6GHz sítě je o mnoho levnější a asi už tušíte, že právě tento typ 5G sítě je k dispozici v České republice.

Zdroj: Apple

Kde se připojím k 5G?

Jestliže už jste si nový iPhone 12 nebo 12 Pro předobjednali a těšíte se, až si připojení k 5G poprvé v životě vyzkoušíte, tak vás dost možná budu muset zklamat – v Česku situace ohledně 5G není tak růžová, jak se může zdát. Prvně je nutné zmínit, že 5G v Česku prozatím podporují jen dva ze tří tuzemských operátorů – O2 a Vodafone. Pokud využíváte služby jednoho z těchto dvou operátorů, tak stále nemáte vyhráno. V současné době je 5G od O2 k dispozici pouze v Praze a v Kolíně. Co se týče Prahy, tak ta samozřejmě není pokrytá celá, ale jen v některých částech – konkrétně se jedná o Vinohrady, Pankrác, Vršovice, Nusle a pár dalších, viz obrázek níže. Jestliže patříte mezi zákazníky Vodafone, tak je pro vás 5G k dispozici v Praze, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Brně a Jeseníku. Třetí operátor, tedy T-Mobile, se pomalu dostává do hry taktéž – nedávno spolupracoval na pokrytí VŠB – Technické univerzity Ostrava sítí 5G.

Česko je na tom s 5G nejhůře v Evropě

Zároveň je nutné podotknout, že v Česku nebude připojení k 5G tak kvalitní jako v jiných evropských státech. Pro Česko byly totiž přiřazeny nejmenší frekvenční bloky s frekvencí pouze 60 MHz. Pro dostatečně kvalitní a spolehlivý přenos je třeba minimální šíře pásma 80 – 100 MHz, na což ostatní země Evropy dosáhnou, Česko však nikoliv. Kromě toho byste měli vědět, že čistokrevné 5G momentálně v Česku neběží nikde – ve všech případech jsou stále využívané frekvence sítě 4G/LTE. O2 se může pochlubit rychlostmi okolo 600/100 Mb/s, u Vodafone se poté podařilo naměřit rychlost až 1 Gb/s pro stahování, 25 Mb/s pak pro odesílání. První opravdové 5G pak přijde až v březnu 2021, kdy dojde k ukončení provozu 3G. Současné připojení k 5G je možné využít pouze pro připojení k internetu.